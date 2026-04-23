Apple – Τζον Τέρνους: Το μεγάλο στοίχημα του διαδόχου και η «χρυσή» συμβουλή του Στιβ Τζομπς

Καθώς ο Τιμ Κουκ ετοιμάζεται να παραδώσει τα ηνία της Apple στον Τζον Τέρνους, ο διάδοχος καλείται να κινηθεί σε ένα τοπίο υψηλών προσδοκιών και έντονου ανταγωνισμού.

Με την παρακαταθήκη του Στιβ Τζομπς να επηρεάζει διαχρονικά τη στρατηγική της εταιρείας, το πραγματικό στοίχημα είναι η τόλμη να υπάρχει το καθαρό μυαλό για ανεξάρτητες αποφάσεις, σε μία περίοδο κατά την οποία η καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη επανακαθορίζουν την αγορά και κατ’ επέκταση την κοινωνία.

Ο μακροχρόνιος επενδυτής της Apple και Hall of Famer quarterback του NFL, Φραν Τάρκεντον, ανέφερε στο Business Insider ότι ο επερχόμενος CEO της εταιρείας θα πρέπει να ακολουθήσει τη συμβουλή που είχε δώσει ο Τζομπς στον Κουκ.

Ο Τζομπς είχε ενθαρρύνει τον Κουκ –ο οποίος ήταν περισσότερο γνωστός για τις επιχειρησιακές του ικανότητες παρά το όραμα στα προϊόντα– να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο, όταν ανέλαβε τη θέση, το 2011.

«Συγκεκριμένα, είπε στον Κουκ: Όταν πρέπει να λάβεις μία απόφαση, μην αναρωτιέσαι “τι θα έκανε ο Στιβ Τζομπς;”. Να κάνεις αυτό που θεωρείς εσύ καλύτερο για την εταιρεία», ανέφερε ο Τάρκεντον.

Ο Κουκ είχε μιλήσει στο παρελθόν για τα λόγια του Τζομπς σε εκδήλωση μνήμης το 2011.

Ο Τζον Τέρνους, ανώτερος αντιπρόεδρος μηχανικής υλικού της Apple, αναμένεται να διαδεχθεί τον Τιμ Κουκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Σεπτέμβριο. Το υπόβαθρο στο hardware σηματοδοτεί μία επιστροφή σε πιο προσανατολισμένη στα προϊόντα ηγεσία, όπως στην εποχή του Τζομπς, σε αντίθεση με την έμφαση του Κουκ στις υπηρεσίες και τα chips της Apple.

Ο Τέρνους είναι «ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή», είπε ο Τάρκεντον.

Τα βλέμματα της τεχνολογικής βιομηχανίας είναι στραμμένα στην Apple, καθώς αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη μεγάλη καινοτομία ή να κάνει μία ουσιαστική κίνηση στον αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Τάρκεντον χαρακτήρισε τον Κουκ ως «εξαιρετικό» για την Apple, σημειώνοντας ότι ανέπτυξε τον τομέα των υπηρεσιών σε έναν «κολοσσό» που ξεπερνά σε έσοδα ορισμένα από τα προϊόντα της εταιρείας. Ωστόσο, τόνισε ότι ο Τέρνους θα πρέπει να στηριχθεί στα 25 χρόνια εμπειρίας στην Apple προκειμένου να πετύχει.

«Δεν μπορεί να είναι ο Τιμ Κουκ», επεσήμανε.

Ο Τάρκεντον, θρύλος των Minnesota Vikings που απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας, ανέφερε ότι άρχισε να επενδύει στην Apple περίπου το 2015, αφού μελέτησε την εταιρεία. Κατείχε εκατοντάδες χιλιάδες μετοχές και παραμένει ιδιαίτερα αισιόδοξος.

«Δεν έχω πουλήσει ποτέ καμία μετοχή και επανεπενδύω τα μερίσματα κάθε τρίμηνο», τόνισε.

Ακόμη, σχολίασε ότι εμπιστεύεται την ηγεσία της Apple να επιλέξει το κατάλληλο πρόσωπο. «Οι ομάδες που κερδίζουν, έχουν τους καλύτερους προπονητές κι εκείνοι φροντίζουν να έχουν τους κορυφαίους παίκτες. Η Apple το κάνει αυτό», ολοκλήρωσε.

