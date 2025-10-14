Εντυπωσιακό βίντεο drone με τις μοναδικές ομορφιές της Πάρου

Ένα βίντεο τραβηγμένο από drone αποτυπώνει και αποκαλύπτει με μοναδικό τρόπο τις πανέμορφες γωνιές του νησιού της Πάρου.

Στο βίντεο μπορείτε να δείτε την Παροικιά με το λιμάνι, τα γραφικά στενά, την Παναγία Εκατονταπυλιανή και την καταπληκτική παραλία του Κριού, τον κόλπο της Νάουσας με την Αγία Καλή, τις εντυπωσιακές Κολυμπήθρες, τον Άγιο Γιάννη τον Δέτη αλλά και το Μοναστήρι που αποτελούν σημεία αναφοράς για το νησί και προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες.

Δείτε το βίντεο του mykonoslive.tv

Διαβάστε επίσης