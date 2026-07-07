FT: Οι Έλληνες εφοπλιστές έβγαλαν $4 δισ. από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου την τελευταία τριετία

Snapshot Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες αποκόμισαν σχεδόν 4 δισ. δολάρια από νόμιμες μεταφορές ρωσικού πετρελαίου την τελευταία τριετία, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times.

Ο ελληνόκτητος στόλος διαχειρίζεται περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων και κατέχει σημαντικό μερίδιο στις νόμιμες θαλάσσιες μεταφορές ρωσικού πετρελαίου εντός του καθεστώτος κυρώσεων της G7.

Οι μεταφορές ρωσικού πετρελαίου πραγματοποιούνται υπό το πλαφόν τιμής των 44,10 δολαρίων ανά βαρέλι και με πλήρη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα νομικά και κυρωτικά πλαίσια.

Η Dynacom Tankers, με εκτιμώμενα έσοδα περίπου 915 εκατ. δολαρίων, είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης εσόδων από τις μεταφορές ρωσικού πετρελαίου μεταξύ των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών.

Οι εταιρείες επισημαίνουν ότι οι υψηλότεροι ναύλοι αντανακλούν αυξημένο λειτουργικό κόστος και πρόσθετες απαιτήσεις συμμόρφωσης, ενώ ενδέχεται να υπάρξει σημαντικός περιορισμός της αγοράς λόγω πιθανής αυστηροποίησης των κυρώσεων στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν κερδίσει σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια μεταφέροντας ρωσικό πετρέλαιο κατά τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με αποκλειστική έρευνα των Financial Times. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο ελληνόκτητος στόλος στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, εκμεταλλευόμενος τις διακυμάνσεις των τιμών και τα κενά στους διεθνείς περιορισμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τις 20 κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως με τα υψηλότερα έσοδα από τη μεταφορά ρωσικών φορτίων πετρελαίου από τον Ιούνιο του 2023, οι οκτώ είναι ελληνικών συμφερόντων.

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες κατάφεραν να ισορροπήσουν ανάμεσα στα αυστηρά πακέτα κυρώσεων της Δύσης και τη συνεχιζόμενη ζήτηση για ρωσικό αργό πετρέλαιο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες στρατηγικές. Οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν εντός του πλαισίου της G7, χωρίς παράκαμψη των περιορισμών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, η οποία διαχειρίζεται περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων.

Μεταφορές εντός του καθεστώτος κυρώσεων

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες εισέπραξαν τουλάχιστον 3,8 δισ. δολάρια από τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου από τον Ιούλιο του 2023 έως σήμερα.

Το κρίσιμο στοιχείο, το οποίο υπογραμμίζει η βρετανική εφημερίδα, είναι ότι πρόκειται για εμπόριο που επιτρέπεται από το ισχύον καθεστώς κυρώσεων. Οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού του price cap που έχουν θεσπίσει οι χώρες της G7, ο οποίος επιτρέπει τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου από δυτικές ναυτιλιακές εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή του φορτίου δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που έχει καθοριστεί.

Το σημερινό πλαφόν διαμορφώνεται στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ οι πλοιοκτήτες οφείλουν να διαθέτουν τις σχετικές βεβαιώσεις συμμόρφωσης για κάθε φορτίο που μεταφέρουν.

Η ανάλυση των Financial Times αναδεικνύει ως μεγαλύτερο αποδέκτη εσόδων τη Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου, με εκτιμώμενα έσοδα περίπου 915 εκατ. δολαρίων. Ακολουθούν η Olympic Shipping & Management του Ομίλου Ωνάση με περίπου 404 εκατ. δολάρια, η Stealth Maritime, η Polembros Shipping και η New Shipping.

Ελλάδα: Η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο στα δεξαμενόπλοια

Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο στα δεξαμενόπλοια, με περίπου ένα στα τέσσερα τάνκερ παγκοσμίως να είναι ελληνικών συμφερόντων. Με τέτοιο μερίδιο στον παγκόσμιο στόλο, είναι αναμενόμενο οι ελληνικές εταιρείες να έχουν σημαντική συμμετοχή και σε κάθε νόμιμη αγορά θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.

Άλλωστε, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν οι Financial Times, τον Μάιο περίπου 15% των ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου μεταφέρθηκε από ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι μεταφορές ρωσικού πετρελαίου αποφέρουν υψηλότερους ναύλους, καθώς οι ναυλωτές καταβάλλουν κατά κανόνα 30% έως 40% μεγαλύτερα ναύλα σε σχέση με φορτία προέλευσης χωρών που δεν υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις.

Οι υψηλότερες απολαβές αντανακλούν κυρίως το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τον μεγαλύτερο κίνδυνο και τις πρόσθετες απαιτήσεις συμμόρφωσης που συνοδεύουν αυτές τις μεταφορές. Οι ίδιες οι ελληνικές ναυτιλιακές που σχολίασαν στους Financial Times υπογραμμίζουν ότι όλες οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν σε πλήρη συμμόρφωση με τα ισχύοντα καθεστώτα κυρώσεων.

Η Dynacom δήλωσε ότι όλες οι προσεγγίσεις της σε ρωσικά λιμάνια έγιναν «σε πλήρη συμμόρφωση με όλα τα ισχύοντα νομικά και κυρωτικά πλαίσια», σημειώνοντας μάλιστα ότι ο μηχανισμός του πλαφόν συνέβαλε τόσο στη μείωση των ρωσικών εσόδων όσο και στον περιορισμό των πιέσεων στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Η Olympic Shipping ανέφερε ότι συμμορφώνεται με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, ενώ η Stealth Maritime επισήμανε ότι όλα τα φορτία που μετέφερε είχαν ελεγχθεί από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους στις ΗΠΑ και στη Βρετανία πριν από την εκτέλεσή τους. Οι FT σημειώνoυν πάντως ότι, καθώς ΗΠΑ και Ε.Ε. εξετάζουν περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Μόσχας, το συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς ενδέχεται να περιοριστεί σημαντικά στο μέλλον.

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