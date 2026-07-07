Οικογενειακή τραγωδία στον Καναδά: Άνδρας σκότωσε τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε

Στο γραφείο του δράστη βρέθηκε ένα πολυσέλιδο χειρόγραφο σημείωμα, όπου ο Αλ-Λάμι κατηγορούσε την πρώην σύζυγό του και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ειδικά τα οικογενειακά δικαστήρια

Δημήτρης Δρίζος

Οικογενειακή τραγωδία στον Καναδά: Άνδρας σκότωσε τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 40χρονος πατέρας στον Καναδά δολοφόνησε τα δύο παιδιά του, έκαψε το ιατρείο του και αυτοκτόνησε μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο.
  • Ο Μοχάμεντ Αλ-Λάμι κατηγορούσε την πρώην σύζυγό του και το οικογενειακό δικαστικό σύστημα σε χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε στο γραφείο του.
  • Ο δράστης βρισκόταν υπό επιτήρηση από το 2024 μετά από απειλές κατά της πρώην συζύγου του και απέρριψε δικαστική πρόταση για εγγύηση τήρησης της ειρήνης.
  • Η πρώην σύζυγος κατέθεσε ότι το ζευγάρι είχε δύο παιδιά και είχε χωρίσει από το 2022, ενώ ο δράστης σταμάτησε να πληρώνει διατροφή και την απειλούσε με βία μέσω email το 2024.
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Μια συγκλονιστική τραγωδία συγκλονίζει τον Καναδά, όπου ένας 40χρονος πατέρας δολοφόνησε τα δύο παιδιά του, έβαλε φωτιά στο ιατρείο του και έπειτα έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα σε ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο.

Ο Μοχάμεντ Αλ-Λάμι, ηλικίας 40 ετών, θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία των δύο γιων του, ηλικίας 7 και 12 ετών, μέσα στο σπίτι τους στα νότια της Οτάβα.

Την 29η Ιουνίου το πρωί, βρέθηκε νεκρός μέσα σε όχημα που είχε πιάσει φωτιά, ολοκληρώνοντας ένα αποτρόπαιο σκηνικό βίας που συγκλόνισε την κοινότητα.

Στο γραφείο του δράστη βρέθηκε ένα πολυσέλιδο χειρόγραφο σημείωμα, όπου ο Αλ-Λάμι κατηγορούσε την πρώην σύζυγό του και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ειδικά τα οικογενειακά δικαστήρια.

Στο κείμενο, κατονόμαζε τρία άτομα τα οποία θεωρούσε διεφθαρμένα και υποστήριζε ότι η πρώην σύζυγός του ασκούσε κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα, ο Αλ-Λάμι βρισκόταν υπό επιτήρηση από το 2024, αφού είχε απειλήσει με σωματική βλάβη την πρώην σύζυγό του.

Σε σύντομη δίκη τον Φεβρουάριο, ο ίδιος επέλεξε να εκπροσωπήσει τον εαυτό του και απέρριψε την πρόταση του δικαστηρίου για επιβολή δωδεκάμηνης εγγύησης τήρησης της ειρήνης.

Η πρώην σύζυγος του Αλ-Λάμι, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, κατέθεσε ότι το ζευγάρι είχε δύο παιδιά και διαζευγμένοι από το 2022.

Μετά τον χωρισμό, ο οδοντίατρος σταμάτησε να καταβάλλει διατροφή και το 2024 έστειλε email γεμάτο απειλές, υποστηρίζοντας ότι θα βλάψει όσους βρίσκονταν κοντά της με βίαιο τρόπο και ότι εκείνη θα έμενε καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο.

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