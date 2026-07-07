Έλληνας ερευνητής εξελίσσει drone που εντοπίζει ναυαγούς με τεχνητή νοημοσύνη

Ο εντοπισμός ενός ανθρώπου στη θάλασσα είναι μία από τις πιο δύσκολες και χρονικά πιεστικές αποστολές για πληρώματα πλοίων και υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.

Τα πρώτα λεπτά μετά την πτώση είναι κρίσιμα, καθώς ο ναυαγός μπορεί να απομακρυνθεί γρήγορα από το αρχικό σημείο λόγω ανέμου, ρευμάτων και της ίδιας της πορείας του πλοίου.

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