Σχεδόν 500 εκατ. υπολογιστές «αρνούνται» να αναβαθμιστούν με το Windows 11 – Τι συμβαίνει

Οι χρήστες του λογισμικού των Windows περνούν στην έκδοση με τον αριθμό «11» με πιο αργό ρυθμό από ό,τι αναμενόταν. Το 10ετούς ηλικίας λειτουργικό σύστημα της Microsoft, που μόλις έφτασε στο τέλος της φάσης υποστήριξης, παραμένει δημοφιλές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Η Dell αποκάλυψε αυτήν την εβδομάδα ότι περίπου 500 εκατ. μηχανήματα μπορούν να αναβαθμιστούν σε Windows 11, αλλά παραμένουν με Windows 10.

«Διαθέτουμε περίπου 500 εκατ. από αυτά που μπορούν να τρέξουν Windows 11 αλλά δεν έχουν αναβαθμιστεί κι έχουμε άλλα 500 εκατ. που είναι τετραετίας και δεν μπορούν να τρέξουν Windows 11», τόνισε ο επιχειρησιακός διευθυντής (COO) της Dell, Τζέφρι Κλαρκ, σε τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη του γ’ τριμήνου νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, αναφερόμενος στη συνολική αγορά υπολογιστών, όχι μόνο στα μηχανήματα της εταιρείας.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η αγορά υπολογιστών θα είναι σχετικά σταθερή τον επόμενο χρόνο.

Η Microsoft αυστηροποίησε τις απαιτήσεις υλικού για τα Windows 11, αφήνοντας πίσω εκατ. υπολογιστές που πουλήθηκαν την τελευταία δεκαετία.

Τα στοιχεία της Dell για την αναβάθμιση σε Windows 11 έρχονται μόλις μία εβδομάδα μετά την τοποθέτηση του επικεφαλής των Windows, Πάβαν Νταβουλούρι, ότι «σχεδόν 1 δισ. άνθρωποι βασίζονται σε Windows 11». Δεν είναι σαφές τι εννοεί με το ρήμα «βασίζονται», καθώς ο τεχνολογικός «κολοσσός» παραδοσιακά παρέχει μηνιαίους αριθμούς συσκευών στο παρελθόν.