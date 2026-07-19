«Έπεσε» το Facebook: Μεγάλα προβλήματα στη σύνδεση
Οι χρήστες αποσυνδέθηκαν αυτόματα αδυνατώντας σε πολλές περιπτώσεις να επανασυνδεθούν
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Snapshot
- Πολλοί χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης στο Facebook το πρωί της Κυριακής.
- Οι χρήστες αποσυνδέθηκαν αυτόματα και δυσκολεύονται να επανασυνδεθούν στην πλατφόρμα.
- Τα προβλήματα σύνδεσης έχουν καταγραφεί και αναφερθεί μέσω του Down Detector.
Προβλήματα σύνδεσης αντιμετωπίζουν το πρωί της Κυριακής αρκετοί χρήστες στο Facebook καθώς αδυνατούν να συνδεθούν με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι χρήστες αποσυνδέθηκαν αυτόματα αδυνατώντας σε πολλές περιπτώσεις να επανασυνδεθούν.
Δείτε την αναφορά των προβλημάτων στο Facebook μέσα από το Down Detector.
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