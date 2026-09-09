Η Apple αποκαλύπτει το αναδιπλούμενο «iPhone Duo» - Xαρακτηριστικά και τιμές της νέας σειράς

Το iPhone Duo, θα είναι διαθέσιμο από τις 23 Οκτωβρίου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η Apple αποκαλύπτει το αναδιπλούμενο «iPhone Duo» - Xαρακτηριστικά και τιμές της νέας σειράς
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Snapshot
  • Η Apple παρουσίασε τα νέα iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max και το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone Duo με τιμές από 1.199 έως 1.999 δολάρια ΗΠΑ.
  • Τα iPhone 18 Pro και Pro Max διαθέτουν επεξεργαστή A20 Pro, μεγαλύτερες μπαταρίες με έως 45 ώρες αναπαραγωγής βίντεο και κάμερα με μεταβλητό διάφραγμα αποκλειστικά στο Pro Max.
  • Το iPhone Duo έχει οθόνη 7,6 ιντσών όταν ανοικτό, πλαίσιο από τιτάνιο, δύο κάμερες και ενσωματώνει τον επεξεργαστή A20 Pro.
  • Το iOS 27 θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2026, επεκτείνοντας το Apple Intelligence με βελτιώσεις σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργία εικόνων μέσω ιδιωτικού cloud μοντέλου.
  • Η παρουσίαση έγινε υπό την ηγεσία του Τζον Τέρνους, μετά την αποχώρηση του Τομ Κουκ, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη ως βασικό στοιχείο της νέας σειράς iPhone.
Snapshot powered by AI

Η Apple παρουσίασε σε μία εντυπωσιακή εκδήλωση τη νέα σειρά iPhone 18, η οποία, προς το παρόν, περιλαμβάνει τα μοντέλα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, καθώς και το πρώτο της αναδιπλούμενο τηλέφωνο, το iPhone Duo. Το iPhone 18 Pro έχει αρχική τιμή 1.199 δολάρια ΗΠΑ στην έκδοση των 256 GB, ενώ το iPhone 18 Pro Max κοστίζει από 1.299 δολάρια ΗΠΑ με την ίδια χωρητικότητα αποθήκευσης.

Η Apple αναφέρει ότι θα είναι διαθέσιμα από τις 18 Σεπτεμβρίου. Το iPhone Duo, από την πλευρά του, κοστίζει 1.999 δολάρια για την έκδοση των 256 GB. Τιμή χαμηλότερη από την αναμενόμενη ενώ θα είναι διαθέσιμο από τις 23 Οκτωβρίου.

Η φετινή εκδήλωση, με τίτλο «Surprise and Shine» (Εκπλήξτε και λάμψτε), ήταν η πρώτη παρουσίαση υπό την ηγεσία του Τζον Τέρνους, μετά την αποχώρηση του Τομ Κουκ από την κορυφαία θέση της Apple την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Τέρνους επισήμανε ότι το iPhone είναι η κύρια συσκευή για αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως με το Apple Intelligence, καθώς έχει πρόσβαση στις επαφές και στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις των χρηστών.

John Ternus

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τζον Τέρνους, χαιρετά από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της παρουσίασης νέων προϊόντων την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας

AP/Jeff Chiu

Τα χαρακτηριστικά των iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max

Τα μοντέλα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max είναι τα κύρια μοντέλα που ανακοινώθηκαν στην εκδήλωση. Τα μοντέλα Pro διαθέτουν μπαταρίες μεγαλύτερου μεγέθους. Σύμφωνα με την Apple, τα κινητά υποστηρίζουν έως και 45 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Οι συσκευές ενσωματώνουν ένα Dynamic Island με μικρότερη επιφάνεια και νέα χρώματα σε μπλε και κόκκινο. Η κάμερα με μεταβλητό διάφραγμα διατίθεται αποκλειστικά στην έκδοση Pro Max. Ο επεξεργαστής είναι ο A20 Pro, κατασκευασμένος σε 2 νανόμετρα και συνοδευόμενος από 12 gigabytes ενσωματωμένης μνήμης. Με αυτή την εξέλιξη, η Apple επιδιώκει να βελτιώσει την απόδοση των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης και να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας των συσκευών της. Σύμφωνα με την Apple, ο επεξεργαστής A20 Pro είναι πιο γρήγορος στην εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και συμβάλλει στην κατανομή της θερμότητας εντός της συσκευής.

Όσον αφορά τις λειτουργίες της κάμερας, η εταιρεία εξηγεί ότι ενσωματώνει ένα εργαλείο που ονομάζεται Pro Controls, διαθέσιμο τόσο για φωτογραφίες όσο και για βίντεο. Οι χρήστες μπορούν να εξισορροπήσουν τα χρώματα και να ρυθμίσουν τις ταχύτητες. Η Apple ενσωματώνει επίσης μια κρυφή ετικέτα στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με αυτό το μοντέλο, που ονομάζεται Apple Image Reference. Όσον αφορά στον σχεδιασμό, οι κάμερες έχουν στυλ παρόμοιο με αυτό του iPhone 17 Air, αν και ενσωματώνουν δύο φακούς τοποθετημένους οριζόντια.

Η κύρια καινοτομία σχετίζεται με έναν αισθητήρα μεταβλητού διαφράγματος. Με απλά λόγια, πρόκειται για μια κάμερα εξοπλισμένη με ένα διάφραγμα που μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει για τον έλεγχο της ποσότητας φωτός που φτάνει στον αισθητήρα.

Ποια χαρακτηριστικά έχει το iPhone Duo

Το iPhone Duo διαθέτει δύο κάμερες, μια αόρατη πτυχή, πλαίσιο από τιτάνιο και τη δυνατότητα προσαρμογής των κουμπιών γρήγορης πρόσβασης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Οι μπροστινές κάμερες του iPhone Duo βρίσκονται στην επάνω δεξιά γωνία, με σχεδόν ανεπαίσθητο σχεδιασμό. Η εσωτερική οθόνη του έχει μέγεθος 7,6 ίντσες και φτάνει τις 5,4 ίντσες όταν η συσκευή είναι κλειστή. Αυτό το μοντέλο ενσωματώνει επίσης τον επεξεργαστή A20 Pro.

Apple iPhone

Η σειρά iPhone Duo

AP/Jeff Chiu

Το λειτουργικό σύστημα των νέων iPhone

Το iOS 27 είναι η επόμενη ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος της Apple για το iPhone και διαδέχεται το iOS 26. Η εταιρεία την ανακοινώνει κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης Προγραμματιστών του 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου, μαζί με το iPadOS 27, το macOS Golden Gate, το watchOS 27, το visionOS 27, το tvOS 27 και το λογισμικό 27 για το HomePod. Η κυκλοφορία της προβλέπεται για τα τέλη του 2026.

Η ενημέρωση επεκτείνει το Apple Intelligence, το σύστημα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, με βελτιώσεις στα Εργαλεία Συγγραφής και τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων μέσω ενός ιδιωτικού μοντέλου στο cloud. Οι λειτουργίες που απαιτούν περισσότερους πόρους, όπως η δημιουργία εικόνων, έχουν ημερήσια όρια. Οι συνδρομητές του iCloud+ με πληρωμένη συνδρομή έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη χρήση, εκτός από όσους διαθέτουν το πακέτο των 50 GB.

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