Μοναδικές εικόνες: Το Βόρειο Σέλας «φώτισε» την Ελλάδα - Μοβ ο ουρανός σε Κέρκυρα και Χορτιάτη

Ένα μοναδικό υπερθέαμα που «ταξίδεψε» από τους πόλους μέχρι τα ελληνικά γεωγραφικά πλάτη κατακλύζει το διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες. Η αιτία κρύβεται στην εξαιρετικά σπάνια γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G4 —η εντονότερη που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια— η οποία συνεχίζει να σαρώνει τη Γη, προσφέροντας εικόνες σπάνιας ομορφιάς.

Το Βόρειο Σέλας, σπάζοντας τα καθιερωμένα όρια των βόρειων περιοχών, έγινε ορατό σε περιοχές όπου η εμφάνισή του θεωρείται σχεδόν απίθανη. Το κύμα δέους αποτυπώνεται σε φωτογραφίες και βίντεο από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς οι πολίτες απαθανατίζουν τις απόκοσμες λάμψεις που προκάλεσε η ισχυρή ηλιακή δραστηριότητα.

Βόρειο Σέλας ακόμη και στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το Βόρειο Σέλας καταγράφηκε σε σπάνια γεωγραφικά πλάτη, όπως στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ο ουρανός φωτίστηκε από αποχρώσεις του κόκκινου και του μοβ, ενώ και στην Κέρκυρα λίγο μετά τις 00:30, το σέλας έγινε ορατό πάνω από το νησί, φαινόμενο που ελάχιστοι έχουν δει ποτέ από ελληνικό έδαφος.

Η γεωμαγνητική καταιγίδα κατατάσσεται στο επίπεδο 4 στην πενταβάθμια κλίμακα έντασης, όπως εξήγησε σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ειδικός Σον Ντολ του Αμερικανικού Κέντρου Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού (SWPC).

Σύμφωνα με το κέντρο, το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, ωστόσο με μικρότερη ένταση.

Τα ηλιακά σωματίδια που εκτοξεύτηκαν στο Διάστημα διαταράσσουν το μαγνητικό πεδίο της Γης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα όπως η υποβάθμιση των επικοινωνιών υψηλών συχνοτήτων, η υπερφόρτωση ηλεκτρικών δικτύων και ανωμαλίες στη λειτουργία δορυφόρων.

