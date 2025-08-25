Son-tra marina: Αυτή είναι η λύση για οικονομικές διακοπές στη... «Σαντορίνη»

«Δεν είχα λεφτά για τη Σαντορίνη... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό δεν είναι στην Ελλάδα, έχω εμμονή!»

Newsbomb

Son-tra marina: Αυτή είναι η λύση για οικονομικές διακοπές στη... «Σαντορίνη»
goodmorning-hoian.com
TRAVEL
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μαρίνα Son-Tra στο Ντα Νανγκ του Βιετνάμ αποτελεί μια πιο οικονομική λύση για όσους θέλουν να επισκεπτούν τη Σαντορινή, τη Νάξο ή κάποιο άλλο ελληνικό νησί καθώς προσφέρει την ίδια ομορφιά.

«Δεν είχα λεφτά για τη Σαντορίνη... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό δεν είναι στην Ελλάδα, έχω εμμονή!!! (με το μέρος)... Είναι τρελό!» δηλώνει περιχαρής στην κάμερα Βρετανίδα τουρίστρια για τη Σαντορίνη από το «κάτω ράφι».

Τον θαυμασμό του για την «ελληνική» Μαρίνα made in Vietnam εκφράζουν όμως κι άλλοι τουρίστες. «Όπου και να ταξιδέψω το Βιετνάμ με πληγώνει».

https://www.instagram.com/reel/DMI74HvM4Gu/

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:56ΕΛΛΑΔΑ

Με μέτρο και ουσία: Το κρασί γίνεται κομμάτι της ζωής μας όταν το απολαμβάνουμε συνειδητά

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωστής Χατζηδάκης: Δεν είναι στις προθέσεις μας η αλλαγή εκλογικού νόμου

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο ανάμεσα σε παρέες στα Καμένα Βούρλα: Χτυπήθηκαν και όσοι προσπάθησαν να τους χωρίσουν - 4 τραυματίες στο νοσοκομείο

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους» - Πότε θα γίνει η κηδεία της

11:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές από 15 Σεπτεμβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: «Θα είσαι ο ανεπανάληπτος δάσκαλος» - Το «αντίο» της Νατάσας Ράγιου

11:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurobasket 2025: Ποιες ομάδες είναι φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης

11:14TRAVEL

Son-tra marina: Αυτή είναι η λύση για οικονομικές διακοπές στη... «Σαντορίνη»

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών

11:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποιος είδε τον Μεντβέντεφ και δεν τον φοβήθηκε: Έκανε χίλια κομμάτια την ρακέτα του μετά από ήττα στο U.S Open

10:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό: Απάτη με «εργαζόμενες καθαριότητας» στο Facebook - Άρπαξαν από θύμα 50.000 ευρώ

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

10:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ - «Θέλει να έρθει ο παίκτης»

10:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλμα στο κενό από το μπαλκόνι για να γλιτώσει – Τραυματίστηκε διαρρήκτης στα Πατήσια

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στα ανατολικά των Νήσων Κουρίλων

10:31LIFESTYLE

Claudia Schiffer: Έγινε 55 ετών και το γιορτάζει στην Ελλάδα

10:30LIFESTYLE

Ο Maxwell Caulfield θυμάται το «Grease 2» και τη Michelle Pfeiffer: «Εκείνη απογειώθηκε μετά, εγώ βούλιαξα»

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν την ημερομηνία που η μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας θα εκραγεί και θα δημιουργήσει ζωή (vid)

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

10:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικός εκφοβισμός και social media: Ένας επικίνδυνος συνδυασμός για την ψυχική υγεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται η προσωπική διαφορά, αυξάνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα των 250 ευρώ - Τι περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ

11:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές από 15 Σεπτεμβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

10:11LIFESTYLE

Η Αναστασία με μπικίνι στην Πάρο: Απολαμβάνει μασάζ στην παραλία η τραγουδίστρια - Δείτε βίντεο

10:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλμα στο κενό από το μπαλκόνι για να γλιτώσει – Τραυματίστηκε διαρρήκτης στα Πατήσια

07:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Καταργείται η προσωπική διαφορά στις συντάξεις - Τι αυξήσεις θα πάρουν οι 670.000 συνταξιούχοι

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Συνεχίζει να προκαλεί ο δολοφόνος της 36χρονης - «Αυτή φταίει»

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης - Οδηγός και επιβάτης εγκατέλειψαν το όχημα

11:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποιος είδε τον Μεντβέντεφ και δεν τον φοβήθηκε: Έκανε χίλια κομμάτια την ρακέτα του μετά από ήττα στο U.S Open

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Τι ώρα πληρώνονται σήμερα οι συνταξιούχοι

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καυγάς Λαβρόφ με δημοσιογράφο του NBC: «Σκοτώσατε 50.000 αμάχους» -«Να είστε έντιμη»

09:38LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Όσα είχε πει για τη συμμετοχή της στη σειρά «Καληνύχτα μαμά» όταν ήταν μόλις 12 ετών

10:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό: Απάτη με «εργαζόμενες καθαριότητας» στο Facebook - Άρπαξαν από θύμα 50.000 ευρώ

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Τα 10 δραματικά μερόνυχτα - Στο πλευρό της μέχρι το τέλος ο Ντέμης Νικολαΐδης

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους» - Πότε θα γίνει η κηδεία της

22:41WHAT THE FACT

Ο άνδρας που επέζησε από επίθεση αρκούδας και το συγκλονιστικό μήνυμα που άφησε στη γυναίκα του αιμόφυρτος

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον ήλιο στις... μπόρες – Πού θα ξεσπάσουν το απόγευμα τα φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ