iPhone Duo: Ανάμεικτες οι πρώτες αντιδράσεις για το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της Apple

Η Apple μπήκε για πρώτη φορά στην αγορά των foldables με το iPhone Duo, μια συσκευή που ανοίγει στις 7,6 ίντσες και ξεκινά από 1.999 δολάρια. Στην ίδια παρουσίαση αποκάλυψε και τα iPhone 18 Pro και Pro Max, με τις μεγαλύτερες αλλαγές να εντοπίζονται στις κάμερες.

Γιάννης Φιλιππάκος

iPhone Duo: Ανάμεικτες οι πρώτες αντιδράσεις για το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της Apple
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  • Η Apple παρουσίασε το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone, το iPhone Duo, με οθόνη 7,6 ιντσών και τιμή εκκίνησης 1.999 δολάρια.
  • Το iPhone Duo διαθέτει nano-texture επίστρωση για μείωση αντανακλάσεων, Touch ID στο πλαϊνό πλήκτρο και επεξεργαστή A20 Pro.
  • Τα iPhone 18 Pro και Pro Max έχουν βελτιωμένες κάμερες 48 megapixel με μεταβλητό διάφραγμα και ξεκινούν από 1.199 και 1.299 δολάρια αντίστοιχα.
  • Οι πρώτες κριτικές για το iPhone Duo είναι θετικές για τον μηχανισμό αναδίπλωσης, αλλά υπάρχουν ανησυχίες για την τιμή και την αντοχή της οθόνης.
  • Τα iPhone 18 Pro και Pro Max έχουν περιορισμένες αλλαγές στον σχεδιασμό και το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις κάμερες τους.
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Μετά από χρόνια φημών, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone είναι πλέον επίσημο. Το iPhone Duo ακολουθεί τη λογική του «βιβλίου»: κλειστό διαθέτει οθόνη 5,4 ιντσών, ενώ όταν ανοίξει αποκαλύπτει εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών, τη μεγαλύτερη που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα η Apple σε iPhone.

Η εσωτερική οθόνη διαθέτει ειδική nano-texture επίστρωση, με στόχο να περιορίζονται οι αντανακλάσεις και να γίνεται λιγότερο εμφανής η τσάκιση στο σημείο αναδίπλωσης. Στις πρώτες δοκιμές του The Verge, ο μηχανισμός περιγράφεται ως ιδιαίτερα ομαλός, ενώ η τσάκιση χαρακτηρίζεται αρκετά διακριτική.

Ένα iPhone με λογική μικρού tablet

Το iOS 27 έχει προσαρμοστεί στη μεγαλύτερη επιφάνεια, επιτρέποντας multitasking και ταυτόχρονη χρήση δύο εφαρμογών.

Στο εσωτερικό βρίσκεται ο νέος A20 Pro, ενώ οι δύο πίσω κάμερες είναι 48 megapixel, μία κύρια και μία υπερευρυγώνια. Το Duo διαθέτει επίσης Touch ID στο πλαϊνό πλήκτρο αντί για Face ID και πιστοποίηση IP68.

Η τιμή του ξεκινά από 1.999 δολάρια για την έκδοση των 256 GB, ενώ οι προπαραγγελίες ανοίγουν στις 16 Οκτωβρίου και η κυκλοφορία στις 23 Οκτωβρίου.

Η αποκάλυψη του iPhone 18 Pro

Στην ίδια παρουσίαση η Apple αποκάλυψε τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, τα οποία διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τη σχεδιαστική γραμμή της προηγούμενης γενιάς.

Η σημαντικότερη αλλαγή βρίσκεται στην κύρια κάμερα των 48 megapixel, η οποία αποκτά μεταβλητό διάφραγμα και περισσότερες χειροκίνητες ρυθμίσεις.

Και τα δύο μοντέλα χρησιμοποιούν τον A20 Pro. Το iPhone 18 Pro ξεκινά από 1.199 δολάρια και το Pro Max από 1.299 δολάρια, κατά 100 δολάρια ακριβότερα από τους προκατόχους τους. Θα είναι διαθέσιμα από τις 18 Σεπτεμβρίου.

Η Apple δεν παρουσίασε το βασικό iPhone 18 στην εκδήλωση, το οποίο αναμένεται αργότερα.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Οι πρώτες εντυπώσεις από τα διεθνή τεχνολογικά μέσα είναι θετικές κυρίως για το Duo, χωρίς όμως να λείπουν οι ενστάσεις.

Το Engadget στάθηκε θετικά στον μηχανισμό αναδίπλωσης και στη μετάβαση από την εξωτερική στη μεγάλη εσωτερική οθόνη, ενώ το MacRumors σημείωσε ότι η τσάκιση παραμένει ορατή αλλά είναι πιο διακριτική από ό,τι σε αρκετά foldables της αγοράς.

Πιο επιφυλακτικό εμφανίστηκε το The Verge, κυρίως λόγω της τιμής των 1.999 δολαρίων και των ερωτημάτων για τη μακροχρόνια αντοχή της αναδιπλούμενης οθόνης.

Η Wall Street Journal επισήμανε ότι το Duo δίνει την αίσθηση ενός συνδυασμού iPhone και iPad mini, αλλά είναι βαρύτερο και παχύτερο από ορισμένους βασικούς ανταγωνιστές του.

Για τα iPhone 18 Pro και Pro Max, οι αντιδράσεις είναι πιο συγκρατημένες, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στην κάμερα με μεταβλητό διάφραγμα και λιγότερο στον σχεδιασμό.

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