Ξαναγράφεται η Ιστορία: Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι το σύμπαν έχει επτά διαστάσεις

Σύμφωνα με τη θεωρία, πέρα από τις τρεις χωρικές διαστάσεις και τον χρόνο, υπάρχουν ακόμη τρεις «κρυφές» διαστάσεις

Δημήτρης Δρίζος

  • Η νέα θεωρία προτείνει ότι το σύμπαν διαθέτει συνολικά επτά διαστάσεις, πέρα από τις γνωστές τέσσερις (τρεις χωρικές και τον χρόνο).
  • Οι επιπλέον τρεις διαστάσεις δημιουργούν στρέψη στο χωροχρόνο, η οποία αποτρέπει την πλήρη εξαφάνιση των μαύρων τρυπών, διατηρώντας την πληροφορία σε μικροσκοπικά υπολείμματα.
  • Αυτά τα υπολείμματα μπορεί να εξηγούν το παράδοξο της πληροφορίας στις μαύρες τρύπες και ενδεχομένως να αποτελούν μέρος της σκοτεινής ύλης.
  • Η θεωρία συνδέεται με τον μηχανισμό Higgs και προβλέπει την ύπαρξη βαρέων σωματιδίων Kaluza–Klein, τα οποία προς το παρόν δεν μπορούν να ανιχνευθούν με την υπάρχουσα τεχνολογία.
  • Η επιβεβαίωση της θεωρίας ενδέχεται να προέλθει από παρατηρήσεις του Cosmic Microwave Background ή αρχέγονων βαρυτικών κυμάτων, αλλά παραμένει ανεπιβεβαίωτη.
Μπορεί να θυμίζει σενάριο από την ταινία «The Matrix», όμως μια νέα επιστημονική πρόταση επαναφέρει στο προσκήνιο μια από τις πιο ριζοσπαστικές ιδέες της σύγχρονης φυσικής: ότι το σύμπαν δεν περιορίζεται στις τέσσερις γνωστές διαστάσεις, αλλά διαθέτει συνολικά επτά.

Σύμφωνα με τη θεωρία, πέρα από τις τρεις χωρικές διαστάσεις και τον χρόνο, υπάρχουν ακόμη τρεις «κρυφές» διαστάσεις, οι οποίες είναι τόσο μικροσκοπικές και «διπλωμένες» που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε άμεσα. Και όμως, αυτές ίσως κρατούν το κλειδί για ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα της επιστήμης: τι πραγματικά συμβαίνει στις μαύρες τρύπες όταν «πεθαίνουν».

Το παράδοξο που βασανίζει τη φυσική εδώ και δεκαετίες

Τη δεκαετία του 1970, ο διάσημος φυσικός Stephen Hawking ανέτρεψε τα δεδομένα, δείχνοντας ότι οι μαύρες τρύπες δεν είναι εντελώς «μαύρες». Αντίθετα, εκπέμπουν ακτινοβολία – τη γνωστή πλέον ως ακτινοβολία Hawking – και σταδιακά εξατμίζονται.

Ωστόσο, αυτή η διαδικασία δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα: το λεγόμενο «παράδοξο της πληροφορίας». Στην κβαντική φυσική, η πληροφορία δεν μπορεί να καταστραφεί. Όμως, αν μια μαύρη τρύπα εξαφανιστεί πλήρως, τότε τι συμβαίνει με την πληροφορία που περιείχε;

Για να γίνει κατανοητό, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν ένα απλό παράδειγμα: αν κάψεις ένα βιβλίο, αυτό καταστρέφεται, αλλά θεωρητικά μπορείς να ανασυνθέσεις το περιεχόμενό του από τα υπολείμματα – τον καπνό, τη στάχτη και τη θερμότητα. Η πληροφορία δεν χάνεται, απλώς διασκορπίζεται. Στις μαύρες τρύπες όμως, μέχρι σήμερα, φαινόταν να εξαφανίζεται οριστικά.

Η νέα προσέγγιση: Επτά διαστάσεις και στρέβλωση του χωροχρόνου

Η νέα θεωρία, με τη συμβολή ερευνητών όπως ο Richard Pinčák, προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο κατανόησης του χωροχρόνου. Στη βάση της βρίσκεται η ιδέα του Albert Einstein ότι ο χωροχρόνος είναι ένα «ύφασμα» που μπορεί να καμπυλώνεται.

Ωστόσο, αν προστεθούν τρεις επιπλέον διαστάσεις, τότε το σύμπαν δεν μπορεί μόνο να καμπυλώνεται, αλλά και να «στρίβει». Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «στρέψη» (torsion) και δημιουργεί ένα νέο πεδίο δυνάμεων, το λεγόμενο «πεδίο στρέψης».

Τι συμβαίνει όταν πεθαίνει μια μαύρη τρύπα

Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, όταν μια μαύρη τρύπα εξατμίζεται και φτάνει στα μικρότερα δυνατά μεγέθη, οι επτά διαστάσεις της μπλέκονται σε ένα είδος «κόμπου».

Όταν αυτός ο κόμπος γίνει αρκετά μικρός, η δομή των κρυφών διαστάσεων δημιουργεί μια δύναμη προς τα έξω, που εμποδίζει την πλήρη κατάρρευση της μαύρης τρύπας.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός απίστευτα μικροσκοπικού υπολείμματος – έως και 10 δισεκατομμύρια φορές μικρότερο από ένα ηλεκτρόνιο. Παρά το μέγεθός του, αυτό το «υπόλειμμα» διατηρεί όλη την πληροφορία που είχε απορροφήσει η μαύρη τρύπα.

Με αυτόν τον τρόπο, η πληροφορία δεν χάνεται ποτέ – και το παράδοξο φαίνεται να επιλύεται.

Συνδέσεις με το “σωματίδιο του Θεού” και τη σκοτεινή ύλη

Η θεωρία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στις μαύρες τρύπες. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι τρεις επιπλέον διαστάσεις και το πεδίο στρέψης θα μπορούσαν να εξηγήσουν και τον μηχανισμό Higgs, που σχετίζεται με το λεγόμενο Higgs mechanism – τη διαδικασία μέσω της οποίας τα σωματίδια αποκτούν μάζα.

Παράλληλα, τα μικροσκοπικά υπολείμματα των μαύρων τρυπών θα μπορούσαν να αποτελούν τη μυστηριώδη dark matter, η οποία υπολογίζεται ότι συνιστά περίπου το 27% της μάζας του σύμπαντος, αλλά παραμένει αόρατη και ανεξήγητη.

Τα όρια της τεχνολογίας και η επόμενη μέρα

Αν η θεωρία ισχύει, τότε θα πρέπει να υπάρχουν σωματίδια με επιπλέον διαστάσεις, γνωστά ως σωματίδια Kaluza–Klein. Ωστόσο, αυτά θεωρούνται υπερβολικά βαριά – πολύ πέρα από τις δυνατότητες του Large Hadron Collider.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι ίχνη αυτών των δομών ίσως εντοπιστούν στο Cosmic Microwave Background, δηλαδή την ακτινοβολία που απέμεινε από τη Μεγάλη Έκρηξη, ή σε αρχέγονα βαρυτικά κύματα.

Προς το παρόν, όμως, η τεχνολογία δεν επαρκεί για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει αυτή τη θεωρία.

Έτσι, η ιδέα των επτά διαστάσεων παραμένει μια συναρπαστική – αλλά ακόμη ανεπιβεβαίωτη – υπόθεση, που δείχνει πόσα έχουμε ακόμη να κατανοήσουμε για τη φύση του σύμπαντος.

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 26χρονος αρσιβαρίστας σηκώνει περιπολικό για να πάρει το αυτοκίνητο που του είχε κατασχεθεί

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία και Γαλλία θα ηγηθούν πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς οι επιτήδειοι έπεισαν την 76χρονη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Οι ΗΠΑ απαγορεύουν στο Ισραήλ να βομβαρδίσει τον Λίβανο» - Νέα πυρά κατά ΝΑΤΟ: «Ήταν άχρηστοι όταν τους χρειαζόμασταν»

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποιος είναι ο 66χρονος άνδρας που έστειλε στη Μυρτώ τα 220 ευρώ

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία: Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι το σύμπαν έχει επτά διαστάσεις

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Αγγλία: 7χρονη με αυτισμό εντοπίστηκε νεκρή σε λίμνη - Συνελήφθη για ανθρωποκτονία η παιδοκόμος της

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης - «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου», ο πατέρας της Μυρτούς

16:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αμερικανικός στρατιωτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε ισχύ

16:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR για Λιόλιο: Δύο δρόμοι υπάρχουν πλέον ή να παραιτηθεί ή να αποπεμφθεί!

16:51ANNOUNCEMENTS

Το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) πλησιάζει!

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό - Βρέθηκε σημείωμα στο σημείο

16:45LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η κόρη της έγινε 2 εβδομάδων - Η τρυφερή ανάρτηση στα social media

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο: Η κουνιάδα πέταξε στη νύφη μαύρη μπογιά για εκδίκηση

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

16:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προ των πυλών της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας ο Γιώργος Δώνης

16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το δεξαμενόπλοιο Agios Fanourios I φτάνει στα ανοικτά του Ιράκ για να φορτώσει αργό πετρέλαιο

16:29ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί τα πορτοκάλια πωλούνται σχεδόν πάντα μέσα σε κοκκινωπό ή πορτοκαλί διχτάκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποιος είναι ο 66χρονος άνδρας που έστειλε στη Μυρτώ τα 220 ευρώ

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό - Βρέθηκε σημείωμα στο σημείο

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης - «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου», ο πατέρας της Μυρτούς

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο: Η κουνιάδα πέταξε στη νύφη μαύρη μπογιά για εκδίκηση

14:19ΥΓΕΙΑ

Μελέτη για τη σχέση των εμβολίων της COVID-19 και νόσων του αίματος - «Ξύπνησε» μια λανθάνουσα διαταραχή;

15:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ραγδαίες εξελίξεις: Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού μετά τις «βόμβες» Δημητρακόπουλου

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα – Πρόγνωση Αρναούτογλου

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ - «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

16:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιράν: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ -Καταρρέουν οι τιμές του πετρελαίου

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 17χρονη στον Ισθμό: Είχε φύγει χτες από τη Φιλοθέη

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: «Είσαι απαγωγέας; Πού πάμε;» – Τα τελευταία λόγια της 7χρονης στον διανομέα που τη σκότωσε

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Αγγλία: 7χρονη με αυτισμό εντοπίστηκε νεκρή σε λίμνη - Συνελήφθη για ανθρωποκτονία η παιδοκόμος της

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για όσο διαρκεί η εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου

12:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ