Μην αναζητήσετε ποτέ αυτές τις 6 λέξεις στην Google, κίνδυνος να σας χακάρουν

Οι χάκερ επινοούν συνεχώς νέες και εξελιγμένες επιθέσεις σε βάρος χρηστών του διαδικτύου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Μην αναζητήσετε ποτέ αυτές τις 6 λέξεις στην Google, κίνδυνος να σας χακάρουν
Μία εξελιγμένη απόπειρα παραβίασης εντόπισε μία εταιρεία κυβερνοασφάλειας, προειδοποιώντας ότι η πληκτρολόγηση μιας συγκεκριμένης σειράς έξι λέξεων στη μηχανή αναζήτησης Google μπορεί να καταστήσει τους χρήστες του διαδικτύου ευάλωτους σε μία επίθεση.

Τις τελευταίες δεκαετίες τα μέτρα ασφαλείας στο διαδίκτυο έχουν ενισχυθεί με τους περισσότερους χρήστες να γνωρίζουν τα βασικά όσον αφορά την ασφάλεια για τη χρήση του διαδικτύου. Ωστόσο, οι χάκερ επινοούν συνεχώς νέες και εξελιγμένες επιθέσεις σε βάρος χρηστών του διαδικτύου και είναι πιο εύκολο από ότι μπορεί να φανταστεί κανείς να πέσει στην παγίδα τους κάνοντας κάτι που σε διαφορετική περίπτωση θα φαινόταν αβλαβές.

Παρά το γεγονός ότι συνεχώς αναπτύσσονται νέα εργαλεία που βοηθούν στην εξάλειψη της κύριας αιτίας παραβιάσεων δεδομένων και έκθεσης διαπιστευτηρίων στο διαδίκτυο μια τρομακτική ανακάλυψη που έκανε μία εταιρεία κυβερνοασφάλειας αποκάλυψε πώς μια απλή αναζήτηση στο Google θα μπορούσε να σας αφήσει ευάλωτους σε επιθέσεις.

Πώς οι χάκερ οδηγούν τους χρήστες σε ιστότοπους για να κλέβουν τα δεδομένα τους

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το uniladtech.com, ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας της Sophos αποκάλυψαν πώς οι χάκερ εκμεταλλεύονται λογισμικό κακόβουλου λογισμικού μέσω της βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης (SEO) προκειμένου να οδηγήσουν τους χρήστες σε ιστότοπους που κλέβουν τα δεδομένα τους.

Όλα ξεκινούν με το λεγόμενο GootLoader, το οποίο εμφυτεύει κακόβουλο λογισμικό σε συγκεκριμένες συσκευές μέσω JavaScript, παραβιάζοντας κατά τα άλλα νόμιμους ιστότοπους (που συχνά φιλοξενούνται στο WordPress) για να εμφυτεύσει κακόβουλα αρχεία ZIP τα οποία κατεβάζονται αμέσως κατά την πρόσβαση στη σελίδα.

Επιπλέον, οι χάκερ στοχεύουν συγκεκριμένους όρους που οι χρήστες αναζητούν συχνά σε μηχανές αναζήτησης όπως το Google ή το Bing, χρησιμοποιώντας μια τακτική γνωστή ως «SEO poisoning» για να εξασφαλίσουν ότι οι κακόβουλες σελίδες θα εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων αναζήτησης και, ως εκ τούτου, θα λαμβάνουν περισσότερα κλικ.

«Τα θύματα συχνά παρασύρονται να κάνουν κλικ σε κακόβουλο adware ή συνδέσμους που μεταμφιέζονται ως νόμιμο μάρκετινγκ ή, στην περίπτωση αυτή, σε μια νόμιμη αναζήτηση στο Google που κατευθύνει τον χρήστη σε έναν παραβιασμένο ιστότοπο που φιλοξενεί ένα κακόβουλο payload που μεταμφιέζεται ως το επιθυμητό αρχείο», εξηγεί η ανάρτηση στο blog.

«Εάν το κακόβουλο λογισμικό παραμείνει απαρατήρητο στον υπολογιστή του θύματος, ανοίγει το δρόμο για ένα payload δεύτερου σταδίου γνωστό ως GootKit, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο πρόγραμμα κλοπής πληροφοριών και Trojan απομακρυσμένης πρόσβασης (RAT) που χρησιμοποιείται για να εδραιώσει μια μόνιμη παρουσία στο περιβάλλον δικτύου του θύματος».

Η φράση που εντόπισε η Sophos στην έρευνά της ήταν: «Είναι νόμιμες οι γάτες της Βεγγάλης στην Αυστραλία;» — κάτι που πολλοί υποψήφιοι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων ενδέχεται να αναζητούν και να είναι πρόθυμοι να κατεβάσουν πληροφορίες για να κατανοήσουν πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία.

Αυτή η κατά τα άλλα αβλαβής αναζήτηση έχει μετατραπεί σε εχθρική επίθεση και, ενώ η απλή αναζήτηση της ερώτησης των έξι λέξεων στο Google δεν προκαλεί άμεσα καμία ζημιά, θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο μόλις κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε από τους συνδέσμους που εμφανίζονται, καθώς θεωρητικά οποιοσδήποτε από αυτούς θα μπορούσε να περιέχει το προαναφερθέν κακόβουλο λογισμικό.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

13:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Εντός Ύλης -Παναγιώτης Χαρίτος: Εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες -Η πραγματικότητα των Ρομά στην Ελλάδα

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Συνετρίβη drone που προερχόταν από την Ουκρανία

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίψαμε 131 αμερικανικά drones από την αρχή του πολέμου - Πλάνα στη δημοσιότητα

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Ολομέλεια δικηγορικών συλλόγων: «Δίκαιη δίκη σε υποβαθμισμένη αίθουσα δεν μπορεί να υπάρξει»

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε αναμένονται οι πληρωμές για το Fuel Pass 2026: Καταβολή ολόκληρου του διμήνου

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα Half Marathon 9 & 10 Μαΐου - Για να μην πεις: «Έπρεπε να ήμουν και εγώ εκεί!»

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πιο κοντά στην κατασκευή υποβρυχίων και επιφανειακών πλοίων στην Ελλάδα

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Διώξεις για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, «γιος της Επανάστασης» και πρόεδρος του κοινοβουλίου που «πρακτικά ηγείται του Ιράν»

12:36LIFESTYLE

Το νέο βίντεο της Τούνη με τα «επιτεύγματά» της προκαλεί αντιδράσεις - «Έτσι νιώθω που έχω καταφέρει όλα αυτά στα 32 μου»

12:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Καινούργιες ευκαιρίες για 40 οικογένειες και ευάλωτα νοικοκυριά

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαρακάκης για δίκη Τεμπών: Η αίθουσα θα ήταν κατάλληλη για εκδήλωση μπαλέτου παιδιών νηπιαγωγείου

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Εντοπίστηκαν τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού - Τα μέτρα που εφαρμόζονται

12:21ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραν φωτιά» τα στοιχήματα για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος – Οι… εμπιστευτικές πληροφορίες

12:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι αθώος και κακώς κρατείται» υποστηρίζει ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος

12:12ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Καιρός με δύο πρόσωπα την 25η Μαρτίου – Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

12:11LIFESTYLE

Μόνικα Μπελούτσι: Φωτογραφίζεται με την 15χρονη κόρη της, Léonie Cassel για τη Vogue

12:06LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιοι κέρδισαν τη μάχη στην πρωινή ζώνη – Ενημέρωση ή ψυχαγωγία;

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το flyover: Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Η ημερομηνία - στόχος για το τέλος του πολέμου - Συμφωνία Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για διαπραγμάτευση

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε αναμένονται οι πληρωμές για το Fuel Pass 2026: Καταβολή ολόκληρου του διμήνου

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Οι σταθμοί που θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα λόγω εργασιών

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

12:36LIFESTYLE

Το νέο βίντεο της Τούνη με τα «επιτεύγματά» της προκαλεί αντιδράσεις - «Έτσι νιώθω που έχω καταφέρει όλα αυτά στα 32 μου»

08:13ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που πύραυλος αναγκάζει τον Ισραηλινό Πρόεδρο να τρέξει σε καταφύγιο

12:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άρειος Πάγος για δίκη Τεμπών: Αγανακτισμένοι απειλούν τη ζωή δικαστών, κάποιοι είχαν στόχο να καταστεί ανέφικτη η εκδίκαση - Οι εξηγήσεις για την αίθουσα

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Άρχισε να μου λέει ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου και με ρώτησε αν έχω κι εγώ τα ίδια συναισθήματα...»: Η κατάθεση της ανήλικης για την παρενόχληση από τον καθηγητή στην Κόρινθο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες

12:12ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Καιρός με δύο πρόσωπα την 25η Μαρτίου – Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

10:23ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ασπίδα του Αχιλλέα προετοιμασία για σύγκρουση με Τουρκία - Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια»: Πώς σχολιάζει ο Τουρκικός τύπος την ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

12:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι αθώος και κακώς κρατείται» υποστηρίζει ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το flyover: Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων

07:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρομά έκανε... live μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού - Πώς τον εντόπισαν οι σωφρονιστικοί

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ιρανικό χτύπημα στο κέντρο του Τελ Αβίβ - Αντικρουόμενες αναφορές περί διαπραγματεύσεων

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία με ΗΠΑ και Ισραήλ - Οι πιθανές παραχωρήσεις

12:11LIFESTYLE

Μόνικα Μπελούτσι: Φωτογραφίζεται με την 15χρονη κόρη της, Léonie Cassel για τη Vogue

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ