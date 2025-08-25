Son-tra marina: Αυτή είναι η λύση για οικονομικές διακοπές στη... «Σαντορίνη»
«Δεν είχα λεφτά για τη Σαντορίνη... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό δεν είναι στην Ελλάδα, έχω εμμονή!»
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Μαρίνα Son-Tra στο Ντα Νανγκ του Βιετνάμ αποτελεί μια πιο οικονομική λύση για όσους θέλουν να επισκεπτούν τη Σαντορινή, τη Νάξο ή κάποιο άλλο ελληνικό νησί καθώς προσφέρει την ίδια ομορφιά.
«Δεν είχα λεφτά για τη Σαντορίνη... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό δεν είναι στην Ελλάδα, έχω εμμονή!!! (με το μέρος)... Είναι τρελό!» δηλώνει περιχαρής στην κάμερα Βρετανίδα τουρίστρια για τη Σαντορίνη από το «κάτω ράφι».
Τον θαυμασμό του για την «ελληνική» Μαρίνα made in Vietnam εκφράζουν όμως κι άλλοι τουρίστες. «Όπου και να ταξιδέψω το Βιετνάμ με πληγώνει».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:32 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία: Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στα ανατολικά των Νήσων Κουρίλων
10:31 ∙ LIFESTYLE
Claudia Schiffer: Έγινε 55 ετών και το γιορτάζει στην Ελλάδα
08:42 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Βόλος: Συνεχίζει να προκαλεί ο δολοφόνος της 36χρονης - «Αυτή φταίει»
08:22 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ