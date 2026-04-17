Συναγερμός σε όλη την Ευρώπη: Ανακαλείται air fryer λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για τα μη ασφαλή προϊόντα (RAPEX) δημοσιοποίησε την ανάκληση

Newsbomb

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ανακαλείται το μοντέλο AIR FRYER 6.5L της SYMEX (μοντέλο SYM 6766, παρτίδα 5412479036766) λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας από διαρροή ρεύματος και υγρασίας στο θερμαντικό στοιχείο.
  • Το RAPEX δημοσίευσε την ανάκληση μετά από ειδοποίηση των γαλλικών αρχών, επισημαίνοντας τον κίνδυνο για την ασφάλεια των καταναλωτών.
  • Οι αρμόδιες αρχές έχουν αποσύρει τα ελαττωματικά προϊόντα από τις αγορές και καλούν τους καταναλωτές να διακόψουν άμεσα τη χρήση τους και να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή.
  • Η ανάκληση τονίζει τη σημασία της αυστηρής τήρησης των προτύπων ασφάλειας στις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.
  • Οι καταναλωτές συνιστάται να παρακολουθούν τα δελτία ασφαλείας του συστήματος RAPEX για ενημερώσεις σχετικά με νέες ανακλήσεις ή οδηγίες.
Snapshot powered by AI

Έκτακτη ανάκληση συσκευών air fryer έχει ενεργοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Η ειδική προειδοποίηση αφορά το μοντέλο AIR FRYER 6.5L της εταιρείας SYMEX, συγκεκριμένα το SYM 6766 της παρτίδας 5412479036766, λόγω ενδεχόμενης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος και υγρασίας στο θερμαντικό στοιχείο.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για τα μη ασφαλή προϊόντα (RAPEX) δημοσιοποίησε την ανάκληση, μετά από επίσημη ειδοποίηση των γαλλικών αρχών. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι συγκεκριμένες συσκευές παρουσιάζουν προβλήματα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών. Υπό συνθήκες, η επαφή με το περίβλημα της ελαττωματικής συσκευής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην απόσυρση των επιβλαβών προϊόντων από τις αγορές και στην ανάκλησή τους από τους τελικούς χρήστες, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή οδηγία χαμηλής τάσης. Οι καταναλωτές που κατέχουν το συγκεκριμένο μοντέλο καλούνται να διακόψουν αμέσως τη χρήση του και να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή για τις διαδικασίες επιστροφής, αντικατάστασης ή αποζημίωσης.

Η ανάκληση air fryer αυτή αναδεικνύει τη σημασία της αυστηρής τήρησης των προτύπων ασφάλειας στις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.

Προειδοποιήσεις μέσω του συστήματος RAPEX συμβάλλουν στην προστασία των καταναλωτών από πιθανούς κινδύνους. Καλό είναι οι χρήστες να παρακολουθούν τα δελτία ασφαλείας και να ενημερώνονται για τυχόν νέες ανακλήσεις ή οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
