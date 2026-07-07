Μουντιάλ 2026: Τέλος από τον πάγκο της Πορτογαλίας ο Μαρτίνεθ - Το φαβορί για να τον αντικαταστήσει

Λίγες ώρες μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Ισπανία η «A Bola» αποκάλυψε τον εκλεκτό για να διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Τέλος από τον πάγκο της Πορτογαλίας ο Μαρτίνεθ - Το φαβορί για να τον αντικαταστήσει

Ο πρώην τεχνικός της Πορτογαλία, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, που παραιτήθηκε έπειτα από τον αποκλεισμό από την Ισπανία στους «16» του Μουντιάλ 

AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία στο Άρλινγκτον του Τέξας και τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από τον πάγκο της Εθνικής ομάδας, υποστηρίζοντας πως η ομάδα χρειάζεται «μια νέα φωνή».

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε την Πορτογαλία το 2023 και είχε σχεδιάσει να ολοκληρώσει τη θητεία του μετά την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, με στόχο την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το συμβόλαιό του, άλλωστε, ολοκληρωνόταν μετά το τουρνουά.

«Ναι, αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με την εθνική ομάδα», δήλωσε ο Μαρτίνεθ. «Είμαι περήφανος. Είχα 45 αγώνες και ένιωσα ότι με υποδέχθηκαν στην Πορτογαλία και ότι με αγάπησαν. Είναι μια ανάμνηση που θα κρατήσω για πάντα μαζί μου».

«Ήταν τιμή, πηγή υπερηφάνειας αλλά και ευθύνης. Είναι δύσκολο, όμως είναι το τέλος ενός κύκλου και, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχει απόλυτο νόημα», πρόσθεσε.

Ο Μαρτίνεθ τόνισε πως «είναι σημαντικό να υπάρχει τώρα μια νέα φωνή» και σημείωσε ότι είναι δίκαιο ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, ο οποίος ανέλαβε πέρυσι, να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον δικό του προπονητή.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο για τη στήριξή τους και για το γεγονός ότι παρείχαν σε εμένα και το τεχνικό μου επιτελείο όλες τις απαραίτητες συνθήκες. Εκτιμώ τη δύναμη και την υποστήριξή τους, αλλά αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται», ανέφερε.

Το φαβορί για την διαδοχή

Λίγες ώρες μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Ισπανία η «A Bola» αποκάλυψε τον εκλεκτό για να διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ που θα αναλάβει να οδηγήσει την Πορτογαλία το 2030 στο Μουντιάλ που η Πορτογαλία συνδιοργανώνει μαζί με την Ισπανία και το Μαρόκο.

Αυτός είναι ο Ζόρζε Ζεσούς, με την Πορτογαλική Ομοσπονδία να έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του 71χρονου προπονητή ως τον ιδανικό για να οδηγήσει την Πορτογαλία στην επόμενη ημέρα.

Σύντομα μάλιστα ο Ζεσούς θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα για να συζητήσουν τους όρους του συμβολαίου του.

O Zεσού την περασμένη σεζόν κάθισε στον πάγκο της Αλ Νασρ και βοήθησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ζοάο Φέλιξ να αναδειχθούν πρωταθλητές στη Σαουδική Αραβία

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξιχνιάστηκαν εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών σε Δάφνη, Άγιο Δημήτριο

08:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Παραγουανή πολιτικός απειλεί με «νομικές ενέργειες» τον Εμπαπέ μετά το ρατσιστικό της παραλήλημα

08:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία - «Βουτιά» για Καρυστιανού και Ζωή

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είναι «μακράν» το Νο 1 στο TikTok

08:24WHAT THE FACT

YouTuber επισκέπτεται το «πιο απομονωμένο ξενοδοχείο» του κόσμου

08:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τέλος από τον πάγκο της Πορτογαλίας ο Μαρτίνεθ - Το φαβορί για να τον αντικαταστήσει

08:15ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γίνει με την Λιβύη; Το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η «συμφωνία Μπούλος», το ενδιαφέρον των Αμερικανών και η στάση της Αθήνας

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Toyota: Μπαίνει στην κατασκευή αεροσκαφών με ηλεκτρικά αεροταξί

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (7/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ θα αποκαλύψει οπλικές συμφωνίες ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων - Τα σουηδικά GlobalEye παίρνουν τη θέση των AWACS

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δολοφόνος εμμονικός με τον Χάνιμπαλ διαμέλισε τη γειτόνισσά του - «Ήταν όνειρο ζωής»

07:34ΥΓΕΙΑ

Γιατί όταν κάνει ζέστη αυξάνονται τα περιστατικά πέτρας στο νεφρό

07:31ΜΑΝΤΕΙΟ

«Βράζουν» οι άτυχοι με τις καθυστερήσεις στο Ελ. Βενιζέλος, «βράζουν» και στο ΠΑΣΟΚ με Σγουρό και Φαραντούρη

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος του μπακλαβά» κλιμακώνεται: Τουρκία και Ελλάδα προσφεύγουν στην UNESCO

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ για 7ετία Μητσοτάκη: Εξόφθαλμα fake news ο απολογισμός της κυβέρνησης

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιουλίου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Η φρικτή δολοφονία της μικρής Άννυ - Το αποτρόπαιο έγκλημα που «πάγωσε» την Ελλάδα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Απόψε το δείπνο ηγετών - Σε δοκιμασία το μέλλον της Συμμαχίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Γκαμπονέζος μαχαιρώνει χωρίς λόγο 20 φορές τουρίστα στο Μιλάνο - «Το απόλαυσα...»

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

08:15ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τα επόμενα βήματα των Αρχών μετά το «αδιέξοδο» των ερευνών - Δεν αποδεικνύεται ενοχοποίηση του Ιταλού

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δολοφόνος εμμονικός με τον Χάνιμπαλ διαμέλισε τη γειτόνισσά του - «Ήταν όνειρο ζωής»

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στην Πλαζ Πάτρας: Λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (7/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

04:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το football νίκησε το soccer, το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ

07:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη - Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Εντοπίστηκαν ίχνη αίματος εκτός του μοιραίου υπνοδωματίου

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: «Έρχεται πολλή ζέστη στην Αθήνα» - «Φρένο» στις υπερβολές για καύσωνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Η φρικτή δολοφονία της μικρής Άννυ - Το αποτρόπαιο έγκλημα που «πάγωσε» την Ελλάδα

08:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία - «Βουτιά» για Καρυστιανού και Ζωή

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γίνει με την Λιβύη; Το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η «συμφωνία Μπούλος», το ενδιαφέρον των Αμερικανών και η στάση της Αθήνας

01:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ξύπνησε» η Αίτνα: Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής τέφρας – Δείτε live εικόνα

07:34ΥΓΕΙΑ

Γιατί όταν κάνει ζέστη αυξάνονται τα περιστατικά πέτρας στο νεφρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ