Μουντιάλ 2026: Τέλος από τον πάγκο της Πορτογαλίας ο Μαρτίνεθ - Το φαβορί για να τον αντικαταστήσει

Ο πρώην τεχνικός της Πορτογαλία, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, που παραιτήθηκε έπειτα από τον αποκλεισμό από την Ισπανία στους «16» του Μουντιάλ

Μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία στο Άρλινγκτον του Τέξας και τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από τον πάγκο της Εθνικής ομάδας, υποστηρίζοντας πως η ομάδα χρειάζεται «μια νέα φωνή».

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε την Πορτογαλία το 2023 και είχε σχεδιάσει να ολοκληρώσει τη θητεία του μετά την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, με στόχο την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το συμβόλαιό του, άλλωστε, ολοκληρωνόταν μετά το τουρνουά.

«Ναι, αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με την εθνική ομάδα», δήλωσε ο Μαρτίνεθ. «Είμαι περήφανος. Είχα 45 αγώνες και ένιωσα ότι με υποδέχθηκαν στην Πορτογαλία και ότι με αγάπησαν. Είναι μια ανάμνηση που θα κρατήσω για πάντα μαζί μου».

«Ήταν τιμή, πηγή υπερηφάνειας αλλά και ευθύνης. Είναι δύσκολο, όμως είναι το τέλος ενός κύκλου και, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχει απόλυτο νόημα», πρόσθεσε.

Ο Μαρτίνεθ τόνισε πως «είναι σημαντικό να υπάρχει τώρα μια νέα φωνή» και σημείωσε ότι είναι δίκαιο ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, ο οποίος ανέλαβε πέρυσι, να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον δικό του προπονητή.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο για τη στήριξή τους και για το γεγονός ότι παρείχαν σε εμένα και το τεχνικό μου επιτελείο όλες τις απαραίτητες συνθήκες. Εκτιμώ τη δύναμη και την υποστήριξή τους, αλλά αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται», ανέφερε.

Το φαβορί για την διαδοχή

Λίγες ώρες μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Ισπανία η «A Bola» αποκάλυψε τον εκλεκτό για να διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ που θα αναλάβει να οδηγήσει την Πορτογαλία το 2030 στο Μουντιάλ που η Πορτογαλία συνδιοργανώνει μαζί με την Ισπανία και το Μαρόκο.

Αυτός είναι ο Ζόρζε Ζεσούς, με την Πορτογαλική Ομοσπονδία να έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του 71χρονου προπονητή ως τον ιδανικό για να οδηγήσει την Πορτογαλία στην επόμενη ημέρα.

Σύντομα μάλιστα ο Ζεσούς θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα για να συζητήσουν τους όρους του συμβολαίου του.

O Zεσού την περασμένη σεζόν κάθισε στον πάγκο της Αλ Νασρ και βοήθησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ζοάο Φέλιξ να αναδειχθούν πρωταθλητές στη Σαουδική Αραβία

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