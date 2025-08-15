Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

Μια μαθήτρια με IQ 161, έναν βαθμό υψηλότερο από τον διάσημο θεωρητικό φυσικό Στίβεν Χόκινγκ, κατάφερε να πετύχει έναν εντυπωσιακό άθλο, συγκεντρώνοντας 23 A-levels με βαθμολογίες A.

Η Μανούρ Τσίμα έλαβε ανεπιφύλακτη προσφορά για σπουδές ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πραγματοποιώντας το παιδικό της όνειρο, χάρη στα εξαιρετικά αποτελέσματά της.

Ωστόσο, ο δρόμος δεν ήταν εύκολος. Το σχολείο της, το Henrietta Barnett School στο βορειοδυτικό Λονδίνο, αμφισβήτησε την παρακολούθησή της και σχεδόν την απέκλεισε από τις εξετάσεις, καθώς έχανε μαθήματα για να δώσει τα απαραίτητα τεστ. Αρχικά, η Μανούρ ήθελε να εξεταστεί σε 31 A-levels, όμως η διεύθυνση θεώρησε υπερβολικό το σχέδιο και οι δύο πλευρές συμφώνησαν τελικά σε 23, περισσότερα από επτά φορές τον μέσο όρο των μαθητών στην Αγγλία και την Ουαλία.

Μόλις στους δύο πρώτους μήνες του λυκείου, η Μανούρ είχε ήδη εξασφαλίσει τέσσερα A. Στο σύνολο, εξετάστηκε σε μαθήματα όπως περιβαλλοντική διαχείριση, θαλάσσιες επιστήμες, αγγλική γλώσσα, δεξιότητες κριτικής σκέψης, ψυχολογία, κοινωνιολογία, νομική, οικονομικά, μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, λατινικά, γερμανικά, γαλλικά και στατιστική, μεταξύ άλλων.

Στις τελευταίες της εξετάσεις πέτυχε A σε νομική και ιστορία, ενώ ανήμερα των αποτελεσμάτων των A-levels πρόσθεσε ακόμη δύο τίτλους σπουδών σε γαλλικά και φυσική.

Η ίδια δήλωσε βέβαιη ότι θα πετύχει τον στόχο της: «Ήμουν απολύτως αποφασισμένη. Δεν υπήρχε στο μυαλό μου σενάριο να μη μπω στην Οξφόρδη. Αν δεν τα κατάφερνα φέτος, θα ξαναέκανα αίτηση», είπε στην Telegraph.

Η Μανούρ γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, έζησε για ένα διάστημα στη Λαχώρη του Πακιστάν και επέστρεψε με την οικογένειά της το 2016. Από μικρή έδειξε ιδιαίτερες ικανότητες – μέχρι τα έξι της είχε διαβάσει όλα τα βιβλία του Harry Potter και στα 11 της είχε μάθει απ’ έξω ολόκληρο το Oxford English Dictionary.

Φέτος, μόνο το 28,3% των μαθητών στη Βρετανία πέτυχε A, γεγονός που κάνει την επιτυχία της ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Τι είναι τα A-levels

Τα A-levels (Advanced Levels) είναι οι τελικές εξετάσεις που δίνουν οι μαθητές στο Ηνωμένο Βασίλειο συνήθως σε ηλικία 17-18 ετών, στο τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βαθμοί τους μετρούν για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Στην ουσία, είναι σχολικές εξετάσεις προχωρημένου επιπέδου, αλλά πιο εξειδικευμένες από τις απλές τελικές εξετάσεις του γυμνασίου. Οι μαθητές συνήθως επιλέγουν 3-4 μαθήματα (π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία) για να τα δώσουν σε βάθος.

Στην περίπτωση της Mahnoor Cheema, έκανε 23 A-levels, δηλαδή εξετάσεις σε 23 διαφορετικά μαθήματα εξαιρετικά σπάνιο και εντυπωσιακό επίτευγμα.