Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια στα προημιτελικά - Το μονοπάτι μέχρι τον τελικό

Snapshot Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026 έχουν διαμορφωθεί μετά τις νίκες της Ισπανίας και του Βελγίου.

Στα προημιτελικά θα αναμετρηθούν Γαλλία με Μαρόκο και Νορβηγία με Αγγλία.

Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο σε έναν ευρωπαϊκό «εμφύλιο».

Το τέταρτο ζευγάρι των προημιτελικών θα προκύψει από τον αγώνα Αργεντινής ή Αιγύπτου με τον νικητή του αγώνα Ελβετίας ή Κολομβίας.

Οι αναμετρήσεις των προημιτελικών θα καθορίσουν τον δρόμο προς τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Snapshot powered by AI

Με τις σημερινές αναμετρήσεις της Αργεντινής με την Αίγυπτο (07/07, 19:00) και της Κολομβίας με την Ελβετία (07/07, 23:00) πέφτει η αυλαία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον γνωρίζουμε τα ζευγάρια που διαμορφώνονται στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αλλά και τον δρόμο προς τον μεγάλο τελικό.

Έπειτα από το buzzer beater του Μερίνο που έστειλε την Ισπανία στους «8» και την Πορτογαλία του Ρονάλντο στο καναβάτσο, αλλά και την «τεσσάρα» του Βελγίου στις ΗΠΑ που θα μας χαρίσουν έναν ακόμη ευρωπαϊκό «εμφύλιο», απομένουν μόνο τα σημερινά αποτελέσματα για να διαμορφωθούν οριστικά τα ζευγάρια των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Γαλλία – Μαρόκο (09/07, 23:00)

Νορβηγία – Αγγλία (12/07, 00:00)

Ισπανία – Βέλγιο (10/07, 22:00)

Αργεντινή ή Αίγυπτος – Ελβετία ή Κολομβία (10/07, 04:00)

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