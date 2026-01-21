Βόρειο Σέλας στο Αιγαίο: Φωτεινές αποχρώσεις στον ουρανό της Σάμου

Ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο θέαμα κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (20/1) κάτοικοι της Σάμου, όταν ο ουρανός του νησιού φωτίστηκε από έντονες αποχρώσεις του μοβ και του κόκκινου, φέρνοντας το Βόρειο Σέλας ακόμη και στα ελληνικά γεωγραφικά πλάτη.

Η εξήγηση βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα, αποτέλεσμα έντονης ηλιακής δραστηριότητας. Φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο αλληλεπίδρασαν με το μαγνητικό πεδίο της Γης, δημιουργώντας φωτεινές λάμψεις στον ουρανό ένα φαινόμενο που σε ακραίες περιπτώσεις επιτρέπει την εμφάνιση του Βόρειου Σέλας ακόμη και στην Ελλάδα.

Βόρειο Σέλας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας

Παρόμοιες εικόνες καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως στην Κέρκυρα και στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, με φωτογραφίες και βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο ενδέχεται να συνεχιστεί για μικρό χρονικό διάστημα, ωστόσο με σταδιακή εξασθένηση.

Παρά την εντυπωσιακή του εικόνα, η γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει και τεχνικές επιπτώσεις, όπως παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες και διαταραχές σε δορυφορικά συστήματα.

Μοναδικές εικόνες από τον ουρανό του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη Nikos Xanthos/Weather News Greece

