Μυτιλήνη: Περιήγηση στα νέα υπαίθρια πάρκα απολιθωμάτων

Οι νέες θέσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα είναι το Πάρκο «Φυλάκιο» που βρίσκεται τρία χιλιόμετρα από τον οικισμό του Σιγρίου

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Μυτιλήνη: Περιήγηση στα νέα υπαίθρια πάρκα απολιθωμάτων
TRAVEL
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Περιήγηση στα υπαίθρια πάρκα του απολιθωμένου δάσους με την καθοδήγηση έμπειρων ερευνητών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους οργανώνεται αύριο Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 11.30 το πρωί στα πλαίσια του εορτασμού των 25 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας των μόνιμων εκθεσιακών χώρων του μουσείου. Σημείο εκκίνησης το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Μυτιλήνης στο Σίγρι.

Οι επισκέπτες ακολουθώντας μια ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή, συνοδευόμενοι από εξειδικευμένο γεωλόγο θα γνωρίσουν τις νέες απολιθωματοφόρες θέσεις που έχουν διαμορφωθεί σε επισκέψιμα πάρκα του απολιθωμένου δάσους, τα σημαντικά νέα ευρήματα, τα νέα δεδομένα για την διαδικασία της απολίθωσης και την διαδικασία προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης του απολιθωμένου δάσους. Θα έχουν επίσης την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη διαδικασία συντήρησης και αποκατάστασης ενός γιγάντιου απολιθωμένου κορμού από την ομάδα συντήρησης του Μουσείου.

Οι νέες θέσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα είναι το Πάρκο «Φυλάκιο» που βρίσκεται τρία χιλιόμετρα από τον οικισμό του Σιγρίου, το Πάρκο «Κοτσίνι» που βρίσκεται έξι χιλιόμετρα από τον οικισμό του Σιγρίου και το Πάρκο «Διασταύρωση Απολιθωμένου» στο δρόμο που οδηγεί στο Πάρκο Μπαλή Αλώνια.

Το νέο πάρκο απολιθωμάτων «Φυλάκιο», μια από τις πρώτες θέσεις που έχουν αναδειχθεί κατά μήκος του Οδικού Άξονα Καλλονής- Σιγρίου, είναι μια ιδιαίτερα σημαντική θέση στην οποία πιστοποιείται η παρουσία διαδοχικών απολιθωμένων δασών που απολιθώθηκαν λόγω διαδοχικών ηφαιστειακών εκρήξεων.

Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως ένα μοναδικό σε ανάπτυξη ριζικό σύστημα υποτροπικού δένδρου που έχει αποκαλυφθεί και συντηρηθεί υποδειγματικά.

Στην ίδια θέση έχουν αποκαλυφθεί ιστάμενοι κορμοί απολιθωμένων δένδρων. Ο επισκέπτης μπορεί επίσης να συναντήσει κατακείμενους κορμούς καρποφόρων δένδρων που έχουν αποκαλυφθεί σε απολιθωματοφόρες θέσεις κατά μήκος του νέου οδικού άξονα και είναι πλέον προσβάσιμα στο κοινό, καθώς διατηρούνται κάτω από ειδικά καλαίσθητα στέγαστρα.

Ομοίως και το πάρκο απολιθωμάτων «Κοτσίνι», είναι μια από τις σημαντικότερες απολιθωματοφόρες θέσεις που έχουν αναδειχθεί κατά μήκος του Οδικού Άξονα Καλλονής- Σιγρίου. Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως ένα σύνολο ιστάμενων απολιθωμένων κορμών που απολιθώθηκαν στη σημερινή θέση τους, έχουν ανασκαφεί και συντηρηθεί υποδειγματικά και προστατεύονται από ειδικά σχεδιασμένα στέγαστρα. Στην ίδια θέση έχουν αποκαλυφθεί παλαιοεδάφη που φιλοξενούν πλήθος απολιθωμένων φύλλων. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακοί οι γιγάντιοι ιστάμενοι κορμοί κωνοφόρων δένδρων καθώς επίσης και καρποφόρων δένδρων. Επίσης ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει μεγάλους κατακείμενους κορμούς καρποφόρων δένδρων.

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