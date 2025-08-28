Κύθνος: Το αθόρυβο στολίδι του Αιγαίου με τις μαγευτικές παραλίες

Μόλις μερικά ναυτικά μίλια από την Αττική, η Κύθνος προσφέρει μια γαλήνια εναλλακτική για όσους αποζητούν χαλάρωση χωρίς πολυκοσμία. Δεν χρειάζεται να ψάξετε πολύ, διαθέτει παραλίες χωρίς ομπρέλες, χωριά με λευκά σοκάκια και μια αυθεντική αύρα που μοιάζει να ανήκει σε άλλη εποχή.

Οι φυσικές ομορφιές της Κύθνου φαίνονται εύκολα και με έναν απλό περίπατο προς μια απόμερη ακτή είτε με μια βουτιά σε ζεστά ιαματικά νερά. Ο επισκέπτης μπορεί να εξερευνήσει μικρά ξωκλήσια σκαρφαλωμένα σε πλαγιές, να δοκιμάσει τοπικές λιχουδιές όπως σπιτικές πίτες και φρέσκο τυρί ή να ακολουθήσει τα πέτρινα μονοπάτια που ενώνουν τους παραδοσιακούς οικισμούς.

Η Κύθνος δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με φανταχτερά αξιοθέατα και ίσως ακριβώς γι’ αυτό μένει αξέχαστη.