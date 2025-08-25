Son-tra marina: Αυτή είναι η λύση για οικονομικές διακοπές στη... «Σαντορίνη»

Η Μαρίνα Son-Tra στο Ντα Νανγκ του Βιετνάμ αποτελεί μια πιο οικονομική λύση για όσους θέλουν να επισκεπτούν τη Σαντορινή, τη Νάξο ή κάποιο άλλο ελληνικό νησί καθώς προσφέρει την ίδια ομορφιά.

«Δεν είχα λεφτά για τη Σαντορίνη... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό δεν είναι στην Ελλάδα, έχω εμμονή!!! (με το μέρος)... Είναι τρελό!» δηλώνει περιχαρής στην κάμερα Βρετανίδα τουρίστρια για τη Σαντορίνη από το «κάτω ράφι».

Τον θαυμασμό του για την «ελληνική» Μαρίνα made in Vietnam εκφράζουν όμως κι άλλοι τουρίστες. «Όπου και να ταξιδέψω το Βιετνάμ με πληγώνει».