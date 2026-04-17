ΗΠΑ: Ανάλυση DNA έδωσε λύση σε μυστήριο εξαφάνισης οικογένειας έπειτα από 68 ολόκληρα χρόνια

Από αριστερά, η Barbie, ο Ken, η Barbara, η Sue, ο Donald και η Virginia τον Δεκέμβριο του 1952 στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Μια ανάλυση DNA κατάφερε να δώσει λύση σε μυστήριο εξαφάνισης μιας οικογένειας έπειτα από 68 ολόκληρα χρόνια.

Σύμφωνα με την New York Post, ταυτοποιήθηκαν οστά που βρέθηκαν μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο είχε πέσει στον ποταμό Κολούμπια, και διαπιστώθηκε ότι άνηκαν σε μέλη της οικογένειας Μάρτιν από το Όρεγκον, τα οποία είχαν εξαφανιστεί από το 1958. Τα οστά ανήκουν στους δύο γονείς, τον Κένεθ και την Μπάρμπαρα Μάρτιν, και στην κόρη τους, Μπάρμπι. Τα δύο άλλα παιδιά της οικογένειας είχαν βρεθεί λίγους μήνες μετά το ατύχημα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη, δεν βρέθηκαν στοιχεία που να υποδηλώνουν εγκληματική πράξη.

Το αυτοκίνητο της οικογένειας Μάρτιν AP

Δεκέμβριος του 1958

Η οικογένεια εξαφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 1958. Αρχικά, λίγους μήνες μετά το ατύχημα, οι Αρχές είχαν εντοπίσει τις σορούς δύο παιδιών, της Βιρτζίνια και της Σούζαν. Ωστόσο, το άλλο παιδί της οικογένειας και οι δύο γονείς παρέμεναν αγνοούμενοι για 68 χρόνια.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε μέσα στον ποταμό το 2024 από έναν δύτη που έψαχνε το όχημα για πολλά χρόνια και οι Αρχές ανέσυραν μέρος του αυτοκινήτου το 2025. Από τον ποταμό ανασύρθηκαν μόλις μερικά εξαρτήματα, λόγω του «βαθμού στον οποίο το όχημα είχε καλυφθεί από ιζήματα», σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Η ανάλυση των ερευνητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αυτοκίνητο άνηκε στην οικογένεια Μάρτιν.