Eurostat: Δημογραφική συρρίκνωση στην Ευρώπη - Η Ελλάδα επιστρέφει πληθυσμιακά στο 1940 έως το 2100

Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να μειωθεί από 451 σε 398 εκατομμύρια έως το 2100 σύμφωνα με προβλέψεις της Eurostat

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σύμφωνα με προβλέψεις της Eurostat, η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης δημογραφικής συρρίκνωσης και γήρανσης, η οποία αναμένεται να διαμορφώσει βαθιά το κοινωνικό και οικονομικό της μοντέλο μέχρι το τέλος του αιώνα.

Ο συνολικός πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται ότι θα μειωθεί από περίπου 451 εκατομμύρια σήμερα σε περίπου 398 εκατομμύρια έως το 2100. Ταυτόχρονα, η ηλικιακή δομή αλλάζει σημαντικά: το ποσοστό των παιδιών και νέων (0–19 ετών), που σήμερα βρίσκεται γύρω στο 20%, αναμένεται να υποχωρήσει στο 17%, ενώ ο πληθυσμός μεγαλύτερης ηλικίας θα αυξηθεί αισθητά, ενισχύοντας το φαινόμενο της γήρανσης.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η μείωση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (20–64 ετών), ο οποίος από 58% σήμερα προβλέπεται να πέσει περίπου στο 50% έως το 2100. Αυτό σημαίνει μικρότερη βάση εργατικού δυναμικού και μεγαλύτερη πίεση στα ασφαλιστικά και κοινωνικά συστήματα, καθώς λιγότεροι εργαζόμενοι θα στηρίζουν περισσότερους συνταξιούχους.

Η βασική αιτία αυτής της τάσης είναι η επίμονη δημογραφική ανισορροπία μεταξύ γεννήσεων και θανάτων. Για την περίοδο 2025-2099, εκτιμάται ότι οι θάνατοι θα ξεπεράσουν σημαντικά τις γεννήσεις, δημιουργώντας ένα έλλειμμα περίπου 5 εκατομμυρίων ανθρώπων, το οποίο η μετανάστευση δεν φαίνεται να μπορεί να καλύψει πλήρως.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και η Ελλάδα ακολουθεί αντίστοιχη πορεία έντονης γήρανσης και μείωσης πληθυσμού. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι μέχρι το 2100 ο πληθυσμός της χώρας θα περιοριστεί περίπου στα 7,2 εκατομμύρια κατοίκους — επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο της δεκαετίας του 1940.

23:35WHAT THE FACT

ΚΟΚ: Με αυτό το λάθος στην οδήγηση πληρώνεις έως 350€ και χάνεις το δίπλωμα για 30 ημέρες

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Γυναίκα κατέστρεψε κρασιά αξίας 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων, επειδή απολύθηκε - Δείτε βίντεο

23:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παγκόσμιος θρήνος για το μπάσκετ: «Έφυγε» ο Όσκαρ Σμιντ

23:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Αυτά είναι τα ζευγάρια των play in και οι διασταυρώσεις στα play offs

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκτός κινδύνου η 17χρονη που τραυματίστηκε σε καβγά στην Κοζάνη

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι οι 3 νεαροί για τον θάνατο της Μυρτούς

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Διπλή τραγωδία μέσα σε λίγες ώρες - Νεκρός 69χρονος, σώθηκε 72χρονος την τελευταία στιγμή

23:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Υποδέχεται τη Μονακό την Τρίτη (21/4) στο Telekom Center Athens

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός διέσυρε την Εφές (97-62) και περιμένει την Μονακό για πρόκριση στα playoffs

22:59LIFESTYLE

Ivan Greko: Αναφέρθηκε στη φυλακή και την τραυματική εμπειρία του - «Οι χειρότερες είναι στη Λάρισα»

22:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε κοκαΐνη

22:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026 αίτηση: Πώς θα λάβουν οι δικαιούχοι το voucher των €300

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Περσικό: Πλοία που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ έκαναν αναστροφή

22:41ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ανάλυση DNA έδωσε λύση σε μυστήριο εξαφάνισης οικογένειας έπειτα από 68 ολόκληρα χρόνια

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τι συνέβη στο «δωμάτιο 10», ο ρόλος του αρσιβαρίστα και η επιμονή για ηχομόνωση

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Διένεξη Δουδωνή - Χιώτη, με εξώδικο και αντεγκλήσεις: «Πάει αυτός, το έκαψε το χωραφάκι του…»

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τι ονειρεύεται ένας άνθρωπος τις τελευταίες ημέρες της ζωής του - Νέα έρευνα απαντά

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στον θάνατο της Μυρτούς»

22:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Προχωρά σε έφεση για Τζόουνς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι οι 3 νεαροί για τον θάνατο της Μυρτούς

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τι συνέβη στο «δωμάτιο 10», ο ρόλος του αρσιβαρίστα και η επιμονή για ηχομόνωση

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό - Βρέθηκε σημείωμα στο σημείο

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νεκρός στο σπίτι του ελεγκτής της σύμβασης 717/2014

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ο 66χρονος,οι «άγνωστοι» ένοικοι του ξενοδοχείου και το μυστήριο του δωματίου «11» το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο: Η κουνιάδα πέταξε στη νύφη μαύρη μπογιά για εκδίκηση

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτική σε κρίση και ισχυρό Ελ Νίνιο φέρνουν ακραίο χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στον θάνατο της Μυρτούς»

23:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Υποδέχεται τη Μονακό την Τρίτη (21/4) στο Telekom Center Athens

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Επιτέθηκε σε τηλεοπτικό συνεργείο η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα - Βίντεο

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία: Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι το σύμπαν έχει επτά διαστάσεις

23:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παγκόσμιος θρήνος για το μπάσκετ: «Έφυγε» ο Όσκαρ Σμιντ

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

18:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Σε πανικό ο Βαγγέλης Λιόλιος, νέα δήλωση αμηχανίας για τον Γιάννη Βρούτση

18:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με τον θάνατο της Μυρτούς: «Εξαφανίστηκε» το βίντεο από την κεντρική κάμερα του ξενοδοχείου

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποιος είναι ο 66χρονος άνδρας που έστειλε στη Μυρτώ τα 220 ευρώ - Κατηγορείται για υπεξαίρεση 120.000 ευρώ

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του - Αθώα η 35χρονη αστυνομικός σύζυγός του

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Οι γιατροί προχώρησαν στη μείωση φαρμάκων καταστολής - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

20:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η μαντινάδα του Πολάκη για τον Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ