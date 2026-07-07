Έλληνας ερευνητής εξελίσσει drone που εντοπίζει ναυαγούς με τεχνητή νοημοσύνη
Ένα προηγμένο drone έρευνας και διάσωσης, ικανό να εντοπίζει ανθρώπους που έχουν πέσει στη θάλασσα με τη βοήθεια θερμικών καμερών και τεχνητής νοημοσύνης, εξελίσσεται στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας, με ενεργή συμμετοχή του Έλληνα διδακτορικού ερευνητή Δημοσθένη Αγγελή.
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Ο εντοπισμός ενός ανθρώπου στη θάλασσα είναι μία από τις πιο δύσκολες και χρονικά πιεστικές αποστολές για πληρώματα πλοίων και υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.
Τα πρώτα λεπτά μετά την πτώση είναι κρίσιμα, καθώς ο ναυαγός μπορεί να απομακρυνθεί γρήγορα από το αρχικό σημείο λόγω ανέμου, ρευμάτων και της ίδιας της πορείας του πλοίου.
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