Τέσσερις μαγευτικές παραλίες της Αττικής για τις τελευταίες βουτιές του Αυγούστου

Οι εκδρομείς μπορεί να επέστρεψαν στο «κλεινόν άστυ», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το καλοκαίρι τελείωσε

Η «νησιωτική» παραλία σκαλάκια Αλθέας. 

Στιγμιότυπο οθόνης /GREECE WITH MY CAMERA
Μπορεί οι διακοπές να έχουν λάβει τέλος για πολλούς, με την Αθήνα και την Αττική να γεμίζουν σταδιακά, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τελείωσαν τα μπάνια και οι παραλίες.

Ολόκληρη η χώρα, και η Αττική, φημίζονται για τα μοναδικά τοπία τους, τις ήσυχες γωνιές και τις καταγάλανες θάλασσες, που φαντάζουν ιδανική επιλογή για μία τελευταία βουτιά και λίγες ώρες ανεμελιάς και ηρεμίας μακριά από τη φασαρία της πόλης.

Οι καλύτερες παραλίες για μία τελευταία βουτιά

Σκαλάκια Αλθέας

Πρόκειται για έναν μικρό, ήσυχο όρμο με μικρό βότσαλο, ελαφρώς αμμώδη ακτή και κρυστάλλινα νερά, που βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Βάρη. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, ενώ για να φτάσετε εκεί, χρειάζεται να κατεβείτε μια μικρή σκάλα, από όπου πήρε και το όνομά της. Το τοπία μάλιστα, θυμίζει κάποιο νησί του Αιγαίου, ενώ ακριβώς απέναντι από την ακτή ξεχωρίζει το μικρό νησάκι Ντούνη.

Ασημάκη

Είναι μια μικρή ανοργάνωτη, όμορφη παραλία στο Σούνιο, με πλούσια άμμο και ρηχά, καταγάλανα νερά, ιδανική για μια σύντομη οικογενειακή απόδραση. Στην περιοχή, κυριεύει το πράσινο με φοινικόδεντρα και πυκνή βλάστηση να προσφέρουν φυσική σκίαση. Απέχει μόλις 60 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, ενώ το Σούνιο ενδείκνυται για φαγητό και καφέ μετά τη θάλασσα.

Άγιος Νικόλαος

Μόλις 50 χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα, κοντά στην Ανάβυσσο, μπορείτε να εντοπίσετε την όμορφη παραλία του Αγίου Νικολάου, η οποία ξεχωρίζει για την αρκετά μεγάλη έκτασή της, τα κρυστάλλινα νερά και το γραφικό τοπίο που προσφέρει. Στην ακτή, υπάρχει και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου που ολοκληρώνει την ξεχωριστή θέα. Παράλληλα, η παραλία διαθέτει δύο κόλπους, ο ένας εξ αυτών είναι πιο οργανωμένος με ξαπλώστρες και ομπρέλες και ο άλλος ήρεμος και ανοργάνωτος.

Μικρή Χαμολιά

Λίγο πιο έξω από την Αθήνα, ανάμεσα από την περιοχή της Αρτέμιδας στη Λούτσα και το Πόρτο Ράφτη, δεσπόζει ο μικρός οικισμός της Χαμολιάς, που ξεχωρίζει για την φυσική ομορφιά του. Μόλις 500 μέτρα, δεξιά από την κεντρική παραλία του χωριού, υπάρχει ο μικρός –γοητευτικός κολπίσκος της Μικρής Χαμολιάς, με γαλαζοπράσινα νερά, βότσαλο και χαλίκι, που αποτελεί την ιδανική περιοχή για μια ήρεμη ημέρα λίγο πιο έξω από το κέντρο της πόλης.

