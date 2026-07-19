«Έπεσε» το Facebook: Μεγάλα προβλήματα στη σύνδεση

Οι χρήστες αποσυνδέθηκαν αυτόματα αδυνατώντας σε πολλές περιπτώσεις να επανασυνδεθούν

Μίλτος Τσεκούρας

«Έπεσε» το Facebook: Μεγάλα προβλήματα στη σύνδεση
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  • Πολλοί χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης στο Facebook το πρωί της Κυριακής.
  • Οι χρήστες αποσυνδέθηκαν αυτόματα και δυσκολεύονται να επανασυνδεθούν στην πλατφόρμα.
  • Τα προβλήματα σύνδεσης έχουν καταγραφεί και αναφερθεί μέσω του Down Detector.
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Προβλήματα σύνδεσης αντιμετωπίζουν το πρωί της Κυριακής αρκετοί χρήστες στο Facebook καθώς αδυνατούν να συνδεθούν με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι χρήστες αποσυνδέθηκαν αυτόματα αδυνατώντας σε πολλές περιπτώσεις να επανασυνδεθούν.

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Δείτε την αναφορά των προβλημάτων στο Facebook μέσα από το Down Detector.

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