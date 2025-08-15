Αύγουστος στην Αθήνα: Υπαίθριες προβολές, εκθέσεις σε μουσεία της πόλης και βόλτες στα Αναφιώτικα

Υπαίθριες προβολές και περιοδικές εκθέσεις είναι μερικές από τις πολιτιστικές διαδρομές που «συναντούν» στο διάβα τους όσοι παραμείνουν στο κλεινόν άστυ το υπόλοιπο του Αυγούστου, του πιο «ήσυχου» μήνα του καλοκαιριού στην πόλη.

Και φυσικά, δεν ξεχνάμε, τα θερινά σινεμά που ως κοιτίδες πολιτισμού προσφέρουν όλο το καλοκαίρι μοναδικές εμπειρίες θέασης κάτω από τα αστέρια, όπως επίσης και τις βόλτες στην πιο γραφική γειτονιά της Αθήνας που δεν είναι άλλη από τα Αναφιώτικα.

Αναφιώτικα: Ο νησιωτικός οικισμός της Αθήνας

Στα Αναφιώτικα θα αισθανθείς για λίγο σαν να είσαι σε κάποιο νησί των Κυκλάδων. Αν έχεις ξεμείνει στην Αθήνα τον Αύγουστο και νιώθεις νοσταλγία για τα μαγευτικά τοπία του Αιγαίου, κάνε μια βόλτα στην ωραιότερη περιοχή της πόλης!

Η γειτονιά πήρε το όνομά της από τους εργάτες της Ανάφης που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή για να χτίσουν το παλάτι του Όθωνα στα μέσα του 19ου αιώνα. Οι μάστορες οικοδόμησαν τα σπίτια τους σύμφωνα με τη λαϊκή αρχιτεκτονική των Κυκλάδων και παράλληλα, αναστήλωσαν τους δύο ναούς που βρίσκονταν στην περιοχή από τον 17ο αιώνα: Το ναό του Αγίου Συμεών και του Αγίου Γεωργίου των Βράχων. Εγκαταστάθηκαν στους πρόποδες της Ακρόπολης με τις οικογένειές τους και δημιούργησαν τα σπίτια και τις αυλές τους στο σημαντικότερο βράχο της Ελλάδας. Με την πάροδο των χρόνων, η συνοικία εξαπλώνονταν και αποκτούσε όλο και περισσότερους νησιώτες αλλά και πρόσφυγες που κατέφθασαν από τη Σμύρνη το 1922.

Σήμερα, τα Αναφιώτικα είναι η περιοχή που απέμεινε από τις κατεδαφίσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας το 1950, όταν χαρακτήρισε τον οικισμό αυθαίρετο, υποστηρίζοντας ότι κατέστρεφε τον βράχο της Ακρόπολης. Κάποια σπίτια απαλλοτριώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1970, ενώ σήμερα απομένουν λιγοστά από αυτά, τα οποία κατοικούνται κανονικά. Με τη φροντίδα των ανθρώπων που επιμένουν να ζουν στην περιοχή, ο οικισμός παραμένει αλώβητος και διατηρεί αναλλοίωτα στοιχεία του παρελθόντος.

Προβολές στο ΚΠΙΣΝ

Η σειρά υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Park your Cinema / Park your Cinema Kids, μια συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, προσκαλεί το κοινό σε δροσερές βραδιές κάτω από τα αστέρια στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Park your Cinema

Παρασκευή 15/08, 21.00

500 Μέρες με τη Σάμερ / 500 Days of Summer (2009)

Σκηνοθεσία: Marc Webb

Πρωταγωνιστούν: Zooey Deschanel, Joseph Gordon-Levitt

«Αυτή είναι μια κλασική ιστορία αγάπης», λέει με σαρκασμό ο αφηγητής καθώς ξεκινά η ταινία. Κάπως έτσι αρχίζουμε να παρακολουθούμε αυτή την ξεκαρδιστική, ρεαλιστική, χωρίς φραγμούς, ερωτική περιπέτεια ενός νεαρού άνδρα.

Παρασκευή 22/08, 21.00

Περασμένες Ζωές / Past Lives (2023)

Σκηνοθεσία: Celine Song

Πρωταγωνιστούν: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

Το γενναιόδωρο ντεμπούτο της κορεάτικης καταγωγής σκηνοθέτριας Celine Song έκλεψε τις εντυπώσεις στο Φεστιβάλ του Sundance και συγκίνησε κοινό και κριτικούς με μία ιστορία για την αγάπη, τη μοίρα και όλα όσα καθορίζουν την προσωπικότητα και την πορεία ενός ανθρώπου.

Παρασκευή 29/08, 21.00

Ο Πρωτάρης / The Graduate (1967)

Σκηνοθεσία: Mike Nichols

Πρωταγωνιστούν: Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross

Ο νεαρός Μπεν συνάπτει ερωτική σχέση με την γειτόνισσά του, κυρία Ρόμπινσον, μια γοητευτική σαραντάρα. Όταν η κόρη της δεύτερης θα ερωτευτεί τον Μπεν θα δημιουργηθεί ένα ερωτικό τρίγωνο και τα πράγματα θα πάρουν μια απρόβλεπτη τροπή με τραγελαφικές συνέπειες. Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Park your Cinema Kids

Σάββατο 16/08, 21.00

Η Παναγία των Παρισίων / The Hunchback of Notre Dame (1996)

Σκηνοθεσία: Gary Trousdale, Kirk Wise

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Ελεύθερη μεταφορά του μυθιστορήματος του Ουγκώ ώστε να προκύψει μία ταινία κινουμένων σχεδίων κατάλληλη για όλη την οικογένεια. Ξεχωρίζει η υπέροχη μουσική του Alan Menken που ήταν υποψήφια για Όσκαρ. Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Σάββατο 23/08, 21.00

200% Λύκος / 200% Wolf (2024)

Σκηνοθεσία: Alexs Stadermann

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Το νεαρό κανίς Φρέντυ Λούπιν εύχεται να μεταμορφωθεί σε λυκάνθρωπο για να ταιριάξει με την οικογένειά του. Η ευχή του πραγματοποιείται, με την βοήθεια ενός μικρού Φεγγαροπνεύματος που φτάνει κατά λάθος στη Γη.

Σάββατο 30/08, 21.00

Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος / Raya and the Last Dragon (2021)

Σκηνοθεσία: Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Πριν πολλά πολλά χρόνια, στο φανταστικό βασίλειο της Κουμάνδρα, δράκοι και άνθρωποι ζούσαν αρμονικά. Με την απειλή των μοχθηρών δαιμόνων Ντραν, οι δράκοι θυσιάστηκαν για να σώσουν την ανθρωπότητα. Πεντακόσια χρόνια μετά, οι δαίμονες επανεμφανίστηκαν, και η Ράια, μια νέα και γενναία πολεμίστρια, είναι αποφασισμένη να βρει τον τελευταίο δράκο που θα τους σώσει μια και καλή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣN www.snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.

Προβολές στο ΕΜΣΤ

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (EMΣT) μεταμορφώνει για άλλη μια χρονιά την ταράτσα του σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, το CineFIX, που επιστρέφει από τις καλοκαιρινές διακοπές του την Πέμπτη 21/8 με μια ξεχωριστή επιλογή ταινιών μικρού μήκους του σκηνοθέτη Μενέλαου Καραμαγγιώλη.

Θυμίζουμε επίσης το “Why Look at Animals? ∆ικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή”, τη σπουδαία έκθεση που συνεχίζεται στο ΕΜΣΤ για τα δικαιώματα των ζώων, την ανάγκη αναγνώρισης και υπεράσπισης της ζωής τους ως κεντρικού θέματος του πολιτισμού μας, αλλά και για τις αδικίες, την εκμετάλλευση και τη βία που υφίστανται στα χέρια των ανθρώπων.

Πέμπτη 21 Αυγούστου | 21:00

Μια ξεχωριστή επιλογή ταινιών μικρού μήκους του γνωστού σκηνοθέτη Μενέλαου Καραμαγγιώλη.

Η προβολή περιλαμβάνει τρεις ταινίες που φωτίζουν πτυχές της συνύπαρξης, της εξάρτησης και της φροντίδας ανάμεσα σε ανθρώπους και ζώα, μέσα από κοινωνικό, πολιτικό και υπαρξιακό πρίσμα. Με αφετηρία αληθινές ιστορίες, τα έργα ανιχνεύουν τις έννοιες της εγκατάλειψης, της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας, σε έναν κόσμο όπου οι περιθωριοποιημένες ζωές – ανθρώπινες και μη– διεκδικούν χώρο και φωνή.

Μετά τις προβολές θα ακολουθήσει Q&A με τον Μενέλαο Καραμαγγιώλη.

GREEK ANIMAL RESCUE, 2017

Ντοκιμαντέρ. Ψηφιακό βίντεο, μονοκάναλο, έγχρωμο, στερεοφωνικός ήχος 64’

Ένα αδέσποτο, κακοποιημένο, βαριά άρρωστο, με τρία πόδια, παρατημένο σε μια βιομηχανική έρημο στον Ασπρόπυργο, ένας σύλλογος από το Λονδίνο που φροντίζει τα αδέσποτα της Ελλάδας, μια ομάδα νέων εθελοντών που περιπολούν τον Ασπρόπυργο περιθάλποντας αδέσποτα ζώα, είναι οι ήρωες της ταινίας σε μια εφιαλτική περιοχή, κολαστήριο για πολλά παρατημένα ζώα. Υπάρχει τρόπος το άρρωστο κυνηγετικό με τα τρία πόδια να βρεθεί υιοθετημένο και υγιές και να τρέχει στα λιβάδια του Essex; Γιατί τα αδέσποτα από την Ελλάδα, τα Greekies, είναι τόσο δημοφιλή για υιοθεσίες στο εξωτερικό; Σ’ ένα απροσδόκητο φινάλε, η ταινία ψάχνει να βρει αν υπάρχει ελπίδα για τους καταδικασμένους σκύλους αλλά και για μια καταδικασμένη περιοχή δίπλα στην Αθήνα.

Μια κινηματογραφική αλληγορία που γυρίστηκε για 7 χρόνια, βασισμένη σε αληθινές ιστορίες που διαδραματίζονται σε γειτονιές «αόρατες» γύρω από την Αθήνα, τις οποίες συνήθως αγνοούν και οι Αθηναίοι και οι τουρίστες. Οι ιστορίες αυτών των αδέσποτων ζώων αποτυπώνουν κινηματογραφικά με ακρίβεια όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα της κρίσης και κινητοποιούν (ή τροφοδοτούν με παραδείγματα) μια φιλοζωική από το Λονδίνο, που βρέθηκε τυχαία εκεί, να ξεκινήσει μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία με στόχο την πολιτική αφύπνιση όσων ζούν «προστατευμένοι» και αποκλεισμένοι σε μεγαλουπόλεις.

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ Ή ΖΩΗ; (ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ), 2023

Ψηφιακό βίντεο, μονοκάναλο, έγχρωμο, στερεοφωνικός ήχος 17’ 20’’

Ένας υδραυλικός δεν ανέχεται να βλέπει ανάπηρα ζώα να θανατώνονται πριν την ώρα τους, επειδή τα αμαξίδια ζώων είναι ακριβά και δύσκολο να αγοραστούν από το εξωτερικό. Η ταινία παρακολουθεί την πορεία του για 8 χρόνια, μαζί με τις ιστορίες του αδέσποτου Άρη, που μόλις βρήκε οικογένεια έχασε τα πίσω του πόδια, και της αδέσποτης Μαρίας, που τη χτύπησε αυτοκίνητο έξω από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης στο Ίλιον. Οι τρεις ήρωες αυτής της ταινίας επαναπροσδιορίζουν τις έννοιες της αναπηρίας και της αλληλεγγύης και θέτουν σοβαρά ερωτήματα για την ευθανασία.

ΕΝΑ ΠΟΥΛΙ ΒΓΗΚΕ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΕΝΑ ΚΛΟΥΒΙ, 2012-2019

Ψηφιακό βίντεο, μονοκάναλο, έγχρωμο, στερεοφωνικός ήχος 11’ 26”

Ένας ανήλικος κρατούμενος μεγαλώνει μέσα στο κελί του ένα πουλί που πετάει ελεύθερο έξω από το κλουβί του και γίνεται ο καλύτερος φίλος του κι ένα σύμβολο ελευθερίας μέσα στη φυλακή. Σε μια ταινία που γυρίστηκε για 5 χρόνια στις φυλακές ανηλίκων, σιγά σιγά ο κρατούμενος μετατρέπεται σε ένα είδος «δεσμοφύλακα», όταν συνειδητοποιεί πως οι πρώτες ερωτικές ανησυχίες του πουλιού ίσως το αναστατώσουν και το κάνουν να πετάξει και να φύγει μακριά από το κελί που ζούνε μαζί.

Athens Open Air Film Festival

Το Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ γιορτάζει 15 αξέχαστα χρόνια και, με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), έρχεται να προσφέρει και φέτος δωρεάν και υψηλού επιπέδου κινηματογραφικές αποδράσεις σε μερικές από τις ωραιότερες τοποθεσίες της πόλης.

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Θερινό Σινεμά Άνεσις, Λεωφ. Κηφισίας 14, Αθήνα

21:00 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ | INDIA SONG (1975, 120’)

Σκηνοθεσία: Μαργκερίτ Ντιράς Πρωταγωνιστούν: Ντελφίν Σερίγκ, Μισέλ Λονστντάλ, Ματιέ Καριέρ, Κλοντ Μαν

Επετειακή προβολή 50 χρόνων σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης («Ελ Πάσο»), Γρ. Λαμπράκη 7, Καλλιθέα

21:30 ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΕΛ ΠΑΣΟ | FOR A FEW DOLLARS MORE (1965, 132’)

Σκηνοθεσία: Σέρτζιο Λεόνε Πρωταγωνιστούν: Κλιντ Ίστγουντ, Λι Βαν Κλιφ, Τζιάν Μαρία Βολοντέ, Κλάους Κίνσκι

Επετειακή προβολή 60 ετών από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας, με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια, σε συνεργασία με την Athens Kallithea FC.

Περιοδικές εκθέσεις

Μουσείο Ακρόπολης

Με τις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις τους, τα μουσεία της Αθήνας αναδεικνύονται «πρωταγωνιστές» πολιτισμού και τον Αύγουστο. Ενδεικτικά θυμίζουμε την περιοδική έκθεση «Allspice | Michael Rakowitz & Ancient Cultures» στο Μουσείο Ακρόπολης, μια συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού, του Μουσείου Ακρόπολης και του ΝΕΟΝ. Με επίκεντρο το πολυδιάστατο έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου σύγχρονου καλλιτέχνη Michael Rakowitz, παρουσιάζονται έργα σύγχρονης τέχνης σε διάλογο με αντικείμενα αρχαίων πολιτισμών από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Η παρουσίαση «Ο κρατήρας του άρχοντα από το Λευκαντί» στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ), στο πλαίσιο της δράσης “Αθέατο Μουσείο”, γίνεται ευκαιρία για μια ακόμα επίσκεψη σε ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μουσεία του κόσμου. Ο κρατήρας παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, στην Αίθουσα του Βωμού (αίθ. 34), πριν μεταφερθεί οριστικά στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χαλκίδας «Αρέθουσα». Δυο από τις παρουσιάσεις θα γίνουν στις 24 Αυγούστου ημέρα Κυριακή και στις 27 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00 μ.μ. Αρχαιολόγοι και συντηρητές του Μουσείου υποδέχονται τους επισκέπτες στο χώρο της έκθεσης και συνομιλούν μαζί τους για τη συγκλονιστική ταφή του άρχοντα από το Λευκαντί, για τα ομηρικά χαρακτηριστικά της Εποχής του Σιδήρου, καθώς και για την οδύσσεια της συντήρησης ενός από τα πιο δύσκολα και πιο εμβληματικά χάλκινα σκεύη του αρχαίου κόσμου, που συνιστά ένα επίτευγμα τεχνογνωσίας και καινοτόμων εφαρμογών των συντηρητών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Στο μεταξύ, στο Καφέ του ΕΑΜ, συνεχίζεται η εικαστική έκθεση ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ του καλλιτέχνη Τόνι Μιλάκη, που εγκαινιάστηκε στις 8/8 και θα συνεχιστεί έως τις 5/9. Ο Τ. Μιλάκης τα τελευταία χρόνια διεξάγει μια έρευνα κατά την οποία μελετά την αθηναϊκή πολυκατοικία, “ένα κράμα πρωτοπορίας και παρακμής, κοινωνικού στάτους και οικονομικής επιφάνειας”. Γιατί όπως λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, “πολλές φορές η πραγματικότητα προσφέρει τις καλύτερες ζωγραφικές λύσεις, που ακόμη και το πιο ευφάνταστο μυαλό ενός καλλιτέχνη δεν μπορεί από το τίποτα να τις επινοήσει. Αρκεί να θέλει κανείς να βλέπει και να παρατηρεί τον κόσμο γύρω του”.

Επιγραφικό Μουσείο

Στο Επιγραφικό Μουσείο, με τη μεγαλύτερη παγκοσμίως συλλογή αρχαίων ελληνικών επιγραφών, συνεχίζεται η περιοδική έκθεση γλυπτικής “Ηλίας Κάσσης εποίησεν”. Δεκαπέντε χρόνια μετά την αφυπηρέτησή του από το Επιγραφικό Μουσείο, ο εικαστικός Ηλίας Κάσσης επιστρέφει με τους πέτρινους ήρωές του. Η έκθεση φιλοξενείται στον χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου, εκεί όπου ο καλλιτέχνης ξεκίνησε την ενασχόληση του με τα γλυπτά της αρχαιότητας, κατασκευάζοντας εκμαγεία για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Μουσεία Μπενάκη

Η έκθεση “Δήλος: Γη Εν Πλω” της φωτογράφου Erieta Attali συνεχίζει το “ταξίδι” της στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού (Κουμπάρη 1, Κολωνάκι). Η έκθεση, που περιλαμβάνει 25 εκτυπώσεις μεγάλης κλίμακας της Erieta Attali, μια ταινία μικρού μήκους (7 λεπτών) της Ελισάβετ Τσουχτίδη και μια χαρτογράφηση σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα Άρη Καφαντάρη, προσκαλεί τους επισκέπτες να αντικρίσουν τη Δήλο όχι μόνον ως έναν προορισμό, αλλά ως ένα πέρασμα: ένα νησί εν πλω ανάμεσα στο φως και τη σκιά, τη Γη και τον ουρανό, το αρχαίο και το αιώνιο.

Στο μεταξύ, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), η έκθεση “In a Bright Green Field” παρουσιάζει έργα 27 δημιουργών κάτω των 40 ετών που διερευνούν πιθανές εκδοχές του μέλλοντος στις οποίες θα μπορούσαν να αναδυθούν ανανεωμένες σχέσεις με τον φυσικό κόσμο και ανοιχτές προσεγγίσεις της κοινότητας. Η έκθεση παρουσιάζει καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν ποικίλα μέσα και εξετάζει μερικές από τις πιο συναρπαστικές αναδυόμενες καλλιτεχνικές πρακτικές στην Αθήνα, τη Λευκωσία και την Ευρώπη.

