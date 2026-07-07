Τραγωδία στη Νέα Μάκρη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στο Ζούμπερι
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά η ταυτότητα του άνδρα
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Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.
Η σορός ανασύρθηκε από τη θάλασσα και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Σωτηρία».
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά η ταυτότητα του άνδρα ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση.
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