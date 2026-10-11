Σμήνος γαλαξιών που χαμογελάει - Η εικόνα από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble

Κατά την παρατήρηση του σύμπαντος, το διαστημικό τηλεσκόπιο NASA Hubble απαθανάτισε ένα σμήνος γαλαξιών να χαμογελάει στην κάμερα.

Οι γραμμές του χαμόγελου είναι τόξα που προκαλούνται από ένα φαινόμενο γνωστό ως βαρυτικός φακός, όπου τεράστιες δομές παραμορφώνουν τον χωροχρόνο με τις ισχυρές βαρυτικές τους δυνάμεις και λειτουργούν ως κοσμικός φακός.

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