Μπορεί να απέχει περίπου δύο ώρες από την Αθήνα, ωστόσο, η παραλία Κλιμάκι, στους Αγίους Αποστόλους της Εύβοιας, αποτελεί ιδανικό προορισμό για μονοήμερη εξόρμηση.

Πρόκειται για έναν μικρό κόλπο στην Εύβοια, που δεν έχει πολυακουστεί, αν και εκεί βρίσκεται δημοφιλής παραλία για όσους έχουν ταξιδέψει στην περιοχή. Η εικόνα του είναι πραγματικά ειδυλλιακή: Λευκή άμμος που έρχεται σε όμορφη αντίθεση με τα γαλαζοπράσινα νερά, τα βράχια και τα αλμυρίκια πλαισιώνουν τις δύο άκρες του κόλπου. Τοπίο σαν πίνακας ζωγραφικής.

Η ακτή είναι αμμώδης και τα νερά δεν βαθαίνουν απότομα, γεγονός που την καθιστά ιδανική για οικογένειες με μικρά παιδιά.

Μάλιστα, ένα από τα μεγάλα της ατού της παραλίας είναι ότι δεν την «πιάνουν» οι άνεμοι, επειδή βρίσκεται μέσα σε κόλπο, προστατεύεται φυσικά. Ακόμη κι όταν φυσάει στην ευρύτερη περιοχή, στο Κλιμάκι θα απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ηρεμία.