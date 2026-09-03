iPhone 18: Πότε παρουσιάζει η Apple τη νέα σειρά της – Έρχεται αναδιπλούμενο κινητό;

Snapshot Η Apple θα παρουσιάσει τη νέα σειρά iPhone 18 στις 9 Σεπτεμβρίου στα κεντρικά της γραφεία στο Κουπερτίνο.

Αναμένεται η αποκάλυψη πέντε προϊόντων, μεταξύ των οποίων τα iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max και πιθανώς το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone με την ονομασία iPhone Ultra.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, με την αναβάθμιση της Siri σε μια νέα έκδοση «Siri AI» με βελτιωμένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης.

Νωρίτερα ανακοινώθηκαν νέα μοντέλα Mac Mini και Mac Studio, που θα κυκλοφορήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου, δείχνοντας σημαντική ανανέωση προϊόντων πριν τις εορτές.

Η παρουσίαση αυτή θα είναι η πρώτη με τον Τζον Τέρνους ως νέο CEO της Apple, μετά την αποχώρηση του Τιμ Κουκ από τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου. Snapshot powered by AI

Ραντεβού για τις 9 Σεπτεμβρίου έδωσε η Apple, η οποία αναμένεται να πραγματοποίησει τη μεγάλη ετήσια της εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία της στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια για να παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη νέα σειρά iPhone 18.

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Αν και δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς θα παρουσιαστεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς η Apple κρατά όλες τις λεπτομέρειες μυστικές, πληροφορίες από τον χώρο της τεχνολογίας, κάνουν λόγο για πέντε προϊόντα, ανάμεσα στα οποία και το iPhone 18 Pro και το iPhone 18 Pro Max,

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει συγκεντρώσει η πιθανή παρουσίαση του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του Forbes μπορεί να ονομάζεται iPhone Ultra. Η συσκευή αυτή θα σηματοδοτήσει την είσοδο της εταιρείας σε έναν κλάδο όπου έχουν σημαντική παρουσία ανταγωνιστές της, όπως η Samsung.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η Apple ανακοίνωσε τα νέα μοντέλα Mac Mini και Mac Studio, τα οποία θα κυκλοφορήσουν στην αγορά στις 22 Σεπτεμβρίου. Έτσι, με την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, η Apple φαίνεται ότι ανανεώνει σημαντικό μέρος των συσκευών της, ενόψει των εορτών.

Σημαντικό μέρος της εκδήλωσης αναμένεται να επικεντρωθεί στις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η Apple σχεδιάζει να παρουσιάσει μια νέα έκδοση της Siri, με την ονομασία «Siri AI», η οποία θα βασίζεται στην τεχνολογία μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Siri αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά ως ψηφιακός βοηθός, επιτρέποντας της να αλληλεπιδρά περισσότερο με υπηρεσίες της συσκευής, μεταξύ άλλων με εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και ημερολόγια, εκτελώντας πιο σύνθετες ενέργειες, κατόπιν εντολής του χρήστη.

Σημαντικό να τονιστεί ότι η φετινή παρουσίαση θα είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση προϊόντων της Apple για τον Τζον Τέρνους, τον νέο CEO της εταιρείας. Ο Τιμ Κουκ αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντα σύμβουλου και από την 1η Σεπτέμβρη ανέλαβε τα καθήκοντα του εκτελεστικού προέδρου, παραμένοντας έτσι σε υψηλό ρόλο στη διοίκηση του ομίλου.