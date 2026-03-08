Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Νικόπολης: Εκεί που το ένδοξο παρελθόν «χάνεται» μέσα στην οργιώδη φύση

Μια περιήγηση στις εντυπωσιακές αερογέφυρες και τις σήραγγες ενός μνημείου που αποτελεί ζωντανό μουσείο της ανθρώπινης εφευρετικότητας

Κυριάκος Κουζούμης

Το ρωμαϊκό υδραγωγείο στη Νικόπολη

Eurokinissi
Στην καρδιά της ηπειρωτικής φύσης, εκεί όπου η πυκνή βλάστηση της Πρέβεζας συναντά τους πρόποδες των βουνών του Θεσπρωτικού, ορθώνεται ένα από τα πιο επιβλητικά τεχνικά επιτεύγματα της αρχαιότητας: το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο της Νικόπολης. Πρόκειται για ένα μνημείο που δεν μαρτυρά μόνο την ισχύ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και την απόλυτη εναρμόνιση της μηχανικής ακρίβειας με το φυσικό ανάγλυφο.

Η ιστορία του ξεκινά τον 1ο αιώνα π.Χ., αμέσως μετά την ίδρυση της Νικόπολης από τον Οκταβιανό Αύγουστο. Ο επισκέπτης που προσεγγίζει σήμερα το μνημείο, ιδιαίτερα στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, έρχεται αντιμέτωπος με ένα θέαμα που κόβει την ανάσα. Οι γιγαντιαίες τοξοστοιχίες, που κάποτε μετέφεραν το πολύτιμο νερό από τις πηγές του ποταμού Λούρου έως την «Πόλη της Νίκης», στέκουν ακόμη όρθιες, αψηφώντας τον χρόνο και τις φθορές. Οι πεσσοί και τα τόξα, κατασκευασμένα από πλίνθους και λαξευμένες πέτρες, μοιάζουν με πέτρινα γλυπτά που ξεπροβάλλουν μέσα από τα πλατάνια και τις κοίτες των ποταμών.

Η περιήγηση στο υδραγωγείο αποτελεί μια μοναδική βιωματική εμπειρία. Ακολουθώντας τη διαδρομή των 50 περίπου χιλιομέτρων που διένυε το νερό, ο ταξιδιώτης έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει τις διαφορετικές φάσεις της κατασκευής: από τα υπόγεια κανάλια και τις σήραγγες που λαξεύτηκαν στους βράχους, μέχρι τις μεγαλοπρεπείς αερογέφυρες που γεφύρωναν τις χαράδρες. Η αίσθηση της κλίμακας είναι καθηλωτική. Στέκοντας κανείς κάτω από ένα από τα σωζόμενα τόξα, συνειδητοποιεί το μέγεθος της προσπάθειας χιλιάδων ανθρώπων που εργάστηκαν για να εξασφαλίσουν την υδροδότηση μιας πόλης 150.000 κατοίκων.

Το τοπίο που περιβάλλει το υδραγωγείο ενισχύει την αύρα του μυστηρίου. Ο ήχος του τρεχούμενου νερού από τις κοντινές πηγές και η σκιά των αιωνόβιων δέντρων δημιουργούν ένα σκηνικό γαλήνης, ιδανικό για όσους αναζητούν την ιστορία μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά κέντρα. Δεν είναι απλώς μια επίσκεψη σε έναν αρχαιολογικό χώρο, αλλά μια περιπλάνηση σε ένα ζωντανό μουσείο υπαίθρου, όπου η ρωμαϊκή πειθαρχία συναντά την άγρια ομορφιά της Ηπείρου.

Το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο της Νικόπολης παραμένει ένας αιώνιος μάρτυρας της ανθρώπινης εφευρετικότητας. Για τον σύγχρονο ταξιδιώτη, αποτελεί έναν απαραίτητο σταθμό που συνδέει το ένδοξο παρελθόν με τη διαχρονική γοητεία του ελληνικού τοπίου, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος κατάφερε να δαμάσει τα στοιχεία της φύσης με σεβασμό και αισθητική.

