Θεσσαλονίκη: Μαθητές δημιουργούν εφαρμογή που εκπαιδεύει στην ανάπτυξη soft skills

Η ομάδα συνεργάζεται με μέντορες, επιχειρηματίες και πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής

Κωνσταντίνος Εσκιτζής.
Μία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές που εκπαιδεύει τους χρήστες, νέους ή μεγαλύτερους, στην ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) δημιουργούν μαθητές λυκείου, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην έκθεση της εικονικής επιχείρησης του Junior Achievement (JA) Greece, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες και βασίζεται στην αρχή της εκμάθησης μέσα από την πράξη.

Μόλις εγκαταστήσει κάποιος την εφαρμογή, κατεβάζει ένα διαγνωστικό τεστ, το οποίο αξιολογεί τις ικανότητες ως προς τους άξονες της ηγεσίας, της επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους και της διαχείρισης άγχους και δύσκολων καταστάσεων. Το τεστ εντοπίζει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του χρήστη και του δίνει την επιλογή είτε να χρησιμοποιήσει ένα παιχνίδι – προσομοιωτή διαδραστικών σεναρίων, είτε να παρακολουθήσει ένα βίντεο με χρήσιμες κατευθύνσεις για την εξέλιξη συγκεκριμένων ικανοτήτων, με βάση στοιχεία από τις νευροεπιστήμες και την επιστήμη της ψυχολογίας.

Στην ομάδα που έχει δημιουργηθεί στο 1ο Γενικό Λύκειο Πυλαίας συμμετέχουν οι μαθητές της Β’ Λυκείου, Κωνσταντίνος Εσκιτζής, Χρήστος Κουτσοστάθης, Βασίλης Παπασπυριδάκος, Χρήστος Τρακελίδης και Δημήτρης Πολυζώης, οι οποίοι παρουσίασαν την ιδέα τους πρόσφατα στην εμπορική έκθεση της εικονικής επιχείρησης του JA Greece στη Θεσσαλονίκη.

«Σκεφτήκαμε να φτιάξουμε μία τέτοια εφαρμογή καθώς διαπιστώσαμε ότι οι συνομήλικοί μας παρουσιάζουν ένα έλλειμμα στον τομέα των soft skills, ταυτόχρονα όμως αυτές είναι απαραίτητες και στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον αλλά και γενικότερα στον επαγγελματικό τομέα» επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Εσκιτζής, CEO της εικονικής επιχείρησης, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ακόμη, αναφέρει ότι η ομάδα των μαθητών ΜindPath, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, Μαρίας Λυσσούδη και Θεόφιλου Κατσιγιάννη, συνεργάστηκαν και εξακολουθούν να συνεργάζονται με ψυχολόγους και νευροεπιστήμονες, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη βιβλιογραφική και επιστημονική τεκμηρίωση και να δημιουργηθεί το διαγνωστικό τεστ.

Παράλληλα, συνεργάζονται με τους μέντορες του Junior Achievement, με επιχειρηματίες αλλά και με γνωστή πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής.

«Το λογισμικό με την ονομασία Brilliantics απευθύνεται σε όλους καθώς οποιοσδήποτε το επιθυμεί, μπορεί να εξελίξει τις ικανότητές του. Εξάλλου, ανάλογα με τις επιλογές που κάνει, δεν λαμβάνει μία σωστή ή λάθος απάντηση αλλά μία παρουσίαση των αποτελεσμάτων των επιλογών του, που του δίνουν τη δυνατότητα να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα», προσθέτει.

Από την πλευρά της, η κυρία Λυσσούδη υπογραμμίζει ότι το εγχείρημα προέκυψε με πρωτοβουλία των μαθητών, οι οποίοι αποφάσισαν να ασχοληθούν με τις ήπιες δεξιότητες, τη συνεργασία, την ομαδικότητα, την επίλυση προβλημάτων, τη σωστή διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, την ενσυναίσθηση κ.ά.

«Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην αγορά, ιδιαίτερα σε σχέση με τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους νέους ανθρώπους καθώς υπάρχουν διαθέσιμα τεστ από εταιρείες μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή, δεν είναι λίγα τα παιδιά που δυσκολεύονται να δουλέψουν μαζί και να αντιμετωπίζουν δυσκολίες», επισημαίνει.

Μάλιστα, στέκεται στο υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που επέδειξαν οι μαθητές καθώς ανέλαβαν ξεχωριστούς ρόλους στην εικονική τους εταιρεία, δούλεψαν πολύ μόνοι τους, έστησαν την επιχείρηση από το μηδέν, έφτιαξαν τα γραφικά, τις αφίσες, έστησαν το περίπτερο στην εμπορική έκθεση της εικονικής επιχείρησης του Junior Achievement στη Θεσσαλονίκη (όπου συμμετείχαν πάνω από 50 επιχειρήσεις), το διακόσμησαν, έφτιαξαν τα μπλουζάκια με την επωνυμία της εταιρείας, ενώ έμπλεξαν σε όλη τη διαδικασία και την τεχνητή νοημοσύνη ως προς το κομμάτι των πιθανών σεναρίων και της προσομοίωσης των συνεπειών συγκεκριμένων συμπεριφορών

Κατέθεσαν και το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) ώστε, αν εγκριθεί, να συμμετέχουν και στον τελικό του Junior Achievement που θα γίνει στις 8 Μαΐου στην Αθήνα. Η διαδικασία ανάπτυξης της εφαρμογής βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ στα σχέδια της ομάδας των μαθητών του 1ου Γενικού Λύκειου Πυλαίας βρίσκεται και η εξέλιξή της εντός του καλοκαιριού προκειμένου στη συνέχεια να βγει στην αγορά.

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Reuters: «Τεράστια στρατιωτική επιχείρηση» ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ

10:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συνεχίζεται η «μάχη» στην αγορά των smartphones – Η Apple στην κορυφή, δεύτερη η Samsung

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Γυναίκα αρχηγός του στρατού για πρώτη φορά - Ποια είναι η αντιστράτηγος Σούζαν Κόιλ

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αφέθηκαν ελεύθεροι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά

09:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Θεσσαλονίκη: Μαθητές δημιουργούν εφαρμογή που εκπαιδεύει στην ανάπτυξη soft skills

09:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα το 2026 - Τα live που ήδη ξεχωρίζουν

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει η ζωή στη Δαδιά: Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» νίκησε το δηλητήριο και πέταξε ξανά

09:10LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Η εκρηκτική της εμφάνιση στο Coachella 2026 -«Ζω την καλύτερη φάση της καριέρας μου»

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης κατά του Έρικ Σουόλγουελ - 4 γυναίκες εναντίον του

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Ανοιχτή η πλατφόρμα έως 30 Απριλίου για όλα τα ΑΦΜ – Προσοχή στις απάτες

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το ψηφιακό ευρώ – Τι αλλάζει στις καθημερινές μας συναλλαγές

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα - Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μπαμπάς μετατρέπει τις ιστορίες της τρίχρονης κόρης του σε τραγούδια και «λιώνει» το διαδίκτυο

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία - Το πλήρες χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Ιούνιο

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων - Βίντεο

07:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Μία ακόμη διακοπή και ένας αστερίσκος μέχρι το τέλος της σεζόν

07:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 48χρονη influencer για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

07:35LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν σειρές και ριάλιτι στη βραδινή ζώνη

07:30ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Τραμπ κατά πάπα Λέοντα: «Δεν είμαι θαυμαστής του»

07:25ΥΓΕΙΑ

Αποτοξίνωση μετά το Πάσχα: 6+1 tips για να επανέλθετε από το φαγοπότι των τελευταίων ημερών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από την Τρίτη - Πού αναμένονται βροχές μέχρι την Κυριακή του Θωμά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα του Πάσχα

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το ψηφιακό ευρώ – Τι αλλάζει στις καθημερινές μας συναλλαγές

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ - Explainer: Το «μπλόκο Τραμπ» σε 5 σημεία - Πώς ελήφθη η απόφαση και πού αποσκοπεί

07:25LIFESTYLE

Το Πάσχα των τηλεαστέρων – Πού βρίσκονται οι παρουσιαστές

09:10LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Η εκρηκτική της εμφάνιση στο Coachella 2026 -«Ζω την καλύτερη φάση της καριέρας μου»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: «Λιποθύμησα κατευθείαν, ο οδηγός έβαλε πρώτη και έφυγε» - Η μαρτυρία του 18χρονου μοτοσυκλετιστή

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία - Το πλήρες χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Ιούνιο

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ποιος είναι ο Πέτερ Μαγιάρ που εκθρόνισε τον Όρμπαν έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία

09:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα το 2026 - Τα live που ήδη ξεχωρίζουν

20:41BOMBER

Η Τουρκάλα τραγουδίστρια που… ζητά και τα ρέστα

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε κρητικές λέξεις που θα σε φέρουν πιο κοντά στην καρδιά του νησιού

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει η ζωή στη Δαδιά: Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» νίκησε το δηλητήριο και πέταξε ξανά

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

06:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σήμερα ξεκινά ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούζ - Άλμα στις τιμές του πετρελαίου

07:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 48χρονη influencer για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αφέθηκαν ελεύθεροι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση σήμερα Δευτέρα του Πάσχα - Που θα χτυπήσει ο αφρομεσογειακός κυκλώνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ