Οι «Παναγίες του Αιγαίου» που είναι αφιερωμένες στην «Κοίμηση της Θεοτόκου»

Γραφικά και ιστορικά εκκλησάκια σε νησιά του Αιγαίου που γιορτάζουν τον Δεκαπενταύγουστο

Newsbomb

Οι «Παναγίες του Αιγαίου» που είναι αφιερωμένες στην «Κοίμηση της Θεοτόκου»
Eurokinissi
TRAVEL
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγες ημέρες απομένουν για την λαμπρότερη θεομητορική γιορτή της Ορθοδοξίας και το συγκινησιακό κλίμα που επικρατεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας είναι έντονο.

Στις 15 Αυγούστου ο λαός γιορτάζει το «Πάσχα του Καλοκαιριού», την Κοίμηση της Θεοτόκου. Τιμά την μετάσταση της Παναγίας από την γη στον ουρανό και τον εναγκαλισμό της Μητέρας με τον αγαπημένο Υιό της.

Η λατρεία στο πρόσωπό της Παναγίας εκφράζεται μέσα από τα εκατοντάδες ονόματα που της έχουν προσδώσει: Γιάτρισσα, Βρεφοκρατούσα, Γλυκοφιλούσα, Ελεούσα, Παντάνασσα, Κεχαριτωμένη, Μολυβδοσκέπαστη, Τουρλιανή, Αθηνιώτισσα... αλλά και από τους αμέτρητους ναούς και ξωκλήσια αφιερωμένα στη Χάρη της.

Στις 15 Αυγούστου χιλιάδες πιστών με την ψυχή γεμάτη ελπίδα και κατάνυξη προστρέχουν στα αναρίθμητα προσκυνήματα, όπου λιτανεύονται οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Τη γιορτινή αυτή ημέρα, οι πλατείες των χωριών «φοράνε τα καλά τους», ενώ παραδοσιακά γλέντια και χοροί προς τιμήν της Μεγαλόχαρης στήνονται σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, με τα νησιά να έχουν την τιμητική τους.

Οι λαμπροί εορτασμοί για τις «Παναγίες του Αιγαίου»

Το μεγαλύτερο προσκύνημα θεωρείται αυτό της Μεγαλόχαρης στην Τήνο. Στο κυκλαδίτικο νησί, που στη συνείδηση των Ελλήνων είναι απόλυτα ταυτισμένο με την Παναγιά του, ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου αποτελεί τη λαμπρότερη γιορτή. Κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές συρρέουν εδώ, ανηφορίζοντας με κατάνυξη προς την εκκλησία για να εκπληρώσουν το τάμα τους στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Οι πιστοί, που διανύουν την απόσταση από το λιμάνι μέχρι την είσοδο της εκκλησίας γονατιστοί, η περιφορά του επιταφίου και η μεγαλοπρεπής λιτάνευση της εικόνας σ’ ολόκληρη τη πόλη δημιουργούν κατανυκτική ατμόσφαιρα γεμάτη θρησκευτικό δέος και συγκίνηση.

Πόλος έλξης την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου είναι και η Πάρος, χάρη σε μια από τις εντυπωσιακότερες εκκλησίες του Αιγαίου, τον παλαιοχριστιανικό ναό της Εκατονταπυλιανής. Στην Παροικιά, την πρωτεύουσα του νησιού, η θρησκευτική τελετή χαρακτηρίζεται από την περιφορά του επιταφίου της Παναγίας. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι με νησιώτικους χορούς και με το παριανό κρασί να ρέει άφθονο… Στο κοντινό λιμανάκι της Νάουσας, η νύχτα γίνεται μέρα, όταν δεκάδες καΐκια με αναμμένες δάδες προσεγγίζουν την προβλήτα δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της γιορτής.

παναγια-παρος

Η Παναγία η Εκατονταπυλιανή στην Πάρο

Eurokinissi

Μέσα στο κάστρο της Αστυπάλαιας υπάρχουν δύο κατάλευκες εκκλησίες με πέτρινα περίτεχνα καμπαναριά, η παλαιότερη του Αγίου Γεωργίου και η νεότερη της Παναγίας της Πορταΐτισσας, μια από τις ωραιότερες των Δωδεκανήσων. Εκεί το Δεκαπενταύγουστο με θέα το Αιγαίο γίνεται πανηγύρι με χορό στην αυλή αλλά και στη στέγη της εκκλησίας. Διαθέτει σπουδαίο τέμπλο του 18ου αιώνα, γλυπτό δικέφαλο αετό στο πάτωμα και αμύθητης αξίας βυζαντινές εικόνες.

πορταίτισσα-παναγία

Eurokinissi

Σκαρφαλωμένη πάνω σε έναν βράχο με θέα το Αιγαίο Πέλαγος είναι η «Παναγία της Κοιμήσεως» στην Φολέγανδρο που γιορτάζει τον Δεκαπενταύγουστο.

Στην Φολέγανδρο, σκαρφαλωμένη πάνω σε έναν βράχο με θέα όλο το Αιγαίο δεσπόζει η εκκλησία της «Παναγίας της Κοιμήσεως» και όπως φαίνεται από το όνομά της γιορτάζει τον Δεκαπενταύγουστο. Στον αυλόγυρο και στο εσωτερικό του ναού θα δείτε αρχαίες επιγραφές, γλυπτά και βάσεις αγαλμάτων. Η εικόνα της Παναγίας που φυλάσσεται στην εκκλησία, συνδέεται με πειρατικές ιστορίες και θρύλους.

Στην Μυτιλήνη θα συναντήσετε την Παναγιά της Αγιάσου. Πρόκειται για ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη της Ελλάδας, λόγω των προσκυνημάτων στην Παναγία. Επίσης, είναι γνωστό ότι την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, επικρατεί το αδιαχώρητο εντός του ναού.

Στην Σαντορίνη, στις 15 Αυγούστου γιορτάζει η Παναγιά η Επισκοπή. Πρόκειτια για έναν ναό χτισμένο από Βυζαντινό αυτοκράτορα, ο οποίος λατρεύεται και προσκυνάται από χιλιάδες πιστούς κάθε χρόνο.

Στην Σίφνο δεσπόζει μία εντυπωσιακή εκκλησία, η Παναγία η Πουλάτη, η οποία χτίστηκε το 1871 και πανηγυρίζει το Δεκαπενταύγουστο. Τα επιβλητικά καμπαναριά και ο μπλε τούρλος μαρτυρούν την θαυμάσια αρχιτεκτονική της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πλακόστρωτος αυλόγυρος, που οδηγεί στις στοές, τους τάφους και τα κελιά.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να την προσεγγίσει κάποιος, είτε από το Κάστρο, είτε από το μονοπάτι του Αρτεμώνα, κι οι δύο εύκολοι. Σε όλη τη διαδρομή, ανάμεσα στις παλιές ξερολιθιές, που στέκουν αιώνες, η μυρωδιά από τη ρίγανη και το θυμάρι θα σας ακολουθεί.

Η Παναγία η Καστριανή είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα στην Κέα και θεωρείται προστάτιδα του νησιού. Την ημέρα της γιορτής της, στις 15 Αυγούστου γίνεται μεγάλο πανηγύρι στο νησί. Είναι ο λόγος που αρκετοί επιλέγουν την Τζια ακόμη και για ημερήσια εκδρομή. Χτισμένη σε απόκρημνο λόφο, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την παραλία του Οτζιά, 12 περίπου χιλιόμετρα από τη χώρα, στη βορειονατολική πλευρά του νησιού. Με θέα που κόβει την ανάσα, θα λέγαμε ότι το σημείο που βρίσκεται το ατελείωτο μπλε της θάλασσας συναντά το γαλάζιο του ουρανού.

https://www.instagram.com/p/BFwVHi8rJ5p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η ίδια η Παναγία υπέδειξε την τοποθεσία προσκυνήματός της πάνω στον επιβλητικό λόφο Καστρί. Στο σημείο αυτό βρέθηκε το 1700 η εικόνα της θαμμένη μες στη γη, από βοσκούς που παρατήρησαν τη νύχτα μια λάμψη στην κορυφή του υψώματος. Το 1708 έκτισαν εκεί ένα εκκλησάκι, όπου μέχρι σήμερα φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα, ενώ το 1910 χτίστηκε από πάνω του μεγάλος ναός για να χωρά το πλήθος των πιστών που καταφθάνουν να προσκυνήσουν την χάρη της.

https://www.instagram.com/p/CD4xqAsJ-67/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Χτισμένη σ΄έναν ψηλό βράχο στο Κάστρο του Μανδρακίου στη Νίσυρο βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Σπηλιανής. Σύμφωνα με την παράδοση, το 1400 μ. Χ. ένας γεωργός ανακάλυψε μια μικρή εικόνα της Παναγίας, την οποία και μετέφερε στο ναό της Παναγίας της Ποταμίτισσας. Λίγες μέρες αργότερα όμως η εικόνα εξαφανίστηκε για να βρεθεί στη συνέχεια σε μια σπηλιά στην κορυφή ενός μεγάλου βράχου. Οι κάτοικοι την επέστρεψαν στο ναό αλλά το περιστατικό επαναλήφθηκε.

Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να χτιστεί στη σπηλιά μια εκκλησία όπως και έγινε λίγα χρόνια αργότερα. Ανεβαίνοντας ο επισκέπτης 130 σκαλοπάτια φτάνει στην ιερή σπηλιά και αντικρίζει το αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1725 μ.Χ. Επάνω σε αυτό εδράζονται οι εικόνες του Ιησού, της Θεοτόκου με το Βρέφος, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Αγίου Χαραλάμπου.

ΝΙΣΥΡΟΣ

Eurokinissi

Η εικόνα της Παναγίας, επενδυμένη από ασήμι, είναι αμφιπρόσωπη: στο πίσω μέρος εικονίζεται ο Άγιος Νικόλαος ενώ στο άλλο η Παναγία με το Βρέφος, φιλοτεχνημένη με την τεχνοτροπία της ρώσικης σχολής. Λέγεται ότι στο αριστερό χέρι της Παναγίας βρίσκεται η μικρή εικόνα που είχε ανακαλυφθεί τον 13ο αιώνα μ.Χ. Η εικόνα είναι θαυματουργή, γι αυτό και τον 15 Αύγουστο πλήθος προσκυνητών επισκέπτεται το νησί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας - 112 για εκκένωση προς Μεσολόγγι

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Ibiza Final Boss: O τύπος που έγινε διάσημος σε 24 ώρες και τώρα βγάζει 40.000 λίρες την ημέρα

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Το ενδεχόμενο εμπρησμών σε Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο εξετάζουν Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ

15:37WHAT THE FACT

Κέρματα των 2 ευρώ με αξία €2.900

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε δίπλα σε πολυκατοικία στην Ανθούπολη

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: 48χρονος άντρας απειλούσε να πέσει στο κενό στα Κάστρα Σερβίων

15:24LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: «Δεν ήθελα να ξυρίσει το κεφάλι της η Εμα Στόουν»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Το Νεπάλ προσφέρει δωρεάν αναρρίχηση σε 97 βουνά των Ιμαλαΐων, για να μειωθεί ο τουρισμός στο Έβερεστ όπου κάθε ορειβάτης θα πληρώνει $15.000

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό και την Τετάρτη (13/8) η χώρα  - Οι Περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ένα ρεκόρ για τη Μελόνι - 1.024 ημέρες πρωθυπουργός, η 4η μακροβιότερη από το 1945

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χίο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Βολισσό

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ακόμη ένας πνιγμός στην Κρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος στην παραλία του Τσούτσουρα

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέα παιδική χαρά στον Δήμο Αλίμου - Κονδύλης: «Το παιδί είναι το μόνιμο σημείο της προσοχής μας»

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

14:51LIFESTYLE

Βαλέρια Χοψονίδου: Η πρώτη ανάρτηση μετά την γέννηση του γιου της

14:45LIFESTYLE

Η Πενέλοπε Κρουζ ξεσήκωσε το κοινό σε συναυλία του Bad Bunny με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ στο πλευρό της - Δείτε βίντεο

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Πώς «βλέπουν» ο ένας τον άλλον φάλαινες και δελφίνια - Ένα επιστημονικό συμπέρασμα

14:40TRAVEL

Οι «Παναγίες του Αιγαίου» που είναι αφιερωμένες στην «Κοίμηση της Θεοτόκου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Καίγονται σπίτια στον Αγαλά στη Ζάκυνθο: 112 για 17 οικισμούς στην Πάτρα - Φωτιές σε Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Άγιο Στέφανο, Χίο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιλινόις: Φρίκη με δασκάλα που βίασε 11χρονο μαθητή της - Πώς τον παγίδευσε στα «δίχτυα» της

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη - Μπαλάσκας για την μάνα: «Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη» - Ο εφιάλτης που ζούσε το παιδί

10:28LIFESTYLE

Γωγώ Τσαμπά: Άγριος καβγάς σε πανηγύρι που τραγουδούσε - «Αν δεν σταματήσετε, θα φύγω», φώναζε - Βίντεο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Σπάνια ψηφιδωτή επιγραφή αφιερωμένη στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό και την Τετάρτη (13/8) η χώρα  - Οι Περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Οι αμυντικές βιομηχανίες επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα - Ανάλυση των Financial Times

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών: Συνελήφθη 25χρονος - Αναζητείται γνωστός τράπερ

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Πάτρα - Αναφορές για εγκλωβισμένους

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Το Νεπάλ προσφέρει δωρεάν αναρρίχηση σε 97 βουνά των Ιμαλαΐων, για να μειωθεί ο τουρισμός στο Έβερεστ όπου κάθε ορειβάτης θα πληρώνει $15.000

15:37WHAT THE FACT

Κέρματα των 2 ευρώ με αξία €2.900

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Έχει καταλάβει τη Σίλικον Βάλεϊ σαν να παίζει... Μοnopoly» - Έξαλλοι οι γείτονες με τον «Μr Facebook»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Ουρές χιλιομέτρων στην Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ