Σαν Σήμερα: Το πρώτο sms στον κόσμο στάλθηκε πριν από 33 χρόνια

Σαν σήμερα πριν από 33 χρόνια εστάλη το πρώτο SMS στον κόσμο από τον υπολογιστή του μηχανικού Neil Papworth στο κινητό Orbitel 901 του Richard Jarvis, με το οποίο ευχήθηκε «Merry Christmas».

Αυτό που σήμερα φαντάζει σαν την πιο απλή κίνηση με το πάτημα «αποστολή», τότε ήταν απλά μία ιδέα που πήρε σάρκα και οστά και άνοιξε τον δρόμο στην παγκόσμια επικοινωνία.

Ο Neil Papworth ήταν ένας 22χρονος μηχανικός από το Reading στη νότια Αγγλία που μεγάλωσε σπουδάζοντας πληροφορική.

Αφού μόχθησε για να αναπτύξει μια κινητή δορυφορική κεραία οχήματος, πήγε να εργαστεί για την Sema Group Telecoms το 1991, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Ήταν μέλος μιας ομάδας που ανέπτυσσε μια υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων για τον πελάτη της Vodafone UK.

Η εταιρεία έστειλε τον Papworth σε μια επίσκεψη στο χώρο για να επιχειρήσει την υπηρεσία τηλεειδοποίησης.

Εκείνη την εποχή, οι φορητές συσκευές δεν διέθεταν πληκτρολόγιο, ούτε τη δυνατότητα για έναν χρήστη να στέλνει γραπτά μηνύματα μέσω της συσκευής.

Εξαιτίας αυτού, ο Papworth χρησιμοποίησε έναν υπολογιστή για να πληκτρολογήσει το πρώτο μήνυμα: «Καλά Χριστούγεννα».

«Πληκτρολόγησα το μήνυμα σε ένα πληκτρολόγιο υπολογιστή και το έστειλα σε ένα ακουστικό Orbitel 901. Αυτά τα πράγματα ήταν τεράστια», είπε σε δήλωσή του.

Το μήνυμα στάλθηκε με επιτυχία — και έτσι ο Papworth έγινε το πρώτο άτομο που έστειλε ποτέ μήνυμα κειμένου SMS.

Αν και η πρωτοποριακή επιτυχία του λογισμικού σημειώθηκε το 1992, τα γραπτά μηνύματα δεν απογειώθηκαν για χρόνια λόγω έλλειψης πληκτρολογίων χειρός.

Ο Papworth ζει στο Μόντρεαλ με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του και έχει εργαστεί για μια διαφορετική εταιρεία λογισμικού - την Oracle.

Το πρώτο γραπτό μήνυμα SMS στον κόσμο πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Παρίσι, για 149.729 δολάρια.