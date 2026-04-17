LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Αναντολού Εφές: Η τελευταία αγωνιστική της Euroleague

Η τελευταία… πράξη της regular season παίζεται την Παρασκευή (17/04) όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» την τουρκική ομάδα. Οι «πράσινοι» θέλουν να κλείσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εντός έδρας υποχρεώσεις τους, τη στιγμή που δίνουν «μάχη» και για την τελική θέση στη βαθμολογία.

Σε περίπτωση που το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν πάρει τη νίκη, τότε θα τερματίσει είτε στην 6η θέση, αν η Ζαλγκίρις ηττηθεί εντός έδρας από την Παρί (20:00), είτε στην 7η θέση, αν επικρατήσουν οι Λιθουανοί.

Αν ο Παναθηναϊκός AKTOR τερματίσει έκτος θα αντιμετωπίσει στα play offs μία εκ των Βαλένθια (αν χάσει από την Ντουμπάι) ή Ρεάλ Μαδρίτης (αν νικήσουν οι νυχτερίδες).

Αν το «τριφύλλι» τερματίσει έβδομο και κερδίσει το πρώτο ματς των play in, πάλι θα αντιμετωπίσει μία εκ των δύο ισπανικών ομάδων, ενώ αν μετά τη διαδικασία των play in πάρει την 8η θέση, θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό για μια θέση στο Final 4 της Αθήνας.

Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός AKTOR θέλει στο Telekom Center Athens να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τη regular season στο σπίτι του, μαζί με τον κόσμο του.

