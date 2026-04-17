Πειραιάς: Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε κοκαΐνη

Οι τρεις κατηγορούμενοι προωθήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διαδικασίες.

Ισχυρό πλήγμα κατά των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική κατάφερε η αστυνομία, προχωρώντας σε τρεις συλλήψεις. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να κατείχαν και να διακινούσαν περισσότερα από 27,3 κιλά κοκαΐνης, καθώς και ποσότητες κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την αστυνομία την Παρασκευή (17.03.2026), αστυνομικοί συνέλαβαν στις 16 Απριλίου, σε διάφορες περιοχές του Πειραιά, δύο άνδρες ηλικίας 29 και 21 ετών, καθώς και μία γυναίκα 39 ετών, οι οποίοι διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

27 κιλά και -398- γραμμάρια κοκαΐνης,

121,8- γραμμάρια κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

56.080 ευρώ,

2 αυτοκίνητα,

2 μηχανές,

4 κινητά τηλέφωνα και

ζεύγος κλειδιών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, το προσδοκώμενο παράνομο όφελος των κατηγορούμενων, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 570.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι –κατά περίπτωση- έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, ληστεία, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και στους οποίους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.