Πώς θα αλλάξει η Apple υπό την ηγεσία του «product guy» Τζον Τέρνους

Οι σοβαρές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΑΡΧΕΙΟ - Ο Τζον Τέρνους, τότε αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής Υλικού της Apple, μιλάει για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το iPad Pro κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίαση νέων προϊόντων την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης

  • Ο Τζον Τέρνους, νέος διευθύνων σύμβουλος της Apple, χαρακτηρίζεται ως ήρεμος και σταθερός, συνεχίζοντας το όραμα του Τιμ Κουκ και του Στιβ Τζομπς.
  • Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Apple υπό τον Τέρνους είναι η στρατηγική αντιμετώπιση της τεχνητής νοημοσύνης, με την εταιρεία να προτιμά συνεργασίες αντί για ιδιόκτητες λύσεις AI.
  • Η Apple διατηρεί μια αμυντική θέση στην τεχνητή νοημοσύνη, αποφεύγοντας υπερβολικές επενδύσεις λόγω ανησυχιών για υπερεκτίμηση της τεχνολογίας.
  • Υπάρχει πιθανότητα η Apple να εξετάσει την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ ως επόμενο βήμα στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Ο Τέρνους θα πρέπει να διαχειριστεί με διπλωματία τις σχέσεις της Apple με την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ, σε ένα περιβάλλον ασταθούς συμπεριφοράς του προέδρου.
Η αλλαγή ηγεσίας στην Apple είναι πλέον γεγονός και όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον διάδοχο τους Τιμ Κουκ, τον 51χρονο Τζον Τέρνους και τις μελλοντικές προκλήσεις της εταιρίας.

Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος υλικού, αναλαμβάνει τα ηνία και σύμφωνα με περιγραφές ανθρώπων που τον έχουν συναντήσει, κινείται στα βήματα του προκατόχου του, ήρεμος, σταθερός, αξιόπιστος. Δύο προσωπικότητες εκ διαμέτρου αντίθετες από τον ιδρυτή του τεχνολογικού γίγαντα, Στιβ Τζομπς, αλλά με κοινό όραμα.

Τις προκλήσεις που καλείται τώρα να αντιμετωπίσει η Apple και πώς θα ανταποκριθεί ο Τέρνους σε αυτές θα καθορίσει, σύμφωνα με το ΒΒC σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της εταιρίας.

Ο συνιδρυτής της Apple, Στιβ Τζομπς ήταν θρυλικός για τη μεγαλοφυΐα του, αλλά και για το ότι ήταν δύσκολος στην συνεργασία και επιρρεπής σε ξεσπάσματα. Μαζί με τον Κουκ διηύθυναν την εταιρεία για περίπου 30 από τα 50 χρόνια ιστορίας της Apple.

ΑΡΧΕΙΟ - Ο Στιβ Τζομπς, αριστερά, πρόεδρος της Apple Computers, ο Τζον Σκάλι, στο κέντρο, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, και ο Στιβ Γουόζνιακ, συνιδρυτής της Apple, παρουσιάζουν τον νέο υπολογιστή Apple IIc στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας, στις 24 Απριλίου 1984

Ο Τζον Τέρνους περιγράφεται χαϊδευτικά ως «product guy».

Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει είναι η τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η Apple είναι γνωστή για το ότι κινείται αργά και στρατηγικά – και αυτό έχει αποφέρει τεράστια οφέλη μέχρι στιγμής όσον αφορά στις συσκευές της. Το iPhone δεν ήταν το πρώτο smartphone στην αγορά όταν κυκλοφόρησε το 2007, αλλά ήταν αυτό που επαναπροσδιόρισε το τοπίο.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει δεχτεί κριτική για την αργή της αντίδραση στη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη, επιλέγοντας τελικά να ενσωματώσει το ChatGPT της OpenAI και την τεχνολογία Gemini της Google στα λειτουργικά της συστήματα, προτιμώντας ασυνήθιστα τις συνεργασίες έναντι της ιδιόκτητης τεχνητής νοημοσύνης σε αυτόν τον ακμάζοντα τομέα της βιομηχανίας.

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να αποδεικνύεται αρκετά αβέβαιη παρά τον ενθουσιασμό, με αναφορές για απογοητευτικά ποσοστά υιοθέτησης μεταξύ των επιχειρήσεων και φήμες ότι έχει υπερεκτιμηθεί.

«Η Apple δεν έχει ρίξει τα πάντα στις ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης», σχολιάζει η Susannah Streeter, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στο Wealth Club.

«Υπάρχει η προσδοκία ότι ο Τζον Τέρνους θα συνεχίσει αυτή την αμυντική στρατηγική, χωρίς υπερβολική διάθεση κεφαλαίων, κάτι που φαίνεται λογικό δεδομένων των ανησυχιών για πιθανή έκρηξη της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης».

Ένα από τα επόμενα στάδια στο ευρύτερο τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης είναι η φυσική της ενσάρκωση – που ουσιαστικά σημαίνει ρομπότ.

Μήπως ο Τέρνους σκέφτεται ότι η επόμενη μεγάλη αποκάλυψη της Apple θα είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ; Μπορεί η εταιρεία να κάνει αυτή τη στροφή από τη μικρή οθόνη στο μεγάλο ρομπότ;

Τα προσωπικά καταναλωτικά προϊόντα της Apple είναι γνωστά για το μικρό, κομψό σχεδιασμό τους, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται να φαίνεται ωραία, πρέπει να λειτουργεί.

Υπάρχει μια άλλη, πιο διπλωματική πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Τέρνους: πώς να συνεννοηθεί με έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που είναι γνωστός για την ασταθή συμπεριφορά του.

Ο Τιμ Κουκ έχει φροντίσει να περιγράψει τον εαυτό του ως πολιτικά ουδέτερο. Ωστόσο, συνέβαλε οικονομικά στο ταμείο για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και του χάρισε επίσης ένα αρκετά περίτεχνο άγαλμα με βάση από χρυσό 24 καρατίων.

Ο Τιμ Κουκ, μιλάει επί σκηνής κατά τη διάρκεια παρουσίασης νέων προϊόντων στο Apple Park την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025, στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας.

Η Apple, ωστόσο, υπέστη πλήγμα από τη φρενίτιδα των δασμών του Τραμπ, διότι παρά τη μεταφορά της παραγωγής μακριά από την Κίνα όπου ήταν δυνατόν, δεν κατάφερε να αποδεσμευθεί πλήρως από την παραγωγική υπερδύναμη της Ανατολής.

Ωστόσο, σε μια μακρά ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε ότι ήταν «πάντα μεγάλος θαυμαστής του Τιμ Κουκ», ο οποίος τον καλούσε περιστασιακά για να ζητήσει βοήθεια σε θέματα που αφορούσαν στην επιχείρηση.
Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του λέγοντας: «Πολύ απλά, ο Τιμ Κουκ είναι ένας απίστευτος τύπος!!!»

Ο Κουκ επέλεγε πάντα να προ-ηχογραφεί τις μεγάλες ανακοινώσεις του, και ενώ ο Τζομπς πηδούσε πάνω-κάτω στη σκηνή, ο τρόπος παρουσίασης του Κουκ ήταν πιθανώς πιο άψογος, αλλά και λιγότερο παθιασμένος.

Ο Τέρνους θα πρέπει να αποφασίσει αν υιοθετήσει την κουλτούρα της αυθεντικότητας, όπου ισχυρές προσωπικότητες του κόσμου είναι ο εαυτός τους – ή τουλάχιστον να παίζουν καλά τον ρόλο τους.

Novibet
