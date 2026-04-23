Apple – Τζον Τέρνους: Το μεγάλο στοίχημα του διαδόχου και η «χρυσή» συμβουλή του Στιβ Τζομπς

Η ιστορική πρόκληση του Τζον Τέρνους, που αναλαμβάνει το «τιμόνι» της Apple και η καθοριστική συμβουλή του Στιβ Τζομπς

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Apple – Τζον Τέρνους: Το μεγάλο στοίχημα του διαδόχου και η «χρυσή» συμβουλή του Στιβ Τζομπς
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθώς ο Τιμ Κουκ ετοιμάζεται να παραδώσει τα ηνία της Apple στον Τζον Τέρνους, ο διάδοχος καλείται να κινηθεί σε ένα τοπίο υψηλών προσδοκιών και έντονου ανταγωνισμού.

Με την παρακαταθήκη του Στιβ Τζομπς να επηρεάζει διαχρονικά τη στρατηγική της εταιρείας, το πραγματικό στοίχημα είναι η τόλμη να υπάρχει το καθαρό μυαλό για ανεξάρτητες αποφάσεις, σε μία περίοδο κατά την οποία η καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη επανακαθορίζουν την αγορά και κατ’ επέκταση την κοινωνία.

Ο μακροχρόνιος επενδυτής της Apple και Hall of Famer quarterback του NFL, Φραν Τάρκεντον, ανέφερε στο Business Insider ότι ο επερχόμενος CEO της εταιρείας θα πρέπει να ακολουθήσει τη συμβουλή που είχε δώσει ο Τζομπς στον Κουκ.

Ο Τζομπς είχε ενθαρρύνει τον Κουκ –ο οποίος ήταν περισσότερο γνωστός για τις επιχειρησιακές του ικανότητες παρά το όραμα στα προϊόντα– να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο, όταν ανέλαβε τη θέση, το 2011.

«Συγκεκριμένα, είπε στον Κουκ: Όταν πρέπει να λάβεις μία απόφαση, μην αναρωτιέσαι “τι θα έκανε ο Στιβ Τζομπς;”. Να κάνεις αυτό που θεωρείς εσύ καλύτερο για την εταιρεία», ανέφερε ο Τάρκεντον.

Ο Κουκ είχε μιλήσει στο παρελθόν για τα λόγια του Τζομπς σε εκδήλωση μνήμης το 2011.

Ο Τζον Τέρνους, ανώτερος αντιπρόεδρος μηχανικής υλικού της Apple, αναμένεται να διαδεχθεί τον Τιμ Κουκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Σεπτέμβριο. Το υπόβαθρο στο hardware σηματοδοτεί μία επιστροφή σε πιο προσανατολισμένη στα προϊόντα ηγεσία, όπως στην εποχή του Τζομπς, σε αντίθεση με την έμφαση του Κουκ στις υπηρεσίες και τα chips της Apple.

Ο Τέρνους είναι «ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή», είπε ο Τάρκεντον.

Τα βλέμματα της τεχνολογικής βιομηχανίας είναι στραμμένα στην Apple, καθώς αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη μεγάλη καινοτομία ή να κάνει μία ουσιαστική κίνηση στον αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Τάρκεντον χαρακτήρισε τον Κουκ ως «εξαιρετικό» για την Apple, σημειώνοντας ότι ανέπτυξε τον τομέα των υπηρεσιών σε έναν «κολοσσό» που ξεπερνά σε έσοδα ορισμένα από τα προϊόντα της εταιρείας. Ωστόσο, τόνισε ότι ο Τέρνους θα πρέπει να στηριχθεί στα 25 χρόνια εμπειρίας στην Apple προκειμένου να πετύχει.

«Δεν μπορεί να είναι ο Τιμ Κουκ», επεσήμανε.

Ο Τάρκεντον, θρύλος των Minnesota Vikings που απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας, ανέφερε ότι άρχισε να επενδύει στην Apple περίπου το 2015, αφού μελέτησε την εταιρεία. Κατείχε εκατοντάδες χιλιάδες μετοχές και παραμένει ιδιαίτερα αισιόδοξος.

«Δεν έχω πουλήσει ποτέ καμία μετοχή και επανεπενδύω τα μερίσματα κάθε τρίμηνο», τόνισε.

Ακόμη, σχολίασε ότι εμπιστεύεται την ηγεσία της Apple να επιλέξει το κατάλληλο πρόσωπο. «Οι ομάδες που κερδίζουν, έχουν τους καλύτερους προπονητές κι εκείνοι φροντίζουν να έχουν τους κορυφαίους παίκτες. Η Apple το κάνει αυτό», ολοκλήρωσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:43ΕΛΛΑΔΑ

«Με χαιρέτησε με το χέρι που την είχε σκοτώσει» – Η συνάντηση του αδελφού της Ελευθερίας με τον δολοφόνο έξω από το αστυνομικό τμήμα

17:43LIFESTYLE

Μάγδα Τσαγγάνη: «Πρέπει να πάω σε κέντρο αποκατάστασης αλλά δεν έχω χρήματα»

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος κυβερνά το Ιράν: Το παρασκήνιο ενός «Game of Thrones» χωρίς «βασιλιά»

17:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αρνείται κατηγορηματικά ο Ράφαελ Λεάο συμμετοχή στο «σκάνδαλο συνοδών»

17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ευέλπιδων: Τετράχρονη εντοπίστηκε μόνη της σε όχημα - Συνελήφθη ο πατέρας

17:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Euroleague… υποκλίθηκε στον Εργκίν Αταμάν και ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα

17:23ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: 6 εκατ. πολίτες έκαναν προληπτικές εξετάσεις - Σε περίπου 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι το νέο Hilton: Ανοίγει το «Conrad Athens the illusion»

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Apple – Τζον Τέρνους: Το μεγάλο στοίχημα του διαδόχου και η «χρυσή» συμβουλή του Στιβ Τζομπς

17:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Κικίλια για την κάλυψη του κόστους των υποχρεωτικών εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media η Ελευθερία Γιακουμάκη

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ας σκοτώσουμε αυτούς που δεν θέλουν συμφωνία»: Το repost Τραμπ για τον «εμφύλιο» στο Ιράν και η δήλωσή του «δεν ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους»

16:56ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Την επομενη εβδομάδα τα φίλτρα στη συνταγογράφηση - Προς αναθεώρηση η ΚΥΑ για το επενδυτικό clawback

16:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει σπουδαία μεταστροφή», σύμφωνα με την ΕΚΤ

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Περιορισμοί στα καύσιμα - οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν δηλώνει ότι η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Αρκτική

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Δεν ήξερα ότι είχαν σχέση, συλλυπητήρια στην οικογένεια της Ελευθέριας», λέει ο αδελφός του 43χρονου

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική εταιρεία καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή καμπίνας

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου: Ποιοι τύποι προβιοτικών βοηθούν - Πόσο να πάρετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε σοκ οι υπάλληλοι του δήμου από το περιστατικό με τον άστεγο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του πανικού

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και 12ος επιστήμονας στις ΗΠΑ - Κάηκε μέσα στο Tesla του - Είχε εξαφανιστεί και αυτός χωρίς κινητό και πορτοφόλι

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ χωρίς τέλος με τη δολοφονία του γιου του ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο: Ψάχνουν το κινητό για απαντήσεις

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Λεηλασία στα φλεγόμενα συντρίμμια αεροσκάφους: Μάχες ντόπιων για τα 5 εκατ. δολάρια που σκόρπισαν

13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Άφησε σημείωμα στην τωρινή του σχέση πως θα αυτοκτονήσει ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ας σκοτώσουμε αυτούς που δεν θέλουν συμφωνία»: Το repost Τραμπ για τον «εμφύλιο» στο Ιράν και η δήλωσή του «δεν ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους»

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία από αυτή τη συμμορία»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο: Πεθερά εκτελεί εν ψυχρώ τη νύφη της, πρώην βασίλισσα ομορφιάς- «Μαμά τι έκανες;» ουρλιάζει ο σύζυγος

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Δεν ήξερα ότι είχαν σχέση, συλλυπητήρια στην οικογένεια της Ελευθέριας», λέει ο αδελφός του 43χρονου

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media η Ελευθερία Γιακουμάκη

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Σαν αρχαία τραγωδία - Στο ίδιο σημείο με τον 25χρονο είχε πεθάνει ο παππούς του!

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι το νέο Hilton: Ανοίγει το «Conrad Athens the illusion»

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό μήνυμα του ταξίαρχου που είδε νεκρό τον γιο του στην πλατεία Ασυρμάτου

17:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ