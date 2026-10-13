Apple: Παρουσιάστηκαν οι νέες οικιακές συσκευές της - Η σημαντικότερη αποκάλυψη

Snapshot Η Appleσε νέες οικιακές συσκευές, με σημαντικότερη το HomeView, μια έξυνη οθόνη 7 ιντσών που θα κυκλοφορήσει 13 Νοεμβρίου με τιμή 299 δολάρια.

Η αναβαθμισμένη ψηφιακή βοηθός Siri, βασισμένη στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google, θα είναι διαθέσιμη σε δοκιμαστική έκδοση στο HomeView και το νέο Apple TV 4K.

Η Apple συνεργάζεται με LG και Schneider Electric για αξεσουάρ έξυπνου σπιτιού, όπως κουδούνι με κάμερα, έξυπνο θερμοστάτη και κλειδαριά.

Η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει τη χρήση και τη βελτίωση της Siri για να ενισχύσει το οικοσύστημά της στην τεχνητή νοημοσύνη και να ανταγωνιστεί Amazon και Google.

Οι προπαραγγελίες για το νέο iPhone Duo ξεκινούν αυτή την Παρασκευή και η διάθεσή του στα καταστήματα θα αρχίσει στις 23 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Λιγότερο από δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τζον Τέρνους, πραγματοποίησε την Τρίτη τη δεύτερη μεγάλη παρουσίαση προϊόντων επί των ημερών του. Παρουσίασε νέες συσκευές για το σπίτι, ανάμεσά τους και την πρώτη έξυπνη οθόνη της εταιρείας.

Οι συσκευές αυτές δίνουν στην Apple περισσότερες ευκαιρίες να αυξήσει τις πωλήσεις της. Κυρίως, όμως, αποτελούν ιδανικές πλατφόρμες για την αναβαθμισμένη Siri, προσφέροντας στην εταιρεία ένα νέο κανάλι διάθεσης, καθώς προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η σημαντικότερη αποκάλυψη της παρουσίασης ήταν το HomeView, μια εντελώς νέα συσκευή της Apple. Μοιάζει με ένα γιγαντιαίο Apple Watch και θυμίζει τον iMac G4 του 2002, ο οποίος διέθετε λευκή ημισφαιρική βάση και επίπεδη οθόνη LCD στο επάνω μέρος. Η Apple ανακοίνωσε επίσης ένα νέο Apple TV 4K με αναβαθμισμένο επεξεργαστή, το HomePod mini 2 και μια σειρά αξεσουάρ για το σπίτι, που ανέπτυξε σε συνεργασία με την LG και τη Schneider Electric. Σε αυτά περιλαμβάνονται ένα κουδούνι με κάμερα, ένας έξυπνος θερμοστάτης και μια έξυπνη κλειδαριά.

Το HomeView διαθέτει οθόνη 7 ιντσών, κοστίζει 299 δολάρια και θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Θα προσφέρεται και σε έκδοση που τοποθετείται στον τοίχο.

Στην παρουσίαση της Apple κεντρική θέση είχε η Siri AI, η αναβαθμισμένη ψηφιακή βοηθός της εταιρείας. Θα είναι διαθέσιμη σε δοκιμαστική έκδοση στο HomeView και στο νέο Apple TV 4K.

Το HomePod mini 2 θα αποκτήσει τη νέα βοηθό μέσω μελλοντικής ενημέρωσης λογισμικού. Η αναβαθμισμένη Siri έχει ήδη αρχίσει να διατίθεται στα iPhone και πλέον θα βρίσκεται στον πυρήνα των προϊόντων της Apple για το σπίτι. Η εταιρεία ελπίζει ότι έτσι περισσότεροι χρήστες θα δοκιμάσουν τη νέα Siri, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του οικοσυστήματός της στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Με αυτή την κίνηση επανεκκινούν ολόκληρη την προσέγγισή τους για το σπίτι», δήλωσε στο Fortune ο Άνσελ Σαγκ, αναλυτής της εταιρείας ερευνών αγοράς Moor Insights & Strategy. «Εάν η Siri είναι τόσο καλύτερη, έχουν την ευκαιρία να δώσουν νέα ώθηση σε όλα εκείνα τα προϊόντα που δεν πέτυχαν επειδή η Siri δεν ήταν καλή. Αυτή είναι μόνο η πρώτη φάση».

Η Siri έχει μείνει πολύ πίσω από τα κορυφαία chatbot της OpenAI και της Anthropic. Η νέα έκδοση, η οποία βασίζεται στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google, έχει σχεδιαστεί ώστε, μεταξύ άλλων, να κατανοεί τι εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και να εκτελεί σχετικές ενέργειες, να βοηθά στη σύνταξη κειμένων και να αναζητά στο τηλέφωνό του πληροφορίες που της επιτρέπουν να κατανοεί καλύτερα το πλαίσιο ενός αιτήματος. Σύμφωνα με τον Σαγκ, μία από τις πιο αισθητές διαφορές είναι ότι η Siri παλαιότερα παρέπεμπε τα ερωτήματα στο ChatGPT ή σε άλλες υπηρεσίες, επειδή δεν μπορούσε να τα επεξεργαστεί επαρκώς. Πλέον δίνει απευθείας την απάντηση που ζητά ο χρήστης.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, το ευρύ κοινό φαίνεται σε μεγάλο βαθμό να αγνοεί ότι η Apple έχει αναβαθμίσει τη Siri. Η εταιρεία πρέπει να το αλλάξει αυτό γρήγορα, εάν θέλει η νέα βοηθός να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα.

Η Apple δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην αγορά συσκευών για το σπίτι, χωρίς όμως να έχει φτάσει την επιτυχία ανταγωνιστών όπως η Amazon και η Google. Οι δύο εταιρείες μπήκαν νωρίτερα στην αγορά και διέθεταν φθηνότερες συσκευές, ενώ οι χαμηλές επιδόσεις της Siri αποτέλεσαν επίσης ανασταλτικό παράγοντα για την Apple.

Τα έσοδα του τομέα φορετών συσκευών, προϊόντων για το σπίτι και αξεσουάρ της Apple μειώθηκαν κατά 4% στο οικονομικό έτος 2025, σε περίπου 35,7 δισ. δολάρια. Τον Ιούλιο, η εταιρεία ανακοίνωσε μια απογοητευτική πρόβλεψη εσόδων για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνό της, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένεται να δημοσιοποιήσει τις επόμενες εβδομάδες.

Η ανανέωση της σειράς προϊόντων για το σπίτι είναι πλέον κρίσιμη. Στόχος είναι τόσο να διευρυνθεί η χρήση της Siri όσο και να βελτιωθεί η βοηθός, ενισχύοντας παράλληλα την παραμονή των πελατών στο οικοσύστημα της Apple. Καθώς το ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται κατακόρυφα, τεχνολογικές εταιρείες όπως η Meta και η OpenAI ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη ποικίλων συσκευών. Αυτές θα μπορούσαν να συγκροτήσουν μια οικογένεια προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης που θα συνοδεύουν τον χρήστη σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να συλλέγει μεγάλο όγκο πληροφοριών για τις συνήθειες και τις ανάγκες του, ώστε να τον εξυπηρετεί καλύτερα.

Ακόμη και με τη νέα σειρά προϊόντων για το σπίτι, πάντως, η Apple θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό της Amazon και της Google, οι οποίες επίσης εργάζονται για τη βελτίωση των chatbot τους. Υπάρχουν, ωστόσο, ακόμη περιθώρια επιτυχίας, σύμφωνα με τον Μοχίτ Αγκραουάλ, διευθυντή ερευνών της εταιρείας Counterpoint Research.

«Τα περισσότερα έξυπνα ηχεία και οι κεντρικές μονάδες ελέγχου που υπάρχουν σήμερα στα σπίτια είναι συσκευές χαμηλού κόστους, οι οποίες δεν μπορούν να εκτελούν λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης τοπικά. Επομένως, είναι ώριμες για αντικατάσταση», ανέφερε ο Αγκραουάλ σε γραπτή δήλωση. «Η Amazon και η Google μόλις άρχισαν να ανανεώνουν τις συσκευές τους για την Alexa+ και το Gemini, οπότε ο κύκλος αναβάθμισης προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες. »Αντί να εισέλθει στην αγορά μέσω εξαγορών, όπως έκανε η Amazon με τη Ring και η Google με τη Nest, η Apple συνεργάζεται με την LG και τη Schneider Electric. Αυτό της επιτρέπει να καλύψει γρήγορα τις ανάγκες του σπιτιού, από την εξώπορτα έως τον θερμοστάτη, διατηρώντας τον έλεγχο της εμπειρίας χρήσης μέσω της Siri και της εφαρμογής Home».

Ο Τέρνους διαδέχθηκε τον Τιμ Κουκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Σεπτέμβριο. Με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων, επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση του παρουσιάζοντας νέες συσκευές που προορίζονται να ενισχύσουν την υπεροχή της Apple στον τομέα του υλικού. Η πιο χαρακτηριστική είναι το πρώτο αναδιπλούμενο τηλέφωνο της εταιρείας, το iPhone Duo, το οποίο παρουσίασε τον Σεπτέμβριο.

Τον ίδιο μήνα, η Counterpoint προέβλεψε ότι η Apple θα πουλήσει περίπου έξι εκατομμύρια συσκευές Duo φέτος. Σύμφωνα με δημοσίευμα του κινεζικού ειδησεογραφικού μέσου Securities Times αυτή την εβδομάδα, η Apple αύξησε κατά 30% τις παραγγελίες προς την εφοδιαστική αλυσίδα για το Duo, ενώ οι παραγγελίες για το νέο iPhone 18 Pro μειώθηκαν.

Η Apple δεν έχει ανακοινώσει πόσες συσκευές Duo αναμένει να πουλήσει. Οι προπαραγγελίες ανοίγουν αυτή την Παρασκευή και το τηλέφωνο θα είναι διαθέσιμο στα καταστήματα στις 23 Οκτωβρίου.

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