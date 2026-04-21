Τέλος εποχής στην Apple: Αποχωρεί ο Τιμ Κουκ – Νέος CEO ο Τζον Τέρνους

Snapshot Ο Τιμ Κουκ αποχωρεί από τη θέση του CEO της Apple μετά από σχεδόν 15 χρόνια, παραδίδοντας τη θέση στον Τζον Τέρνους την η Σεπτεμβρίου.

Ο Κουκ θα παραμείνει εκτελεστικός πρόεδρος, διατηρώντας ρόλο επιρροής στην εταιρεία μετά την αποχώρησή του από τη διεύθυνση.

Κατά τη θητεία του Κουκ, η χρηματιστηριακή αξία της Apple αυξήθηκε κατά 3,6 τρισ. δολάρια, με σημαντική ενίσχυση του οικοσυστήματος προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο Τζον Τέρνους αναλαμβάνει CEO σε μια περίοδο προκλήσεων, με την Apple να αντιμετωπίζει πίεση για επιτάχυνση της καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η αλλαγή ηγεσίας σηματοδοτεί το στοίχημα της Apple να προχωρήσει πέρα από την παρούσα φάση ανάπτυξης και να διατηρήσει το προβάδισμά της στην αγορά τεχνολογίας.

Τέλος εποχής για την Apple, καθώς ο Τιμ Κουκ αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, σχεδόν 15 χρόνια μετά τη διαδοχή του Στιβ Τζομπς, σε μια από τις πιο καθοριστικές μεταβάσεις στην ιστορία της εταιρείας.

Ο 65χρονος επικεφαλής θα παραδώσει τα καθήκοντά του την 1η Σεπτεμβρίου στον Τζον Τέρνους, σημερινό επικεφαλής hardware engineering της Apple, παραμένοντας ο ίδιος ως εκτελεστικός πρόεδρος. Η μετάβαση ακολουθεί το μοντέλο άλλων τεχνολογικών κολοσσών, όπου οι μακροχρόνιοι ηγέτες διατηρούν ρόλο επιρροής μετά την αποχώρησή τους από τη θέση του CEO.

Η περίοδος Κουκ συνδέθηκε με εντυπωσιακή ανάπτυξη: η χρηματιστηριακή αξία της Apple αυξήθηκε κατά περισσότερο από 3,6 τρισ. δολάρια, με αιχμή το iPhone και τη συνεχή διεύρυνση του οικοσυστήματος προϊόντων και υπηρεσιών. Αν και συχνά συγκρινόταν με τον οραματιστή προκάτοχό του, κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την κληρονομιά του Τζομπς και να οδηγήσει την εταιρεία σε πρωτοφανή επίπεδα ισχύος και κερδοφορίας.

Παράλληλα, θεωρείται ο άνθρωπος που «θωράκισε» επιχειρησιακά την Apple, ενισχύοντας την εφοδιαστική αλυσίδα και τη σταθερότητα του ομίλου. Σε δήλωσή του χαρακτήρισε τη θητεία του «το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής του», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την εταιρεία και τους ανθρώπους της.

Η επόμενη μέρα και το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Διάδοχός του αναλαμβάνει ο 50χρονος Τζον Τέρνους, στέλεχος με 25 χρόνια πορείας στην Apple και καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη βασικών προϊόντων όπως το iPhone, το iPad και οι υπολογιστές Mac. Η επιλογή του θεωρούνταν εδώ και καιρό πιθανή, δεδομένου του ρόλου του στον πυρήνα της τεχνολογικής στρατηγικής της εταιρείας. Ο ίδιος δήλωσε «βαθιά ευγνώμων» για την ευκαιρία να συνεχίσει την αποστολή της Apple.

Ο Τέρνους αναλαμβάνει σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κλάδο, με την Apple να βρίσκεται υπό πίεση να καλύψει το χαμένο έδαφος απέναντι σε ανταγωνιστές που κινούνται πιο επιθετικά. Οι καθυστερήσεις σε νέα AI χαρακτηριστικά, αλλά και η πρόσφατη συνεργασία με τη Google για την αναβάθμιση της Siri, υπογραμμίζουν τις δυσκολίες της μετάβασης.

Η αλλαγή ηγεσίας δεν είναι μόνο συμβολική. Αποτελεί ένα κρίσιμο στοίχημα για το αν η Apple μπορεί να περάσει από την εποχή της «τελειοποίησης» στην επόμενη φάση της καινοτομίας — χωρίς να χάσει το προβάδισμα που έχτισε τα τελευταία 15 χρόνια.