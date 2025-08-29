Θάσος: Το κρυμμένο διαμάντι του Αιγαίου - Από τη Γκιόλα στις αρχαιότητες

Το νησί συνδυάζει άψογα πανέμορφες παραλίες, παραδοσιακά χωριά και μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά

Newsbomb

Θάσος: Το κρυμμένο διαμάντι του Αιγαίου - Από τη Γκιόλα στις αρχαιότητες
Unsplash
TRAVEL
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναμφισβήτητα, η Θάσος αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους ταξιδιώτες από τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Το νησί συνδυάζει άψογα πανέμορφες παραλίες, παραδοσιακά χωριά και μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, προσφέροντας μια εξαιρετική επιλογή για ποιοτικές και οικονομικές διακοπές. Ακόμα κι αν μένετε στην Αττική, αξίζει να την επισκεφτείτε.

Γκιόλα - Θάσος

Η Γκιόλα - Βουτιές στη φυσική πισίνα

Αρχείου - Eurokinissi

Η Γκιόλα: Η «φυσική πισίνα της Αφροδίτης»

Αν και η Θάσος είναι γνωστή για τις ρηχές, αμμώδεις παραλίες της που είναι ιδανικές για οικογένειες, η Γκιόλα ξεχωρίζει. Αυτή η φυσική πισίνα, σμιλεμένη από τα κύματα της θάλασσας, έχει διαστάσεις 20 x 15 μέτρα και βάθος 3 μέτρα. Οι ντόπιοι την αποκαλούν «Δάκρυ της Αφροδίτης» και η ομορφιά της έχει εμπνεύσει πολλούς μύθους, όπως αυτόν που θέλει τον Δία να την δημιούργησε για να κολυμπάει η ερωμένη του.

Η Γκιόλα είναι ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία του νησιού. Ωστόσο, η δημοφιλία της μπορεί να δυσκολέψει την εύρεση μιας ήσυχης θέσης για ηλιοθεραπεία κατά τους μήνες αιχμής. Παρ' όλα αυτά, η επίσκεψη σε αυτό το μοναδικό τοπίο αξίζει την προσπάθεια.

Θάσος

Μια πλούσια αρχαιολογική κληρονομιά

Η Θάσος υπήρξε ένα από τα πιο ακμαία νησιά της αρχαιότητας, κάτι που αποτυπώνεται στα σημαντικά ευρήματα και στους αρχαιολογικούς χώρους που μπορείτε να επισκεφτείτε. Η περιήγηση σας μπορεί να ξεκινήσει από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θάσου, ένα από τα σημαντικότερα της περιοχής. Με 18 αίθουσες και περίπου 1.700 εκθέματα, το μουσείο καλύπτει μια περίοδο από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως τον 7ο αιώνα μ.Χ.

Ξεχωρίζουν ο εντυπωσιακός κούρος ύψους 3 μέτρων και τα κείμενα που περιγράφουν την αρχαιότερη σωζόμενη νομοθεσία για το κρασί, που χρονολογείται γύρω στο 450 π.Χ.

Ένας παράδεισος για πεζοπόρους

Η Θάσος, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, προσφέρει αμέτρητα μονοπάτια μέσα από πυκνά δάση. Τα μονοπάτια αυτά συχνά καταλήγουν σε μαγευτικές παραλίες, πηγές, ξωκλήσια και τοπία σπάνιας ομορφιάς. Εκτός από τα μονοπάτια, το νησί διαθέτει εκατοντάδες χιλιόμετρα δασικών δρόμων, ιδανικών για πεζοπορία ή ποδηλασία.

Το μόνο μειονέκτημα είναι η μερικές φορές ανεπαρκής σηματοδότηση. Ωστόσο, η εξερεύνηση αυτής της πλευράς της Θάσου ανταμείβει όσους αγαπούν τη φύση και την περιπέτεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ψήφισμα της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κατά του Ισραήλ: Ζητά εμπάργκο από όλες τις χώρες

23:11ΕΘΝΙΚΑ

Παυλόπουλος: Όταν η Τουρκία απειλεί τα νησιά της Ελλάδας, είναι προσβλητική για την ΕΕ η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Άμυνα

23:00TRAVEL

Θάσος: Το κρυμμένο διαμάντι του Αιγαίου - Από τη Γκιόλα στις αρχαιότητες

22:49ΑΠΟΨΕΙΣ

Ακροβατεί σε ένα σχοινί η Γαλλία 

22:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79: Ο Μάρκανεν «ισοπέδωσε» του Άγγλους!

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Κολυμβήτρια αγνοείται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας - Επιχείρηση του Λιμενικού

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε 31χρονη μητέρα - Άφησε μόνη της στο σπίτι την 6χρονη κόρη της

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Εκτροπή μοτοσικλέτας στην εθνική οδό - Σώος αλλά τραυματισμένος ο οδηγός

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ παίρνει Βολιάκο, οριστική συμφωνία με Τζένοα

22:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 31 Αυγούστου ανοικτό το σύστημα υποβολής ΕΑΕ 2025

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Νεκρό το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι από τα πλήγματα των IDF

22:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ο Πετρούσεφ έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του κι αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Χαμάς για τους ομήρους: «Θα διατρέχουν ίδιο κίνδυνο με τους μαχητές όταν επιτεθούν οι IDF»

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Διαμαρτυρία των φιλόζωων για το Halal - «Οχι σφαγές χωρίς αναισθησία»

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορηματικό «όχι» Ζελένσκι στη ζώνη ασφαλείας 40 χιλιομέτρων μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν σκοπεύει να «υπηρετήσει τη θητεία του έως το τέλος»

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Γνωστή ΤikΤoker και η οικογένειά της βρέθηκαν δολοφονημένοι σε φορτηγάκι

21:09LIFESTYLE

Η μεγαλύτερη απάτη της χρονιάς: Ο Λίαμ Νίσον και η Πάμελα Άντερσον δεν ήταν ζευγάρι - Ήταν εμπορικό κόλπο!

21:05ΚΟΣΜΟΣ

FT: Πρόταση «βόμβα» Τραμπ - Ανάπτυξη κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 48χρονος άνδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:28ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Οι αντιφάσεις της πλευράς της 45χρονης για το τροχαίο με την Porsche - Ήταν εκείνη η οδηγός;

20:02ΥΓΕΙΑ

Ούτε το κρέας ούτε τα τηγανητά: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τροφή για την καρδιά - Χρειάζεται 600 ημέρες για να αποβληθεί από το σώμα

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Κολυμβήτρια αγνοείται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας - Επιχείρηση του Λιμενικού

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε ταβέρνα στη Νάξο: Διώχθηκαν Εβραίοι τουρίστες - «Σαν να είχαμε τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος»

17:50ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα δυσάρεστα ευρήματα για όσους νόσησαν - Πώς επηρεάζονται στο μέλλον

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιο δέος για τον αρχάνθρωπο των Πετραλώνων - Μυστήριο με το κρανίο - Δεν ανήκει σε άνθρωπο

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε 31χρονη μητέρα - Άφησε μόνη της στο σπίτι την 6χρονη κόρη της

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέο φρικιαστικό βίντεο από την επίθεση της Χαμάς δημοσίευσε το Ισραήλ - Εκτέλεσαν πατέρα μπροστά στα παιδιά του

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Η κινηματογραφική σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του «Έντικ» - Βίντεο

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ψήφισμα της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κατά του Ισραήλ: Ζητά εμπάργκο από όλες τις χώρες

21:09LIFESTYLE

Η μεγαλύτερη απάτη της χρονιάς: Ο Λίαμ Νίσον και η Πάμελα Άντερσον δεν ήταν ζευγάρι - Ήταν εμπορικό κόλπο!

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Γνωστή ΤikΤoker και η οικογένειά της βρέθηκαν δολοφονημένοι σε φορτηγάκι

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Νεκρό το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι από τα πλήγματα των IDF

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αμέλια Έρχαρτ: Βρέθηκε το εξαφανισμένο αεροπλάνο της μετά από 90 χρόνια; Ερευνητές λένε... «ναι»!

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

22:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ο Πετρούσεφ έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του κι αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: 67χρονος σκοτώθηκε από επιδρομή πιθήκων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ