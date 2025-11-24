Γεωμαγνητικές καταιγίδες προ των πυλών μεγέθους G1 - Τι μπορούν να προκαλέσουν

Ήπια γεωμαγνητική δραστηριότητα αναμένεται να επηρεάσει τη Γη τις επόμενες ημέρες, με τις επιστήμονες να προειδοποιούν για αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης του εντυπωσιακού Βόρειου Σέλαος στις πολικές περιοχές.

Σύμφωνα με το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της NOAA, μια γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1 ενδέχεται να εκδηλωθεί στις 25 και 26 Νοεμβρίου, όταν μια ζώνη αλληλεπίδρασης συν-περιστροφής, γνωστή ως CIR, αναμένεται να φτάσει στο γήινο μαγνητικό πεδίο.

Τι είναι η γεωμαγνητική καταιγίδα

Πρόκειται για μια προσωρινή διαταραχή του μαγνητικού πεδίου της Γης, που προκαλείται από τη σύγκρουση του ηλιακού ανέμου με τη μαγνητόσφαιρα.

Η ένταση αυτών των καταιγίδων κλιμακώνεται από G1, που θεωρείται ήπια, έως G5, που χαρακτηρίζεται ακραία.

Στην περίπτωση μιας καταιγίδας G1, είναι πιθανή η εμφάνιση σέλαος σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη, καθώς και μικρές επιπτώσεις σε δορυφορικές επικοινωνίες και ηλεκτρικά δίκτυα.

Τι είναι η ζώνη CIR

Η co-rotating interaction region είναι μια μεταβατική περιοχή στο διάστημα όπου ένα ταχύ ρεύμα ηλιακών σωματιδίων συναντά ένα βραδύτερο.

Η σύγκρουση αυτή δημιουργεί κρουστικά κύματα και ενισχυμένα μαγνητικά πεδία, θυμίζοντας σε μικρογραφία ηλιακές εκρήξεις.

Όταν μια τέτοια ζώνη φτάνει στη Γη, μπορεί να πυροδοτήσει γεωμαγνητική δραστηριότητα και να ενισχύσει τις πιθανότητες εμφάνισης σέλαος.

Ο ρόλος του ηλιακού ανέμου

Ο ηλιακός άνεμος είναι μια συνεχής ροή φορτισμένων σωματιδίων που εκτοξεύονται από τον Ήλιο και διατρέχουν το διαπλανητικό διάστημα.

Καθώς αλληλεπιδρούν με τη μαγνητόσφαιρα της Γης, επηρεάζουν το μαγνητικό της πεδίο και δημιουργούν φαινόμενα όπως το Βόρειο και το Νότιο Σέλας.

Το μαγικό θέαμα του Βόρειου Σέλαος

Το σέλας αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα, με πολύχρωμες φωτοσκιάσεις να κινούνται στον νυχτερινό ουρανό των πολικών περιοχών.

Δημιουργείται όταν τα φορτισμένα σωματίδια του ηλιακού ανέμου συγκρούονται με άτομα της ατμόσφαιρας, προκαλώντας εκπομπές φωτός που χορεύουν στον ουρανό, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους έχουν την τύχη να το αντικρίσουν.