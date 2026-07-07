Καρκίνος του Προστάτη: Πώς η σύγχρονη διάγνωση & η ρομποτική χειρουργική αλλάζουν τα δεδομένα

Γράφει ο Δρ. Κομνηνός Α. Χρήστος - Χειρουργός - Ουρολόγος – Ανδρολόγος, Διευθυντής Κέντρου Ρομποτικής και Προηγμένης Χειρουργικής Ουρολογίας και Ανδρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

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Καρκίνος του Προστάτη: Πώς η σύγχρονη διάγνωση & η ρομποτική χειρουργική αλλάζουν τα δεδομένα
ΥΓΕΙΑ
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Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες του δυτικού κόσμου. Παρά τη συχνότητά του, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στη διάγνωση και τη θεραπεία έχουν μεταμορφώσει την αντιμετώπισή του, προσφέροντας μεγαλύτερη ακρίβεια, λιγότερη ταλαιπωρία και σημαντικά καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς.

Η έγκαιρη διάγνωση παραμένει το «κλειδί»

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του καρκίνου του προστάτη είναι ότι στα αρχικά του στάδια συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Για τον λόγο αυτό, ο προληπτικός έλεγχος είναι καθοριστικής σημασίας.

Η εξέταση PSA αποτελεί το πρώτο εργαλείο ανίχνευσης πιθανών προβλημάτων, ωστόσο δεν αρκεί από μόνη της. Η τακτική επίσκεψη στον Ουρολόγο και η δακτυλική εξέταση παραμένουν εξαιρετικά σημαντικές, καθώς ορισμένες επιθετικές μορφές καρκίνου μπορεί να μην επηρεάζουν καθόλου τα επίπεδα του PSA. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κλινική εξέταση μπορεί να αποκαλύψει ευρήματα που διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητα.

Η νέα εποχή στη βιοψία του προστάτη

Μετά τον εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει πλέον η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία, η οποία επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό ύποπτων περιοχών μέσα στον προστάτη.

Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, αφορά τη βιοψία. Η παραδοσιακή διορθική βιοψία έχει σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από τη διαπερινεϊκή MRI Fusion βιοψία. Με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, οι εικόνες της μαγνητικής τομογραφίας συγχωνεύονται με την υπερηχογραφική εικόνα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στον Ουρολόγο να στοχεύσει με ακρίβεια τις ύποπτες εστίες.

Η νέα τεχνική πραγματοποιείται υπό μέθη, είναι πιο ασφαλής, καθώς μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο λοιμώξεων και προσφέρει πολύ μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια σε σχέση με τις παλαιότερες μεθόδους. Έτσι περιορίζεται η ανάγκη επαναλαμβανόμενων βιοψιών και αυξάνεται η πιθανότητα έγκαιρης και σωστής διάγνωσης.

Ρομποτική χειρουργική: Μεγαλύτερη ακρίβεια, καλύτερη ποιότητα ζωής

Η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Πέρα από τη λέξη «καρκίνος», πολλοί άνδρες φοβούνται τις πιθανές επιπτώσεις της θεραπείας, κυρίως την ακράτεια ούρων και τη στυτική δυσλειτουργία.

Πρόκειται για φόβους που βασίζονται κυρίως στην εμπειρία των παλαιότερων χειρουργικών τεχνικών. Σήμερα, η ρομποτική χειρουργική έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Η ρομποτική ριζική προστατεκτομή αποτελεί πλέον τη διεθνώς καθιερωμένη μέθοδο αντιμετώπισης των εντοπισμένων μορφών της νόσου, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια, ελάχιστη επεμβατικότητα και σημαντικά καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα.

Η τεχνολογία των σύγχρονων ρομποτικών συστημάτων προσφέρει μεγέθυνση της χειρουργικής εικόνας και εξαιρετική ακρίβεια κινήσεων, επιτρέποντας στον χειρουργό να προστατεύει κρίσιμες ανατομικές δομές που σχετίζονται με την εγκράτεια και τη σεξουαλική λειτουργία.

Παράλληλα, νεότερες τεχνικές, όπως η Retzius-sparing ρομποτική προστατεκτομή, συμβάλλουν στη σημαντική μείωση των ποσοστών ακράτειας. Σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς ανακτούν την εγκράτειά τους μέσα σε λίγες ημέρες από την αφαίρεση του καθετήρα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα επανέρχεται πλήρως μέσα στους πρώτους μήνες μετά την επέμβαση.

Νέες δυνατότητες για πιο σύνθετες περιπτώσεις

Η πρόοδος της τεχνολογίας δεν έχει βελτιώσει μόνο τα λειτουργικά αποτελέσματα. Έχει διευρύνει και τα όρια της χειρουργικής αντιμετώπισης.

Ασθενείς που στο παρελθόν θεωρούνταν μη χειρουργήσιμοι, επειδή η νόσος είχε επεκταθεί πέρα από τον προστάτη, μπορούν σήμερα να ωφεληθούν από χειρουργικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο εξατομικευμένων θεραπευτικών στρατηγικών. Παράλληλα, η καλύτερη κατανόηση της ανατομίας μέσω της ρομποτικής τεχνολογίας έχει συμβάλει στη βελτίωση, τόσο των ογκολογικών, όσο και των λειτουργικών αποτελεσμάτων.

Δρ. Κομνηνός Α. Χρήστος

Δρ. Κομνηνός Α. Χρήστος - Χειρουργός - Ουρολόγος – Ανδρολόγος, Διευθυντής Κέντρου Ρομποτικής και Προηγμένης Χειρουργικής Ουρολογίας και Ανδρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ο καρκίνος του προστάτη παραμένει μια συχνή νόσος, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με φόβο. Η έγκαιρη διάγνωση, οι σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι και η εξέλιξη της ρομποτικής χειρουργικής επιτρέπουν σήμερα αποτελεσματική αντιμετώπιση με ολοένα και καλύτερη διατήρηση της ποιότητας ζωής.

Το σημαντικότερο βήμα παραμένει η τακτική επίσκεψη στον Ουρολόγο και η πρόληψη. Γιατί όσο νωρίτερα εντοπιστεί η νόσος, τόσο περισσότερες και καλύτερες είναι οι θεραπευτικές επιλογές.

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