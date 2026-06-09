Το Νότιο Σέλας λάμπει κάτω από το διαστημικό σκάφος Dragon της SpaceX - Βίντεο

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση του Νότιου Σέλας καταγράφηκε από το διάστημα.

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Το Νότιο Σέλας λάμπει κάτω από το διαστημικό σκάφος Dragon της SpaceX - Βίντεο
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Το Νότιο Σέλας λάμπει κάτω από το διαστημικό σκάφος Dragon της SpaceX σε ένα βίντεο με επιτάχυνση που μοιράστηκε η αστροναύτης της NASA Τζέσικα Μέιρ, μέλος της αποστολής SpaceX Crew-12

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση του Νότιου Σέλας καταγράφηκε από το διάστημα.
Η αστροναύτης της NASA Τζέσικα Μέιρ τράβηξε το βίντεο με την τεχνική του timelapse από το εσωτερικό του διαστημικού σκάφους SpaceX Dragon.
Το Νότιο Σέλας είναι εξίσου συνηθισμένο με το Βόρειο Σέλας και εμφανίζεται τακτικά πάνω από την Ανταρκτική, αλλά σχετικά λίγοι άνθρωποι ζουν σε γεωγραφικά πλάτη κοντά στον Νότιο Πόλο, οπότε δεν είναι τόσο γνωστό όσο το αντίστοιχο βόρειο φαινόμενο.
Αυτά τα φώτα εμφανίζονται κοντά στους πόλους επειδή το μαγνητικό πεδίο της Γης κατευθύνει φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο προς αυτές τις περιοχές, όπου συγκρούονται με την ατμόσφαιρα και δημιουργούν λαμπερά κύματα χρωμάτων.

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