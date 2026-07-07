Γιαννακόπουλος: «Και μπαμ και μπουμ και μπαμ και μπουμ, πάμε για το τέσσερα στα τέσσερα»

Snapshot Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε πολλές σημαντικές εξελίξεις στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσα στην ίδια ημέρα.

Υπάρχει πιθανότητα να ανακοινωθούν έως και τέσσερις σημαντικές προσθήκες ή αλλαγές.

Ο Μπράνκο Μπάντιο αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και την επίσημη ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό.

Το μήνυμα του Γιαννακόπουλου υποδηλώνει στόχο για τέσσερις συνεχόμενες επιτυχίες ή ανακοινώσεις. Snapshot powered by AI

Με… μπαμ και μπουμ ξεκίνησε η σημερινή ημέρα για τον Παναθηναϊκό, έπειτα από σχετική ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, όπως αναφέρει το Onsports.gr, προανήγγειλε πιθανόν ακόμα και 4… μπαμ μέσα στην ημέρα και κατέληξε το μήνυμα του λέγοντας πως… «Πάμε για το τέσσερα στα τέσσερα».

Αναλυτικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε:

«Καλημέρα σας, ένα μπαμ θα έχουμε σήμερα. Σίγουρα. Μπορεί να έχουμε και ένα δεύτερο, παίζει και τρίτο κ για κερασάκι παλιζει κ τέταρτο. Και μπαμ και μπουμ και μπαμ και μπουμ, άντε να δούμε. Πάμε για το τέσσερα στα τέσσερα».

Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, μέχρι το μεσημέρι, είναι προγραμματισμένο να φτάσει στην Αθήνα ο Μπράνκου Μπάντιο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να ανακοινωθεί από τους «πράσινους».