Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα «χτυπά» τη Γη: Συναγερμός σε δίκτυα και δορυφόρους - Σπάνιο βόρειο σέλας
H τρέχουσα ηλιακή καταιγίδα θεωρείται η ισχυρότερη που έχει παρατηρηθεί «από το 2003», σύμφωνα με τους επιστήμονες
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα άρχισε από τη Δευτέρα, να πλήττει τη Γη και ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης, στις λειτουργίες δορυφόρων και στις τηλεπικοινωνίες, ενώ μπορεί να χαρίσει και εντυπωσιακά φαινόμενα βόρειου σέλας σε περιοχές όπου κάτι τέτοιο θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο, σύμφωνα με τις αμερικανικές μετεωρολογικές αρχές.
Σε σχετική ανάρτηση προέβη ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς κάνοντας λόγο και για περιορισμό στης πτήσεις πάνω από τους πόλους.
Η γεωμαγνητική καταιγίδα κατατάσσεται στο επίπεδο 4 στην πενταβάθμια κλίμακα έντασης, όπως εξήγησε σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ειδικός Σον Ντολ του Αμερικανικού Κέντρου Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού (SWPC).
Σύμφωνα με το κέντρο, το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, ωστόσο με μικρότερη ένταση.
Αν και το 2024 είχε καταγραφεί γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου 5 -του ανώτατου στην κλίμακα- για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, η τρέχουσα θεωρείται η ισχυρότερη που έχει παρατηρηθεί «από το 2003», όπως σημείωσε ο κ. Ντολ.
Τον Οκτώβριο του 2023, η λεγόμενη «ηλιακή καταιγίδα του Χάλογουιν» είχε προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη Σουηδία και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στη Νότια Αφρική.
Τέτοιου μεγέθους φαινόμενα είναι σπάνια και συνδέονται άμεσα με περιόδους αυξημένης ηλιακής δραστηριότητας.
Η τρέχουσα καταιγίδα προκλήθηκε από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που σημειώθηκε χθες», σύμφωνα με τον Σον Ντολ.
Τα ηλιακά σωματίδια που εκτοξεύτηκαν στο Διάστημα διαταράσσουν το μαγνητικό πεδίο της Γης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα όπως η εμφάνιση βόρειου σέλαος, η υποβάθμιση των επικοινωνιών υψηλών συχνοτήτων, η υπερφόρτωση ηλεκτρικών δικτύων και ανωμαλίες στη λειτουργία δορυφόρων.
Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι η καταιγίδα ενδέχεται να προκαλέσει βόρειο σέλας σε περιοχές όπου τέτοια φαινόμενα είναι εξαιρετικά ασυνήθιστα, ακόμη και σε τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών έως την Αλαμπάμα.