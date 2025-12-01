Αυτές τις συσκευές πρέπει να βγάζετε από την πρίζα τη νύχτα

Λόγοι συνήθειας και ευκολίας συχνά είναι εκείνοι που αφήνουν πολλές ηλεκτρικές συσκευές στην πρίζα όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.

Όμως αν θέλετε να γλιτώσετε τον «τσουχτερό» λογαριασμό ρεύματος υπάρχουν 4 συσκευές που καλό είναι να τις αποσυνδέετε αν θέλετε το καλό του πορτοφολιού σας

1.Ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης: τηλεοράσεις, κονσόλες κ.λπ.

Τα μεγαλύτερα κρυφά «βαμπίρ ρεύματος» στο νοικοκυριό είναι οι τηλεοράσεις, οι κονσόλες παιχνιδιών, οι υπολογιστές ή τα στερεοφωνικά συστήματα. Ακόμη και σε κατάσταση αναμονής, συνεχίζουν να αντλούν ενέργεια – και αυτό αθροίζεται κατά τη διάρκεια του έτους.

Για αυτό καλύτερα να χρησιμοποιείτε πολύπριζα με δυνατότητα εναλλαγής για να αποσυνδέσετε εντελώς πολλές συσκευές από την παροχή ρεύματος με ένα κλικ.

2. Φούρνος μικροκυμάτων: Εξοικονομήστε ηλεκτρική ενέργεια με μια κίνηση

Τα μικροκύματα καταναλώνουν επίσης ηλεκτρική ενέργεια σε κατάσταση αναμονής – συχνά μόνο για την ένδειξη ώρας ή τη λειτουργία αναμονής. Δεδομένου ότι ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται τη νύχτα, μπορείτε απλά να τραβήξετε την πρίζα για να αποφύγετε περιττά έξοδα. Σε αντίθεση με συσκευές όπως ψυγεία ή καταψύκτες, ο φούρνος μικροκυμάτων δεν χρειάζεται μόνιμη παροχή ρεύματος.

3. Εκτυπωτής: Κρυφός ενεργειακός καταναλωτής

Πολλοί αφήνουν τον εκτυπωτή μόνιμα συνδεδεμένο – ακόμα κι αν χρησιμοποιείται σπάνια. Αντλεί συνεχώς ενέργεια ακόμα και σε κατάσταση αδράνειας. Μόλις ενεργοποιηθεί και απενεργοποιηθεί, είναι αμέσως έτοιμο για χρήση – και εξοικονομείτε χρήματα.

4. Δρομολογητής Wi-Fi: Απλώς απενεργοποιήστε τον τη νύχτα

Ο δρομολογητής Wi-Fi λειτουργεί επίσης 24 ώρες την ημέρα σε πολλά νοικοκυριά. Αυτό είναι συνήθως περιττό – ειδικά τη νύχτα όταν κανείς δεν είναι συνδεδεμένος. Το κέντρο συμβουλών καταναλωτών συνιστά την απενεργοποίηση του δρομολογητή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα μέσω ενός ελέγχου ώρας στις ρυθμίσεις του δρομολογητή, έτσι ώστε το Wi-Fi να διακόπτεται αυτόματα από τα μεσάνυχτα έως τις έξι το πρωί, για παράδειγμα. Αυτό όχι μόνο μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην κρεβατοκάμαρα.