Αυστραλία: Μητέρα ύποπτη για κανιβαλισμό του 4χρονου γιου της - Βρέθηκε νεκρός χωρίς χέρι

Η σκηνή σόκαρε ακόμα με τους πρώτους ανταποκριτές που έφτασαν στο σπίτι, οι οποίοι χρειάζονται υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν όσα είδαν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αυστραλία: Μητέρα ύποπτη για κανιβαλισμό του 4χρονου γιου της - Βρέθηκε νεκρός χωρίς χέρι
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 4χρονος βρέθηκε νεκρός με ακρωτηριασμένο το χέρι του στο σπίτι του στη Wyong, βόρεια του Σίδνεϊ, με βασική ύποπτη τη μητέρα του για κανιβαλισμό.
  • Η 32χρονη μητέρα συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο και ενδοοικογενειακή βία μετά από έρευνα της αστυνομίας.
  • Οι αστυνομικοί βρήκαν τη σκηνή τόσο φρικιαστική που οι πρώτοι ανταποκριτές χρειάζονται υποστήριξη για να την αντιμετωπίσουν.
  • Το παιδί πιθανόν να ήταν νεκρό για αρκετές ημέρες πριν την ανακάλυψή του, ενώ η μητέρα αρνήθηκε την εγγύηση και δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.
  • Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη μικρή κοινότητα, όπου δεν είχαν παρατηρηθεί προηγούμενα σημάδια προβλημάτων μεταξύ μητέρας και παιδιού.
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Μια ανατριχιαστική υπόθεση συγκλονίζει την Αυστραλία, όπου ένας 4χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, με ακρωτηριασμένο το χέρι του και βασική ύποπτη τη μητέρα του για «κανιβαλισμό».

Σύμφωνα με αυστραλιανά δημοσιεύματα η 32χρονη γυναίκα εμφανίστηκε μόνη της σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Wyong, βόρεια του Σίδνεϊ, το Σάββατο, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια του παιδιού, οδηγώντας την αστυνομία να πραγματοποιήσει έλεγχο πρόνοιας στο σπίτι της.

Εκεί, οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια τόσο φρικιαστική σκηνή, που οι πρώτοι ανταποκριτές που έφτασαν εκεί χρειάζονται υπηρεσίες υποστήριξης, δήλωσαν οι αρχές.

Οι αστυνομικοί ερευνούν την πιθανότητα κανιβαλισμού στο θάνατο του αγοριού μετά από «συζητήσεις» με τη μητέρα, ανέφερε το SMH, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές το παιδί μπορεί να ήταν νεκρό εδώ και μέρες.

«Είμαι έτοιμος να πω δημόσια αυτή τη στιγμή, ήταν μια σκηνή που προκάλεσε εξαιρετική αναστάτωση. Επιβεβαιώθηκε ότι το παιδί είχε τραύματα. Δεν πρόκειται να κάνω περαιτέρω εικασίες για το ποιοι είναι αυτοί οι τραυματισμοί», δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Κυριακής.

Η μητέρα, η οποία δεν έχει ταυτοποιηθεί, συνελήφθη στο αστυνομικό τμήμα και κατηγορήθηκε για φόνο και ενδοοικογενειακή βία την Κυριακή.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης το αυτοκίνητό της μαζί με άλλα στοιχεία.

Το έγκλημα έχει συγκλονίσει τη μικρή παραθαλάσσια πόλη όπου οι γείτονες είπαν ότι δεν είχαν δει σημάδια προβλημάτων.

Η μαμά και ο γιος είχαν μετακομίσει στο ενοικιαζόμενο σπίτι νωρίτερα φέτος μετά από ένα φερόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ της γυναίκας και ενός πρώην συντρόφου της.

Η μητέρα αρνήθηκε την εγγύηση αφού δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Κυριακή, όπου αναμένεται να επιστρέψει την 1η Σεπτεμβρίου.

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