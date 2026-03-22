«Έξυπνα» γυαλιά Τεχνητής Νοημοσύνης φέρνουν επανάσταση στους ασθενείς με άνοια

Μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση της άνοιας υπόσχεται η έλευση των πρωτοποριακών γυαλιών Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία προβάλλουν οπτικές οδηγίες απευθείας στους φακούς, βοηθώντας τους ασθενείς να ζουν με μεγαλύτερη αυτονομία. Η συσκευή, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2027, εντυπωσίασε ήδη τόσο τους ασθενείς που τη δοκίμασαν όσο και τη διεθνή κριτική επιτροπή του βραβείου Longitude Prize on Dementia.

Ψηφιακός σύντροφος

Η καρδιά της τεχνολογίας είναι η «Wispy», μια ενσωματωμένη ψηφιακή βοηθός που «μαθαίνει» τις καθημερινές συνήθειες του χρήστη κάνοντας διακριτικές ερωτήσεις. Τα γυαλιά μπορούν να αναγνωρίζουν αντικείμενα και να καθοδηγούν τον ασθενή σε πρώιμο στάδιο άνοιας μέσα από καθημερινές εργασίες —από το ντύσιμο και τις δουλειές του σπιτιού, μέχρι την παρασκευή ενός τσαγιού— παρέχοντας ηχητικές οδηγίες ή οπτικά ερεθίσματα.

«Η Wispy προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε χρήστη καθώς η νόσος εξελίσσεται», εξηγούν οι δημιουργοί της CrossSense. «Αν κάποιος ξεχάσει ένα βήμα σε μια διαδικασία, η AI είναι εκεί για να του εξηγήσει ακριβώς τι πρέπει να κάνει».

Ελπίδα για χιλιάδες οικογένειες

Στις πρώτες δοκιμές, τρεις στους τέσσερις ασθενείς ανέφεραν σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους. Η συσκευή, που ζυγίζει λιγότερο από 75 γραμμάρια και είναι συμβατή με φακούς οράσεως και ακουστικά βαρηκοΐας, στοχεύει να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των πασχόντων μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Η 70χρονη Carole Grieg από το Λονδίνο, η οποία πάσχει από άνοια, περιγράφει την εμπειρία της ως αποκαλυπτική: «Ο κόσμος μας σταδιακά μικραίνει καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται. Καινοτομίες όπως αυτή προσφέρουν πραγματική ελπίδα. Θα βασιστώ σίγουρα σε αυτά τα γυαλιά στο μέλλον».

Διεθνής αναγνώριση και κρατική στήριξη

Η ομάδα της CrossSense με έδρα το Λονδίνο τιμήθηκε πρόσφατα με το βραβείο Longitude Prize, συνοδευόμενο από έπαθλο ενός εκατομμυρίου δολαρίων, με τη στήριξη της Alzheimer’s Society και της Innovate UK.

Οι εφευρέτες ελπίζουν ότι μέχρι τις αρχές του 2027, τα γυαλιά θα χρησιμοποιούνται ευρέως από τις τοπικές αρχές, τους παρόχους φροντίδας και τις κλινικές μνήμης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS). Η καθηγήτρια Fiona Carragher από την Alzheimer’s Society τόνισε πως αυτή η «διαισθητική προσωπική υποστήριξη» θα επιτρέψει στους ανθρώπους με άνοια να παραμείνουν στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού τους για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

