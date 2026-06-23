Ρομπότ βγήκαν στους δρόμους και... ζητιανεύουν - Το βίντεο που αναστάτωσε την Κίνα

Ένα πρωτοφανές σκηνικό εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες στους δρόμους αρκετών μεγάλων πόλεων της Κίνας, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως. Περαστικοί έρχονται αντιμέτωποι με προηγμένα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία και ζητιανεύουν. Δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση σε μια μόνον πόλη, καθώς, σύμφωνα με αναφορές του HK01, παρόμοιοι «ρομποτικοί ζητιάνοι» έχουν εντοπιστεί στο Πεκίνο, στο Τσενγκντού και στο Φουζού

Τα συγκεκριμένα ρομπότ κάθονται στο πεζοδρόμιο, κρατώντας ταμπέλες με χιουμοριστικά αλλά και ανησυχητικά μηνύματα, όπως «Παρακαλώ πληρώστε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού μου ρεύματος». Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δίπλα τους υπάρχει ένας κωδικός QR για ψηφιακές πληρωμές, επιτρέποντας στους έκπληκτους πολίτες να αφήνουν ηλεκτρονικά το φιλοδώρημά τους.

China’s got humanoid robots roaming the streets begging for donations to pay their “electricity bill.”



Complete with speaker, tray, and QR code.



Is it moving to California? Perfect training for life there. pic.twitter.com/9VTuxwkkcw — Andrew Alvarez (@theOGalv) June 16, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ρομπότ έχει ταυτοποιηθεί ως Unitree G1, ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατασκευασμένο από την κινεζική εταιρεία ρομποτικής Unitree. Η ίδια εταιρεία είχε γίνει πρωτοσέλιδο νωρίτερα φέτος, όταν ένα άλλο G1 ανέβηκε στο ηφαίστειο Τσιμποράζο του Ισημερινού.

Η αλήθεια πίσω από την «επανάσταση» των ζητιάνων

Με βάση τα όσα μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστά, η εμφάνιση αυτή δεν αποτελεί προϊόν κάποιου αυτόνομου σχεδίου της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά οι περισσότεροι υποθέτουν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη κοινωνική διαμαρτυρία ή κάποιο διαφημιστικό κόλπο από ανεξάρτητους δημιουργούς. Παρόλα αυτά οι εικόνες αυτές έχουν προκαλέσει ένα κύμα σχολίων για το μέλλον της εργασίας και την αυτοματοποίηση.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου επισημαίνουν ότι το θέαμα, αν και αστείο εκ πρώτης όψεως, κρύβει μια δυστοπική πραγματικότητα για την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα ανθρωποειδή ρομπότ. Οι περαστικοί πάντως φαίνεται να ανταποκρίνονται, φωτογραφίζοντας τα ρομπότ και σκανάροντας τους κωδικούς.

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