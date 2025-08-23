Σαντορίνη το Φθινόπωρο: Η εποχή που το νησί αποκαλύπτει το πιο γοητευτικό του πρόσωπο

Η Σαντορίνη είναι ένα διεθνές brand με ισχυρή παρουσία στον τουρισμό πολυτελείας, ωστόσο προσφέρει επιλογές για όλα τα βαλάντια

Σαντορίνη το Φθινόπωρο: Η εποχή που το νησί αποκαλύπτει το πιο γοητευτικό του πρόσωπο
Όταν οι καλοκαιρινοί ρυθμοί υποχωρούν, η Σαντορίνη παραμένει εντυπωσιακή, ίσως μάλιστα γίνεται ακόμα πιο όμορφη. Το φθινόπωρο, το απαλό φως αγκαλιάζει τα λευκά σπίτια, οι σκιές μαλακώνουν και ο ουρανός γεμίζει πορφυρές και χρυσαφένιες πινελιές. Η ατμόσφαιρα ηρεμίας κάνει τον επισκέπτη να νιώθει πως «το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα».

Η Σαντορίνη ξέρει να πρωταγωνιστεί στα καλοκαιρινά πλάνα των ταξιδιωτών ανά τον κόσμο. Φέτος, όμως, η σεζόν ξεκίνησε με δυσκολίες: η σεισμική δραστηριότητα των πρώτων μηνών έφερε απώλειες που υπολογίζονται γύρω στο 25%. «Αυτό δεν μπορεί να αναπληρωθεί πλήρως», παραδέχονται οι άνθρωποι του νησιού, «αλλά μπορούμε να καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος». Και η ελπίδα για αυτό έρχεται από το φθινόπωρο. Όταν οι θερμοκρασίες γίνονται ιδανικές, οι άνεμοι κοπάζουν και η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα πιο καθαρή, η Σαντορίνη αποκαλύπτει τον αυθεντικό της χαρακτήρα. Ο κόσμος αλλάζει, τα σοκάκια αναπνέουν ξανά, και η εμπειρία γίνεται πιο προσωπική. Ο Σεπτέμβριος είναι ίσως ο καλύτερος μήνας», λένε οι ντόπιοι. «Είναι ήρεμος, με ποιοτικούς επισκέπτες που ξέρουν τι θέλουν».

Το φθινόπωρο είναι μια εξίσου καλή επιλογή. Η Σαντορίνη είναι ένα διεθνές brand με ισχυρή παρουσία στον τουρισμό πολυτελείας, ωστόσο προσφέρει επιλογές για όλα τα βαλάντια: από resort με ιδιωτικές πισίνες και fine dining εμπειρίες, μέχρι μικρά boutique ξενοδοχεία και ταβερνάκια που σερβίρουν φάβα και ντοματάκι με θέα στο ηλιοβασίλεμα. Η διαφορά είναι στις επιλογές διαμονής και γαστρονομίας, όχι στην εμπειρία της καλντέρας και της ηφαιστειακής γης.

«Είναι η εποχή που μπορείς να ζήσεις τη Σαντορίνη στην πιο αυθεντική της μορφή», λέει η Μαρίνα Νομικού, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Τουριστικής Επιτροπής του δήμου Θήρας. «Ο καιρός παραμένει γλυκός, χωρίς μελτέμια, και ο επισκέπτης απολαμβάνει περιπάτους σε μονοπάτια, εκδρομές στην Καλντέρα, παραδοσιακά πανηγύρια και τραπεζάκια δίπλα στη θάλασσα. Είναι μια εμπειρία που συνδυάζει γαλήνη και ομορφιά».

Η Σαντορίνη το σούρουπο

Η Σαντορίνη γιορτάζει και το φθινόπωρο

Η εποχή δεν φέρνει μόνο ηρεμία, αλλά και ξεχωριστές εκδηλώσεις. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, η Καλντέρα θα φωτιστεί από τα «Ηφαίστεια», ένα φαντασμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων που εδώ και 30 χρόνια υπενθυμίζει τη δύναμη που γέννησε το νησί. «Η φετινή διοργάνωση θα είναι εντυπωσιακή, γεμάτη εκπλήξεις», σημειώνει η κ.Νομικού.

Ακολουθεί, από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου, το Santorini Experience, η κορυφαία αθλητική διοργάνωση που συνδυάζει κολύμβηση στη διαδρομή ηφαιστείου - παλιού λιμανιού και αγώνα τρεξίματος στο φρύδι της Καλντέρας. «Δύο γεγονότα που όχι μόνο μαγνητίζουν το ενδιαφέρον, αλλά συμβάλλουν και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου», προσθέτει.

Ποιοι επιλέγουν Σαντορίνη το φθινόπωρο και γιατί

Η εποχή αυτή κερδίζει έδαφος κάθε χρόνο. «Οι κρατήσεις Ιουνίου και Ιουλίου φέτος πήγαν πίσω, οπότε πολλοί επέλεξαν Σεπτέμβριο και Οκτώβριο», αναφέρει ο επιχειρηματίας και τοπικός σύμβουλος Λουκάς Κατρής. «Το νησί προσελκύει Καναδούς, Αμερικανούς, Άγγλους, Αυστραλούς. Ταξιδιώτες που ξέρουν τι θέλουν, έχουν μεγαλύτερη οικονομική άνεση και αναζητούν ηρεμία».

Οι λόγοι είναι ξεκάθαροι: ο καιρός είναι ιδανικός, χωρίς αφόρητη ζέστη, η κίνηση έχει μειωθεί, τα ηλιοβασιλέματα είναι πιο καθαρά και η ατμόσφαιρα πιο ήσυχη. «Ο Σεπτέμβριο και ο Οκτώβριος, μέχρι τις 15, είναι ίσως η πιο “ποιοτική” περίοδος», υπογραμμίζει. «Η Σαντορίνη είναι ένα διεθνές brand, με πολυτελείς επιλογές αλλά και εναλλακτικές για όσους θέλουν να ζήσουν τη μαγεία της διαφορετικά».

Η εμπειρία περιλαμβάνει γαστρονομία με φάβα, ντοματάκι και το περίφημο σαντορινιό κρασί, οινοτουρισμό, επισκέψεις σε αγροκτήματα, βόλτες με καταμαράν και εξερεύνηση αρχαιολογικών χώρων. «Τα αρώματα είναι πιο έντονα με την υγρασία, τα χρώματα στα βράχια πιο ζωντανά. Είναι μια αίσθηση που μένει», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Κατρής.

Αμέτρητες οι εκκλησίες στη Σαντορίνη

Η φετινή πρόκληση και οι στόχοι

Η χρονιά ξεκίνησε δύσκολα, με απώλειες γύρω στο 25% λόγω σεισμικής δραστηριότητας στις αρχές του έτους. «Αυτό δεν αναπληρώνεται, αλλά μπορούμε να καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος με το φθινόπωρο», επισημαίνει ο κ. Κατρής.

Ο Δήμος Θήρας, από την πλευρά του, στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς εξωστρέφειας του προορισμού, την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου και τη βελτίωση των υπηρεσιών στον δημόσιο χώρο. Παράλληλα, επενδύει σε ποιοτικές αγορές, όπως η κορεατική, σύμφωνα με την κ.Νομικού.

Η άποψη των ξενοδόχων

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, Αντώνης Παγώνης, συμφωνεί: «Ο Σεπτέμβριος ήταν πάντα ο καλύτερος μήνας για τη Σαντορίνη. Ο Οκτώβριος δείχνει επίσης θετικά μηνύματα. Από το 2015 η σεζόν άρχισε να επεκτείνεται μέχρι τον Νοέμβριο και σε αυτό συντελεί και ο καλός καιρός».

Και προσθέτει: «Το φθινόπωρο είναι μοναδικό: παραγωγή κρασιού, μικρότερα πανηγύρια, καθαρή ατμόσφαιρα, περιπάτους χωρίς ζέστη, επισκέψεις σε ηφαίστειο και αρχαιολογικούς χώρους. Και φυσικά, τα ηλιοβασιλέματα που δεν συγκρίνονται με τίποτα».

Η Σαντορίνη το φθινόπωρο είναι ένας άλλος κόσμος: πιο ήσυχος, πιο αυθεντικός, πιο γοητευτικός. Και, όπως φαίνεται, αυτή η εποχή γίνεται ολοένα και πιο αγαπημένη επιλογή για όσους αναζητούν ποιότητα και μαγεία

