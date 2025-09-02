Αζίζ Αγά: Το μεγαλύτερο γεφύρι της Δυτικής Μακεδονίας και η «σύνδεση» με το γιοφύρι της Άρτας

Υπήρχε κάποτε μια ιστορία για ένα γεφύρι, το οποίο ενώ το έχτιζαν, δεν στέριωνε και γκρεμιζόταν... και μην πάει το μυαλό σας στη γνωστή ιστορία του γεφυριού της Άρτας...

Το πανέμορφο λοιπόν γεφύρι του Αζίζ Αγά στη Δυτική Μακεδονία, παρουσίαζε δυσκολίες κατά το χτίσιμό του, εξ'αιτίας του πολύ μεγάλου μήκους και ύψους του. Δύο ήταν οι φορές όπου κατά το ξεκαλούπωμα του έπεσε η μεσαία και μεγαλύτερη καμάρα του, οπότε έπρεπε να παρθούν μεγάλες αποφάσεις και να ακουστούν ακόμα μεγαλύτερες απειλές...

Έτσι λοιπόν, ανατέθηκε η κατασκευή του σε έναν φημισμένο πρωτομάστορα της περιοχής από τον ατρόμητο Αζίζ Αγά, με την προϋπόθεση πως εάν το γεφύρι δεν στεριώσει, η τιμωρία θα ήταν το ίδιο το κεφάλι του πρωτομάστορα.

Το γεφύρι χτίστηκε για τρίτη φορά αλλά ο πρωτομάστορας την ώρα που αφαιρούνταν και τα τελευταία καλούπια του, κατέφυγε έντρομος στη ράχη "Σκύφτη", λίγο νοτιότερα του γεφυριού, προς το χωριό Κηπουριό, ώστε ν' αποφύγει τις κυρώσεις εάν τελικά το γεφύρι ξανάπεφτε.

Όμως αυτή τη φορά το γεφύρι στάθηκε όρθιο παρά τις δυσκολίες της κατασκευής του και έτσι ο πρωτομάστορας πληρώθηκε αδρά από τον ίδιο τον Αζίζ Αγά ο οποίος τον συνεχάρη για την προσπάθειά του.

Εικάζεται πως το γεφύρι χτίστηκε το 1727, όμως υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν πως κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα. Όπως και να έχει πάντως, η σπουδαιότητα μια τέτοιας κατασκευής ήταν τεράστια, μιας και το γεφύρι τοποθετούνταν ακριβώς επάνω στον ορεινό δρόμο που συνέδεε τη Μακεδονία με την Ήπειρο.

Ακριβώς κάτω από την κεντρική καμάρα της γέφυρας είχε τοποθετηθεί ένα καμπανάκι δεμένο σε αλυσίδα, που είχε φτιάξει ο σιδεράς για να χτυπάει με τους δυνατούς ανέμους και τις μεγάλες κατεβασιές του ποταμού, ώστε να ‘χουν τον νου τους όλοι αυτοί που εκείνη την ώρα περνούσαν το γεφύρι...

Βρίσκεται κοντά στο χωριό Τρίκωμο, περίπου 20 χιλιόμετρα από την πόλη των Γρεβενών και αποτελεί το μεγαλύτερο πέτρινο γεφύρι της Δυτικής Μακεδονίας. Το μήκος του είναι 75 μέτρα και αποτελείται από τρεις καμάρες, με μέγιστη την κεντρική που απολήγει σε ελλειψοειδές τόξο, με άνοιγμα 30 μέτρων. Το δε πλάτος του φτάνει τα 3 μέτρα ενώ το ύψος του τα 15 μέτρα.

Κοιτώντας κανείς το γεφύρι, μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει τη δυσκολία της κατασκευής του, μα ταυτόχρονα και να θαυμάσει ακριβώς το ίδιο πράγμα...

Και εάν στις μέρες μας το γεφύρι του Αζίζ Αγά έχει χάσει τη σπουδαιότητά του αφού κανείς πια δεν το διαβαίνει, η εικόνα του και μόνον είναι ικανή να προσφέρει τις πιο όμορφες εικόνες της περιοχής, με τη γεφύρωση του Βενέτικου να μοιάζει πλέον σαν ένα παιχνιδάκι του παρελθόντος, κοσμώντας το παρόν με την εκπληκτική παρουσία του και μόνο...

Πηγή: Traval Inspiration

