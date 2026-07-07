Κανιβαλισμός 4χρονου στην Αυστραλία: Εντολή για δείγμα από το στόμα της ύποπτης μητέρας

Snapshot Μητέρα 32 ετών στην Αυστραλία ύποπτη για κανιβαλισμό του 4χρονου γιου της, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με ακρωτηριασμένο χέρι.

Η γυναίκα υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση και δόθηκαν δείγματα από το στόμα και τα νύχια της με δικαστική εντολή.

Το παιδί πιθανότατα ήταν νεκρό για μέρες πριν βρεθεί από τις αρχές, μετά από αναφορά της μητέρας στην αστυνομία.

Η μητέρα είχε προηγούμενο ιστορικό με την αστυνομία και η οικογένεια είχε αναφερθεί σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Θα διεξαχθεί ανεξάρτητη επανεξέταση του θανάτου του παιδιού, ενώ η μητέρα κρατείται χωρίς εγγύηση. Snapshot powered by AI

Σε ιατροδικαστική εξέταση υποβλήθηκε μία Αυστραλή μητέρα, η οποία είναι ύποπτη για κανιβαλισμό με θύμα τον μόλις 4 ετών γιο της, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με ακρωτηριασμένο το ένα του χέρι.

Η 32χρονη γυναίκα, η οποία δεν κατονομάζεται για νομικούς λόγους, έδωσε δείγματα από το στόμα και τα νύχια της, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ισχύει η ανατριχιαστική υποψία.

Οι αρχές βρήκαν το αγόρι αφού η μητέρα, εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα, οδηγώντας τους αστυνομικούς στο σπίτι όπου ζούσαν, ενώ πιθανότατα το παιδί ήταν νεκρό για μέρες, πριν την ανακάλυψή του. Η σκηνή που αντίκρυσαν ήταν τόσο σοκαριστική, που οι περισσότεροι χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη.

Οι ερευνητές έλαβαν επείγουσα δικαστική εντολή να πάρουν δείγματα από το περιεχόμενο του στόματός της, ιατροδικαστικό υλικό και στοματικό επίχρισμα, καθώς και από τα νύχια της.

Οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν την πιθανότητα κανιβαλισμού στο θάνατο του αγοριού μετά από «συζητήσεις» με τη μητέρα, ανέφερε η Sydney Morning Herald.

Η μαμά και ο γιος είχαν μετακομίσει στο ενοικιαζόμενο σπίτι νωρίτερα φέτος μετά από ένα φερόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ της γυναίκας και ενός πρώην συντρόφου, σύμφωνα με μαρτυρία γείτονα.

Η μητέρα ήταν γνωστή στην αστυνομία, αλλά οι αρχές προέτρεψαν το κοινό να δώσει οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία για αυτήν και το παιδί.

Παράλληλα, σύμφωνα με την υπουργό Οικογενειών και Κοινοτήτων, Κέιτ Ουάσινγκτον θα ξεκινήσει ανεξάρτητη επανεξέταση του θανάτου του αγοριού, καθώς υπήρξε μία σειρά από αναφορές για την οικογένεια πριν από τη δολοφονία του παιδιού, με την τελευταία πριν από 18 μήνες.

Η μητέρα βρίσκεται υπό κράτηση χωρίς εγγύηση.

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